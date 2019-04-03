ጓል 61 ዓመት ኣሜሪካዊት፡ ኣብ ክንዲ ኣፍቃሪ ተመሳሳሊ ጾታ ወደን ጥንሲ ሒዘን
ሴሲል ኤሌጅ ዝተባህላ ጓል 61 ዓመት ኣሜሪካዊት፡ ኣብ ክንዲ ሶደመኛ ወደንን ሰብኣይ ወደንን ንትሽዓተ ኣዋርሕ ጥንሲ ድሕሪ ምስካም ቅድሚ ሰሙን ንጓል ወደን ብሰላም ተገላጊለን።
ኣብዚ እዋን ወይዘሮ ሴሲል ጥዕይቲ ሓራስ ኣየን፡ እታ ጓል ወደን ኡማ ድማ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከምዘላ ገሊጸን። ኣብ 26 ሃገራት ምዕራብ፡ እንተላይ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ጾታ ዘለዎም ሰባት ክማራዓው ፍቑድ ኢዩ።
ኣብ ሳልሳይ ዓለም፡ ብጀካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ካልኦት ሃገራት ቅቡል ኣይኮነን ዘሎ። ካብተን 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ትሽዓተ ሃገራት ኣፍሪቃ መርዓ ናይ ሓደ ጾታ ዘለዎም ሰባት ብሕጊ ክልኩል ኢዩ።
ጓል 61 ዓመት ነባሪት ግዝኣት ኔብራስካ [ኣሜሪካ] ኣብ ክንዲ ወደን ሰብኣይ ወደን ኮይና ንትሽዓተ ኣዋርሕ ዝተሰከመቶ ጥንሲ ብሰላም ንጓል ወዳ ብምግልጋላ ዝተሰመዓ ሓጎስ ገሊጻ።
ሴሲል ኤሌጅ ጓል ወዳ ማቲው ኤሌጅን ሰብኣይ ወዳ ኤልዮት ዶውረቲ ንትሽዓተ ኣዋርሕ ድሕሪ ምስካም ነታ ጓል ወዳ ኡማ ልዊስ ዝሓለፈ ሰሙን ብሰላም ትገላጊላ።
ወይዘሮ ሴሲል፡ ወዳን ሰብኣይ ወዳ ዶውርቲ ስድራ ቤት ክምስርቱ ድልየት ከምዘለዎም ምስሓበርዋ ኢዮም ነቲ ጥንሲ ክትስከም ፍቓደኛ ምዃና ዝገለጸትሎም።
``ሽዑ ኩሎም ስሒቖም`` ብምባል ወይዘሮ ሴሲል ንቢቢሲ ሓቢራ።
ሽዑ፡ ወይዘሮ ሴሲሊ ጉላ 59 ዓመት ኢያ ነይራ። እቲ ዝበለቶ ድማ ከም ዋዛ ድኣ`ምበር ከም ሓቀኛ ስጉምቲ ዝወሰዶ ኣባል እቲ ስድራ ቤት ኣይነበረን።
``እቲ ወይዘሮ ሴሲል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ናይ ሰናይ ድልየት መግለጺ ኢዩ። ናይ ብሓቂ ኣስሓኮ ዘለዋ ሰበይቲ ኢያ`` ክብለ ሰብኣይ ወዳ ዶውርቲ ገሊጹ።
እቶም ኣብ ከተማ ኦማሃ [ዝዓበየት ከተማ ኣብ ግዝእት ኔብራስካ] ኣብ ጥቓ መንበሪ ገዛ ወይዘሮ ሴሲልን ብዓልቤታን ዝነብሩ ማቲውን ዶውርቲን ቆልዓ ብኸመይ ክህልዎም ከምዝኽእል ዳህሳስ ኣብዝገብርሉ ዝነበሩ እዋን ሓደ ሓኪም ጸገም ከምዘይኮነ ገሊጹሎም።
ብድሕሪኡ፡ ወይዘሮ ሴሲል ቃለ መሕተት ድሕሪ ምክያድ ዝተፈላለየ ሕክምናዊ መርመራታት ድሕሪ ምክያድ፡ ነቲ ጥንሲ ክትስከም ክምትኽእል ተሓቢራ።
ብድሕሪኡ፡ ወዳ ማቲው ዝርኢ ተባዕታይ ድሕሪ ምሃብ፡ ሊያ፡ ሓብቱ ንዶውርቲ ድማ ናይ ጓልንስተይቲ እንቋቁሖ ለጊሳ።
እቲ ከም መሻጢ ጸጉሪ ደቀንስትዮ ዝሰርሕ፡ ዶውርቲ፡ እቶም ቅቡላት ሰብእይን ሰበይትን [ሶዶምኛታት ዘይኮኑ] ንኽወልዱ ነቲ ናይ IVF መስርሕ [ናይ ወዲ ተባዕታይ ዘርኢእን ናይታ ጓልንስተይቲ እንቋቁሖን ካብ ካብ ማህጸን ውጻኢ ምርኻብ] ከም ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ይወስድዎ፡ ንዓዓቶም ግና እቲ መስርሕ ``እንኮ ተስፍኦም`` ኢዩ ነይሩ።
እቲ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ዝምህር፡ ማቲው ድማ ኩሉ ሻዕ ካብ ካልኦት ፍሉያት ክንከውንን፡ ኣብዚ ጉዳይ ድማ ኣተሓሳስባና ከንግፍሕን ይግባእ`` ኢሉ።
ዋይዘሮ ሴሲሊ እቲ ጥንሲ ስርዕ ከምዝነበረን ምስቲ ናይቶም ሰልሰተ ደቃ ጥንሲ ድማ ቅሩብ ፍልልይ ከምዝነበሮ ገሊጻ።
ማቲው ኤልጅ፡ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት ምስ ኤልዮት ዶውርቲ ክማራዓው ከምዝኾኑ ነቲ ኣማሓዳሪ ናይቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ናይ ካቶሊክ ካልእይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምስሓበሮ ካብ ስርሑ ብምስጓጉ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓቢ ሸፈነ ረኺቡ።
ብዝኾነ ሓደ ሰሙን ድሕሪ ወይዘሮ ሴሲሊ ንሰንን ጓል ወደን ኡማን ጽቡቕ ከምዘለዋ ገሊጸን።