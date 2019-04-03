መንግስቲ ኤርትራ ንቱርኪ፡ ቐጠርን ሱዳንን ይኸስስ
እቲ ብገዛኢ ሰልፊ ፍትሕን ልምዓትን ዝምራሕ መንግስቲ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣዕናዊ ተግባራት ይፍጽም ከም ዘሎ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሎሚ ረቡዕ ዝወጸ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ።
ቱርኪ፡ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት፡ ንኣቦ መንበር ናይቲ ብ"ኤርትራዊ ማሕበር ሊቃውንቲ ኣስላም" (ኤርትሪያ ራቢጣ-ኢል ዑላማ) ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ ቤት ጽሕፈት ምኽፋታ ነቲ "ኣዕናዊ" ዝበሎ ዕላማ ንምትግባር'ዩ ድማ ኢሉ።
"እዚ ከንቱ ተግባራት ብምወላን ስርሒታትን ቐጠርን ክምኡ'ውን ብውዲት ናይቲ መሬቱ ንከምዚ ዓይነት እከይ ዕላማታት ኣሕሊፉ ዝሃበ ስርዓት ሱዳን ዝፍጸሙ'ዮም" ክብል እቲ መግለጺ ይኸስስ።
- መስመር ከሰላ - ተሰነይ ክኽፈት ምዃኑ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ተዛሪቡ
- "ጥሩምባ ናይ ኣልጀዚራ ከምጽኦ ዝኽእል ለውጢ የሎን" ፕረዚደንት ኢሳይያስ
- ሱዳን ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ክመሓየሽ ከም እትደሊ ገዛኢ ሰልፊ ገሊጹ
እቲ "ኣዕናዊ" ዝበሎ ጉጅለ፡ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ኣንጻር ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቐንዐ መግለጺታት ከም ዝሃበ ብምጥቃስ፡ እቲ "ኣዕናዊ ተግባራት" ኣብዚ ዓመት'ዚ ከም ዝሓየለን ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ፡ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ሰላም ንምዕንቃጽ ዚዓለመ'ዩ ይብል።
ኤርትራ፡ ምስ ቐጠር ዝነበራ ጥቡቕ ዝምድና ብምድሳካል ናብቲ ብሱዕድያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝምራሕ ጂኦፖለቲካዊ ቀጽሪ ማእከላይ ምበራቕ ዘንቢላ ትርከብ።
ኣብ 2015 ነቲ ኣብ ኲናት የመን ወታሃደራዊ ምትእትታው ዝገብር ዘሎ ብሱዕዲ ዝምራሕ ኪዳን'ውን ብወግዒ ከም እትድግፎን ዝከኣላ ክትገብር ድልውቲ ከም ዘላን ገሊጻ ነይራ'ያ።
ሱዕድን ኢማራት ዓረብን ዝርከብአን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ንቐጠር ድሕሪ ምንጻለንን ናይ ምድርን ሰማይን እገዳታት ድሕሪ ምንባረንን፡ ቱርኪ ናይ ቐጠር ጸግዒ ምውሳዳ ይዝከር።
ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ግብጺ ምብጻሕ ከም ዝፈጸመ'ውን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብትዊተር ሓቢሩ።
ኣብ ምትፍናን ማእከላይ ምብራቕ፡ ግብጺ ኣንጻር ቐጠር ብምስላፍ ምስ ሱዕድን ኢማራንትን ወጊና ትርከብ።
እቲ ጉጅለ ኣብ ጉዳይ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተዘራረቡ'ውን ኣቶ የማነ ጠቒሱ።
እዚ ናይ ሎሚ መግለጺ፡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ዝምድና እናሓርፈፈ ይኽይድ ምህላዉ ዘርእይ'ዩ ይብሉ ተዓዘብቲ።
ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት፡ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽር፡ እቲ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ተዓጽዩ ዝጸንሐ ዶባት ሱዳንን ኤርትራን ብወግዒ ከም ዝተኸፍተ'ኳ እንተበሰረ፡ ኣብ ባይታ ግን ዝተራእየ ለውጢ ከም ዘየለ ጸብጻባት ይገልጹ።