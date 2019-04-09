ሱዳን፡ ኣንጻር ፕረዚደንት ኣል በሽር ዝካየድ ተቓውሞ ይብርትዕ ኣሎ
ፕረዚደንት ዑመር ኣል በሽር ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝጽውዑ ሰልፈኛታት እቲ ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊኦም ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ብዘየገድስ ተቓውሞኦም ይቕጽሉ ኣለዉ።
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰልፈኛታት ኣብ ፊት ናይ'ቲ ኣብ ኻርቱም ዝርከብ መንበሪ ገዛ ናይ`ቲ ፕረሲደንት ተቐሚጦም ተቓውሞኦም የስምዑ ኣለዉ።
ፖለቲከኛታት ተቓወምቲ ሰልፍታት'ውን ነቶም መሰጋገሪ መንግስቲ ብዛዕባ ዝቖመሉ መንገዲ ምስ ሓለፍቲ ሰራዊት ንምዝርራብ ዝጠልቡ ዘለዉ ሰልፈኛታት ብሰኑይ ተጸምቢሮሞም።
ካብ ቀዳም ኣትሒዙ ሸውዓተ ሰልፈኛታት ከም ዝተቐትሉ ሰብ መዚ'ታ ሃገር ኣፍሊጦም።
ሽዱሽተ ሰባት ኣብ ኻርቱም ሓደ ካልእ ድማ ኣብ ዳርፉር ከም ዝተቐትሉ ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ብሰኑይ ንፓርላማ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ገሊጹ።
- 'ኣብ ሱዳን ዝኾነ ንጥፈታት የብልናን' ይብል ዑለማእ ኣስላም ኤርትራ
- ሱዳንን ቐጠርን ብኤርትራ ንዝቐረበለን ክሲ ነጺገነኦ
- ናዕቢ ሱዳን ንስደተኛታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይጸልዎም'ዶ?
ዓሰርተ ሓሙሽተ ሰልፈኛታትን 42 ኣባላት ጸጥታን ከምዝቖሰሉን ኣስታት 2,500 ሰባት ድማ ከምዝተኣስሩን ድማ ወሲኹ ገሊጹ።
ንምታይ`ዮም ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ?
ኣንጻር'ቲ ካብ 1989 ኣትሒዙ ንሱዳን ዝመርሕ ዘሎ ፕረዚደንት ኣል በሽር ዝካየዱ ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት ንኣዋርሕ ቀጺሎም ኣለዉ።
እቶም ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት ኣብ ፈለማ ብምኽንያት ናህሪ ዋጋታት'ዮም ተጀሚሮም። ጸኒሖም ግን እቶም ሰልፈናታት እቲ ፕረዚደንት ካብ ስልጣኑ ክእለ ይጠልቡ ኣለዉ።
ኣብ'ዚ ዝሓለፈ ቀዳመ-ሰንበት ድማ ኣብ ኻርቱም ኣብ ዝርከብ ከባቢ መዓስከር ሰራዊት፣ ሚኒስትሪ ምክልኻልን መንበሪ ፕረዚደንትን ዓበይቲ ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት ተኻይዶም።
እቶም ሰልፈኛታት ንሓልታት ምክልኻል፡ ደገፎም ንፕረዚደንት ኣል በሽር ደው ከብሉ`ውን ጠሊቦም።
ወከልቲ'ቶም ሰልፈኛታት መሰጋገሪ መንግስቲ ዝምስረተሉ መንገዲ ምስ ሓለፍቲ ሰራዊት ክዘራረቡ ከምዝደልዩ ብሰኑይ ገሊጾም።
እቲ ጉጅለ ንባህጊ ናይ'ቲ ሰውራ ዝውክል መንገዲ የናዲ ከምዘሎ ዑመር ኣል ዲገር ዝተባህለ ላዕለዋይ ሰልፈኛ ንማዕከን ዜና ኤ ኤፍ ፒ ገሊጹ።
ኣኽበርቲ ጸጥታ ነቶም ሰልፈኛታት ንምብታን'ኳ እንተፈተኑ፡ እቲ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ግን ብሰኑይ ንሳልሳይ ለይቲ ቀጺሉ።
እቲ መንግስቲ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት መጠኑ ዝሓለፈ ሓይሊ ከምዝተጠቕመ ተሓለቕቲ መሰላት ከሲሶም።
ግብረ-መልሲ ኸ?
ኣኽበርቲ ጸጥታን ሰራዊትን ብዛዕባ ዝወሰድዎ ስጉምታት ዝወጹ ጸብጻባት ዛጊት ተጋራጨውቲ`ዮም።
ብሰኑይ ድማ ሓያሎ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ገለ ኣባላት ሰራዊት ንሰልፈኛታት ካብ ኣኽበርቲ ጸጥታ ይወርዶም ንዝነበር መጥቃዕቲ ተኸላኺሎምሎም ኢሎም።
ኣብ 'ፒክ ኣፕ' ዝዓይነተን መካይን ዝተቀጥሑ ኣኽበርቲ ጸጥታ ነቶም ብእሽሓት ዝቑጸሩ ናይ ለይቲ ሰልፈኛታት ንምብታን ጠያይትን ዘንብዕ ጋዝን ከምዝተጠቕሙ ሓንቲ ሰልፈኛ ንመደብ ኒውስ ደይ ናይ ቢቢሲ ሓቢራ።
ኣብ ፈለማ፡ እቶም ወተሃደራት ሻራ-ኣልቦ`ዮም ነይሮም። ጸኒሖም ግን ነቶም ኣኽበርቲ ጸጥታ ክሰጉዎም ፈቲኖም።
ካልኦት ናይ ዓይኒ መሰኻክር ድማ እቶም ኣባላት ሰራዊት ነቶም ኣኽበርቲ ጸጥታ ይሰጉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ናይ መጠንቀቕታ ቶኽሲ ቶኪሶም ኢሎም።
ነቶም ሰልፍታት ዝመርሑ ዘለዉ ጠለብቲ ለውጢ ድማ ሓደ ወተሃደር ንሰልፈኛታት ይከላኸል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝተቐትለ ንማዕከን ዜና ኣሶሸይትድ ፕረስ ሓቢሮም።
እቲ ኣፈኛ መንግስቲ ዝኾነ ሚኒስተር ሓበሬታ ሓሰን እስማዒል ግን ነቶም ብዛዕባ ምፍንጫል ሰራዊት ዝወጹ ሓበሬታት ኣሉታ መልሲ ሂቡሎም።
'ሓይልታ ጸጥታ ሕቡራትን ጥርኑፋትን ኮይኖም፡ ብጽቡቕ ናይ ምርድዳእ መንፈስን ብእወታን`ዮም ዝሰርሑ ዘለዉ' ኢሉ ብሰኑይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ።
ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሪሽ ድማ እቶም ክልተ ሸነኻት 'ነብሶም ክገትኡን ጎንጺ ከወግዱን' ጸዊዑ።
እቲ ምልዕዓል ካብ ዝጅምር ዛጊት 38 ሰባት ከምዝተቐትሉ ሰብ-ስልጣን መንግስቲ ተኣሚኖም፡ ጉጅለ ተሓላቒ መሰል ደቂ ሰባት ዝኾነ ሂዩማን ራይትስ ዋች ግን ቁጽሪ ግዳያት ካብ`ቲ መንግስቲ ዝሃቡ ከምዝበዝሕ ሓቢሩ።
ንምንታይ'ዩ እቲ ፕረሲደንት ኣካታዒ ኮይኑ?
ዘመነ ስልጣን ኣል በሽር ብኽስታት ግህሰት መሰላት ዝተደወነ`ዩ።
ኣል በሽር ብኽሲ ህልቂት ሰባትን ገበን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባትን ተኸሲሱ ብዓለም-ለካዊ ቤት ፍርዲ ናይ ማእሰርቲ ታእዛዝ ወጺኣሉ`ዩ።
ኣሜሪካ፡ መንግስቲ ሱዳን ንሽበራውያን ንምውል`ዩ ብምባል ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ኣንቢራ።
ዓሚ ዋጋ ባጤራ ሱዳን ኣዝዩ ክጎድል እንከሎ፡ ዝቕባበ ዋጋታት ድማ ኣስዒቡ፡ ኣብ ቁጠባ`ታ ሃገር ድማ ዝያዳ ጸቕጢ ፈጢሩ።
መንግስቲ ድማ ዋጋ ነዳድን ባኒን ከም ዝወስኸ ኣዊጁ። እዚ ስጉምቲ'ዚ ድማ ነቶም ናይ ተቕቃውሞ ሰልፍታት ኣስዒቡ።
እቲ ፕረዚደንት ኣብ ወርሒ ለካቲት ክእለ ዝደለየ`ኳ እንተመሰለ፡ ብኣንጻሩ ግን ናይ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ኣዊጁ።
እዞም ሕጂ ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት፡ ኣል በሽር ንስርዓት ፕረዚደንት ጃዕፈር ኒመሪ ብዕልዋ መንግስቲ ኣልዩ ስልጣን ዝሓዘሉ መበል 34 ዓመት ኣብ ዝጽምበለሉ ዘሎ እዋን`ዮም ዝካየዱ ዘለዉ።