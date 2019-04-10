ተቓውሞ ሱዳን፡ ፖሊስ ሱዳን ኣባላቱ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ስጉምቲ ከይወስዱ መምርሒ ሂቡ
ፖሊስ ሱዳን፡ ኣባላቱ ኣንፃር እቶም ካብ ዓርቢ ጀሚሮም ኣብ ኣፈ ደገ ቤት ጽሕፈት ምኽልኻል ብምዃን ድምጾም ዘስምዑ ዘለው ብሽሓት ዝቁጸሩ ሰልፈኛታት ስጉምቲ ከይወስዱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ።
ሰልፈኛታት ምውራድ ፕረሲደንት ዑመር ኣልበሽር ኢዮም ዝጥልቡ ዘለዉ።
ኣቐዲሙ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤትጽሐፈት ድምጺ ተዂሲ ዘተሰምዐ ኾይኑ ፡ ጸብጻባት ከም ዝብልዎ ሓይልታት ፖሊስ ንሰልፈኛታት ንምክለኻል ናብ ሓይልታት ጸጥታ ኢዮም ተኲሶም።
ኣሚሪካ፡ እንግሊዝ ከም'ውን ነርወይ መደብ ፖለቲካዊ ምስግጋር ክንደፍ ጸዊዐን ኣለዋ።
ኣብቲ ፖሊስ ዘውጽኦ መግለጺ ወሓቢ ቃል ከም ዘገለጾ፡ ፖሊስ ኹሎም ሓይልታት ኣንጻር ሲቪላውያን ወይ ኣንጻር ስለማዊ ሰልፊ ዘካይዱ ጣላቃ ከይኣትው ትእዛዝ ሂቡ ክብል ተዛሪቡ።
"ሃገርና ክትራጋጋእን ጸጥታ ክክበርን፡ ኩሎም ሱዳናውያን ኣብ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ብሓደ ክሰምሩ ናብ ኣምላኽ ንምሕጸን" ይብል እቲ መግለጺ።
ኣቐዲኡ ንስልፈኛታት ንምብታን ኣብ ዝተፈተነሉ፡ ፖሊስ ምስ ሰልፈኛታት ብምውጋን ኣንጻር ሓይልታት ጸጥታ ደው ከም ዝበለ ይፍለጥ።
ኣብ ኣፍ ደግቤት ጽሕፈት ምኽልኻል ስልፊ ካብ ዝጅመር ዛጊት ክልተ ወታደራት ሞዑይቶም ኣለዉ።
ኣሕመድ መሓመድ ዝተባህለ ተሳታፊ እቲ ሰልፊ ንቢቢሲ ኣብ ዝተዛረበሉ፡ ''ሓእልታት ጸጥታ ዘንብዕ ጋዝን ጠያይትን ናብ ስልፈኛታት ተኲሶ0ም'' ክብል ተዛሪቡ።
ነሱ ብተወሳኺ ፖሊስ ኣብ ቀጽሩ መዕቆቢ ሰልፈኛታት ቦታ ከም ዘዳለው ገሊጹ።
"ኣልበሽር ብቶም ቀተልቲ-ሰብ ልኡኻቱ ካብ ጎደናታት ክጸርገና እኳ እንተፈተነ ንሕና ግን ናብ ንኸዶ የብልናን" ድማ ይብል።
ሓደ ክልእ ሰልፈኛ ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ፡ እቶም ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዘለዉ ሓይልታት ሰራዊት ደአ እዮም እነብረ ምስ ህዝቢ ውጊኖም ዘለዉ እቶም ላዕለወት መኮንናትሲ ምስ መንግስቲ ዝወገኑ ኢዮም ዝመስሉ።
ብሰኑይ ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ፡ ወታደራት ንሰልፈኛታት ንምክልኻል ናብ ዘይተፍልጠ ዕላማ ክትኩሱ ተራእዮም ኢዮም። ሰልፈኛታት ከም ዝገልጽዎ ግና እቶም ወታደራት ነቲ ብሓይልታት ጸጥታ ዝተገብረ ተኹሲ ኢዮም ግብረ ምልሲ ዝህብሉ ነይሮም።
ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ኣንጻር ሰልፈኛታት ሓይሊ ክይጥቀም ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ጻውዒት ይቐርብ ኣሎ።
ከሃገራት ኣሚሪካ፡ እንግሊዝ ከም'ውን ነርወይ፡ መንግሰቲ ንሕቶ ሰልፈኛታት ብዕቱብ ክሕዞን ግቡእ ምላሽ ክህበሉን ጸዊዐን ኣለዋ። እዚ ምስ ዘይከውን ግና ዓቢ ዘይምርግጋእ ክፍጠር ኢዩ ይብላ።
ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንተንዮ ጉተረዝ፡ ኩሎም ወገናት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቑጠቡ ጸዊዑ ኣሎ።