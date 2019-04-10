ኣርባዕተ ንህቢ ኣብ ዓይና ዝተረኽባ ታይዋናዊት
ሓንቲ ታይዋናዊት ዓይና ሓቢጡ፡ ንሕክምና ምስ ከደት፡ ሓካይም ኣርባዕተ ንኣሽቱ 'ንህቢ ረሃጽ' ኣብ ዓይና ኣትዮም ረኺቦም። እዚ ድማ፡ ኣብ ታይዋን ንመጀመርታ እዋን ዘጋጠመ ኮይኑ'ሎ።
እታ ጓል 28 ዓመት፡ ጻህያይ እናኣለየት እንከላ'ዮም እቶም ነፈርቲ (ሓሸራ) ናብ ኣዒንታ ኣትዮም።
ዶ/ር ሆንግ ቺ ቲንግ ካብ ዩኒቨርሲቲ ፉዪን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ በቲ ኩነታት ከም ዝሰንበደን፡ 4 ሚሜ ዝምዕባዮም ነፈርቲ ብእግሮም ስሒቡ ካብ ኣዒንቲ እታ ግዳይ ከም ዘውጽአ ገሊጹ።
እታ 'ሂ' ተባሂላ ዝጠቕሰት ታይዋናዊት፡ ድሕሪ'ቲ ዝተገብረላ ሕክምናዊ ክንክን ካብ ሆስፒታል ከም ዝወጸትን፡ ምሉእ ብምሉእ ክትሓዊ ትጽቢት ተጌሩላ ኣሎ።
እቶም 'ሃሊክቲዳዪ' (Halictidae) ተባሂሎም ዝጽውዑ ንህቢ ረሃጽ፡ ብረሃጽ ዝሰሓቡ ኮይኖም፡ ሓደ ሓደ እዋን ታህታህታ ክመጽዉ ናብ ሰባት ይዓልቡ'ዮም።
ነቲ ልዑል ፕሮቲን ዘለዎ ንብዓት ከም ዝሰትዩ'ውን መጽናዕቲ የረድእ።
'ብህይወቶም'ዮም ነይሮም'
ወይዘሪት ሂ ኣብ ናይ ኣዝማዳ መቓብር ጻህያይ እናኣለየት እንከላ'ዮም፡ ናብ ጸጋማይ ዓይና ነፊሮም ኣትዮም።
ብኣጋጣሚ ናይቲ ኣብ ምሉእ ቻይና ዝኽበር 'ኲንግ ሚንግ' ዝተባህለ ንመቓብር ቤተሰብ ብምጽራይ ዝኽበር ዓመታዊ በዓል'ያ ናብቲ መካነ መቓብር ከይዳ ተጽሪ ነይራ።
ሓያል ንፋስ መጺኡ ምስ ገጨባ፡ መጀመርታ ሓመድ ኣብ ኣዒንታ ዝኣተወ ኮይኑ ከም ዝተሰመዓ ንጋዜጠኛታት ሓቢራ።
ጸኒሑ ግን፡ የዒንታ ሓቢጡ ቃንዛ ስለዝበርትዓ፡ ናብቲ ኣብ ደቡባዊ ታይዋን ዝርከብ ናይ ከባቢኣ ሆስፒታል ክትከይድ ተገዲዳ።
"ኣዒንታ ምሉእ ብምሉእ ክትዕምቶ ኣይትኽእልን ነይራ። ኣብቲ ዝተኸፍተ ክፋሉ ብማይክሮስኮፕ ክርኢ ምስ ፈትንኩ፡ ገለ እግሪ ናይ ሓደ ነፋሪ ዝመስል ጸሊም ነገር ርእየ" ይብል እቲ ኣብቲ ሆስፒታል ፕሮፌሰር ዓይኒ ዝኾነ ዶ/ር ሆንግ።
"ነቲ ዝራኽዎ እግሪ ሒዘ፡ ቀስ ኢለ ሓደ [ንህቢ] ኣውጺአ፡ ድሕሪኡ ካልእ ድማ ርእየ፡ መሊሰ ካልእ፡ ጸኒሐ ካልእ። ኩሎም ገለ ከይኮኑ ብሂወቶም'ዮም ነይሮም።
ስእሊ ናይቶም ንህቢ ኣብ ተለቭዥን ታይዋን ከም ዝተራእዩ'ውን ተፈሊጡ።
ደ/ር ሆንግ ከም ዝበሎ፡ እቶም ኣናህብ ብንፋስ ተደፊኦም ናብ ዓይና ምስ ኣተዉ፡ ምውጻእ ዝሰኣኑ ክኾኑ ይኽእሉ'ዮም።
"እዞም ዓይነት ንህቢ ኣብ ልዕሊ ሰባት መጥቃዕቲ ኣይፍጽሙን'ዮም፡ ረሃጽ ምስታይ ግን ይደልዩ እዮም፡ ስሞም'ውን ካብኡ'ዩ ዝነቅል" ኢሉ።
ወይዘሪት ሂ፡ እቶም ኣናህብ ኣብ ወሽጢ እንከለዉ ዓይና ዘይምሕሳያ "ዕድል" ጌራ ድማ ይብል ዶ/ር ሆንግ።
"ናይ ውሽጢ ዓይኒ መነጽር ጌራ ስለዝነበረት፡ ዓይና ክትሓሲ ኣይተደናደነትን፡ ነቲ መነጸር ከይትሰብሮ ምእንቲ። ከምኡ ጌራ እንተ ትኸውን፡ እቶም ኣናህብ ሕንዞም ክነዝሑላ ምገበረቶም ነይራ ... ምዓወረት ድማ ነይራ"።
እንቶም ኣናህብ ድኣ እንታይ ኮኑ?
"ገና ብህይወቶም ኣለዉ። ከም ፍሉያት ዓሌት ክጽንዑ ናብ ካልእ ትካል ተላኢኾም ኣለዉ" ኢሉ ዶ/ር ሆንግ።
"ኣብ ታይዋን ንፈለማ እዋን ኢና ከምዚ ዓይነት ነገር ንርኢ ዘለና"።