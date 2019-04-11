ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኻየደ ዝበሎ 'ፈተነ ዕልዋ' ክምርመር ጠሊቡ
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ነቶም ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሬዚደንታዊ ናይ ጎስጓስ ስርሓት ምክትታል ዘካይዱ ዝነበሩ መርዓቃመርቲ መርመራ ክግበረሎም ክጠልብ ጸኒሑ፡ ሕጂ በቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝሾሞ ሓድሽ ዓቃብ ሕጊ ድማ ድልየቱ ክረክብ ኢዩ ይብሃል።
ድሮ፡ ዓቃብ ሕጊ ዊልያም ባር ናይ ኣባላት ባይቶ ሕቶ ክምልስ ከሎ `ናይ ስለያ ንጥፈታት` ዝነበረ ይመስል ክብል መሊሱን ነቲ ጉዳይ ድማ የጽንዖ ከምዘሎ ብምግላጹ ናይ ትራምፕ ድለየት ዝማላእ ይመስል።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ`ቲ ምስ ሩስያ ተመሳጢሩ ዝብል ኣንጻሩ ዝቐረበ ውንጀላ ዝተገብረ ምጽራይ ነጻ ድሕሪ ምባሉ ንዓቃብ ሕጊ ኣሜሪካ መበገሲ ናይቲ ውንጀላ ክረክብ ከምዝሓበሮ ገሊጹ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ብዳይሬክተር ኤፍቢኣይ [FBI]-ነበር ሮበርት ሙልለር ዝተገብረ መርመራ ``ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ`` ኢዩ ነይሩ ክብል ገሊጽዎ።
ዓቃብ ሕጊ ዊልያም ባር ሰበ ስልጣናት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ምረጹኒ ጎስጓስ ከምዝሰለዩ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።
ቅድሚ ሕጂ፡ ሰበስልጣናት ስለያ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሩስያ`ምበር ኣብ ልዕሊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ምረጹኒ ጎስጓስ ኣይሰለናን ኢሎም ነይሮም።
ትራምፕ`ከ እንታይ ኢሉ?
ብሮቡዕ ካብ ዋይት ሃውስ [ቤተ ምንግስቲ ኣሜሪካ] ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ`ቲ ምኒስትሪ ፍትሒ ትራምፕ ንውጽኢት ምርጫ 2016 ናብ ረብሕኡ ንምቕያር ምስ ሩስያ ተመሳጢሩ ንዝብል ውንጀላ ንምጽራይ ዝተገብረ መርመራ ተቓውምኡ ገሊጹ።
ብዝኾነ ድሕሪ`ቲ ዝተገብረ ምጽራይ ትራምፕን መሳርሕቱን ካብቲ ኣንጻሮም ዝቐረበ ናይ ምምስጣር ውንጀላ ነጻ ይብሃሉ ድኣ`ምበር ፍትሒ ንምዕንቃፍ ፈቲኖም ነይሮም ዶ ኣብ ዝብል ጉዳይ ዝኾነ ውሳነ ኣይተዋህበን።
እቲ ዝተኻየደ ውንጀላ ``ናይ ዕልዋ መንግስቲ ፈተን ኢዩ ነይሩ። ንሓደ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣኑ ንምዕላው ዝዓለመ ኢዩ ነይሩ። ስዒርናዮም ግና`` ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ።
``ካብ መጀመርታ፡ እቲ ናይ ሙለር ጸብጻብ ዝየሕጋውን ሸፈጥን ከምዝነበረ እፈልጥ ነይረ`` ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ።
``እዚ [ሓድሽ} ዓቃብ ሕጊ ዓቢ ስራሕ ይዓምም ኣሎ። እዚ ኹሉ ጉዳይ ምንጩ ኣበጋግስኡን ንምፍላጥ ይሰርሕ ኣሎ። ኩሉ ሰብ እቲ ጉዳይ ናይ ምጽላም ዘመተ ከምዝኾነ ይፈልጥ። ኣብ መወዳእታ ድማ ተቓሊዖም`` ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ።
ዓቃብ ሕጊ እንታይ ኢሉ?
ኣባላት ባይቶ ኣብ ልዕሊ ናይ ትራምፕ ናይ ምረጹኒ ናይ ጎስጓስ ስርሓት ብርግጽ ሰለዮም ዲዮም ክብሉ ንዓቃብ ሕጊ ዊልያም ባር ሓቲቶሞ። ``ከምዝመስለኒ ናይ ስለያ ንጥፈታት ነይሩ። እቲ ዝቐርብ ሕቶ ግና እቲ ጉዳይ ብስርዓት ዝተወደበ ዲዩ ነይሩ`` ክብል ዊልያም መሊሹሎም።
ነቲ ዝበሎ ከብርህ ከሎ፡ ``ዘይተወደበ ምክትታል ነይሩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ፡ ብዝኾነ ነቲ ጉዳይ የጽንዖ ኣለኹ`` ኢሉ ዊልያም።
ናይ ትራምፕ ናይ ምረጹኒ ምንቅስቓስ ተሰሊዩ ዲዩ?
ፕሬዚደንት ትራምፕን መሳርሕቱን ምምሕዳር ኦባማ ኣብቲ ዘካይዶ ዝነበረ ጎስጓስ ሰለይቲ ብምውፋር ነቲ ንጥፈታቱ ንምዕንቃፍ ይሰርሕ ከምዝነበረ ብቐጻሊ የተንብሁ ነይሮም።
ዓሚ ግንቦት ኤቢሲ ንሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ-ነበር ጀምስ ክላፐር ኣባላት ኤፍቢኣይ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ናይ ትራምፕ ጉጅለ ብሓቂ ሰሊዮም ዲዮም ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ፡ ``ጨሪሶምማብ ልዕሊ ናይ ትራም ጉጅለ ኣይሰለዩን፡ ሩስያ ብ ልዕሊ ትገብሮ ዝነበረት ኢዮ ዝስልዩ ነይሮም`` ኢሉ።