ኢትዮጵያ፡ ፖሊስ ፌደራል 61 ጥርጡራት ግዕዝይና ኣብ ቀይዲ ኣውዒሉ
ፖሊስ ፌደራል፡ ሓደ ዋና ስራሕ መካየዲ ቤት ዕዮ መንግስቲ ሓዊሱ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ዕዮታት ዝሰርሑ ብግዕዝይና ዝተጠርጠሩ ብዙሓት ሰባት፡ ኣብ ቁጽጽሩ ከምዘውዓለ ገሊጹ።
እቶም ኣብ ጥሕቲ ቁጽጽር ውዒሎም ዘለዉ 61 ሰባት፡ ኣብ ገንዘብን ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ትሕብብርን፡ ኣብ ናይ መንግስቲ ግዝኢትን ግልጋሎት ምውጋድ ንብረትን፡ ምግብን መድሓኒትን ቁጽጽር በዓል ስልጣን፡ ናይ መድሓኒት ኣቕርቦትን ፈንድን ኤጀንስን ስራሕቲ ማይ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝን ዝሰርሑ እዮም።
ካብቶም ውልቀሰባት ዋና ዳይረክተር ግዝኢትን ግልጋሎት ምውጋድ ንብረትን ኣይተ ይገዙ ዳባ ዝርከቡዎም እንትኾን፤ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ዕዮታት መንግስቲ ብሓላፍነት ዝሰርሑ እዮም።
እቶም ሃፍቲ መንግስቲ ብምጉሓል፥ ግዕዝይናን ኢኮኖሚያዊ ሽርሕን ዝተጠርጠሩ ውልቀሰባት፡ ዓቃቢ ሕግን ፍደራል ፖሊስን ብሓባር ብዘካየድዎ ወፍሪ እዮም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዮም።
ኣብ ጉዳይ እቶም ተጠርጠርቲ፡ እኹል መረዳእታ ከምዝተኣከበ 'ውን ተሓቢሩ።
ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ፡ አዓቃቤ ሕጊ እዚ አመልኪቱ መግለጺ ክህብ ትጽቢት ይግበረሉ።