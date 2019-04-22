መጥቃዕቲ ስሪላንካ፡ ቁጽሪ ምውታት 290 በጺሑ
ኣብ ስሪላንካ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያንን ሆቴላትን ብሰንበት ብዝተኻየደ ማዕበል ናይ መጥቃዕትታት ቁጽሪ ምውታት ናብ 290 ምድያቡ ተገሊጹ።
ዛጊት እቲ መጥቃዕቲ ብመን ከም እተኻየደ'ኳ እንተ ዘይተረጋገጸ፡ ፖሊስ 24 ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣእትዩ ምህላው ገሊጹ።
በቲ መጥቃዕቲ ከባቢ 500 ሰባት ክቖስሉ ከለው፡ ካብ መንጎ ምውታት ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ወጻእተኛታት ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ።
ብምኽንያት እዚ፡ ኲናት ሓድሕድ እታ ሃገር ኣብ 2009 ድሕሪ ምዝዛሙ፡ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝግለጽ መጥቃዕቲ፡ እታ ሃገር ኣብ ስንባድ ትርከብ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ስሪላንካ ራኒል ዊክረመሲነግ በሰንበት ኣማስዩ ኣብ ዝሃቦ መገለጺ፡ ኣካላት ጸጥታ መጥቃዕቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ሓበሬታ በጺሕዎም እኳ እንተነበረ፡ ግቡእ ስጉምቲ ከም ዘይወሰዱ ሓቢሩ።
እቲ ክስተት ከመይ'ዩ ነይሩ?
ፈለማ፡ ኣብ ሓጺር ናይ ግዜ ፍልልይ፡ ሽዱሽተ መጥቃዕትታት ምክያዱ ዝገልጽ ጸብጻብ ሰዓት 8፡45ቅቀ ወጽዩ። እዚ በዓል ፋሲካ ንምብዓል ኣብ ሰለስተ ኣብያተ ክርስትያን ተኣኪቡ ንዝነበረ ህዝቢ ከምኡ'ውን ክልተ ዓበይቲ ሆቴላት ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ።
ፖሊስ ጥርጡራት ንምሓዝ እናተንቀሳቐሰ፡ ካልእ ክልተ መጥቃዕትታት ተፈጺሙ፤ እቲ ሓደ ኣብ ከባቢ መካነ እንስሳ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ንሰለስተ ኣባላት ፖሊስ ግዳይ ዝገበረ፡ ከበባ ፖሊስ ኣብ ዝነበረሉ ከባቢ'ዩ ተፈጺሙ።
ሰንበት ምሸት፡ ካልእ ዝተሰንዐ ተፈንጃሪ ምርካቡን ኣብ ከባቢ መዓርፎ ነፈርቲ ኮሎምቦ ናብ ዝርከብ ስፍራ ከም ዝተወስደን ወሃቢ ቃል ሓይሊ ኣየር እታ ሃገር ኣፍሊጡ።
"ሽዱሽተ ጫማ [1.8ሜ] ንውሓት ዘለዎ፡ ተፈንጀርቲ ዝመልአ ናይ ፕላስቲክ ቱቦ ረኺብና" ክብል እቲ ወሃቢ ቃል ተዛሪቡ።
እቲ መጥቃዕቲ ብመን ተፈጺሙ?
ዛጊት ብመን ከም ዝተፈጸመ እኳ እንተዘይተፈለጠ፡ 24 ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው።
ካብቲ መጥቃዕትታት ገሊኡ፡ ብነፍሰቅትለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተካየደ ፖሊስ ጥርጣረታት ከም ዘለዎ ይሕብር።
ቀዳማይ ሚኒስተር ራኒል ዊክረመሲነግ፡ ሰንበት ምሸት ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላ፡ ሰብ መዚ፡ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ሓበሬታ በጺሕዎም ምንባሩ ሓቢሩ።
"ስለምንታይ ኣድላዪ ስጉምትታት ከም ዘይተወስደ ክንምርምር ይግብኣና'ዩ። ንኣይ ኮነ ካልኦት ሚኒስተራት ኣይተሓበረናን" ኢሉ።
ንሱ ወሲኹ "ሕጂ እቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነቶም ኣጥቃዕቲ ምሓዝ'ዩ" ኢሉ።