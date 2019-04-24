ቦይንግ፡ ኣብ ነፈርቲ 737 ማክስ ብዘጋጠመ ምሕምሻሽ ኣትራፍነቱ ከምዝነከየ ኣፍሊጡ
ኣሜሪካዊ መፍረይ ነፈርቲ ትካል ቦይንግ ኣብዚ ርብዒ ዓመት20 ሚእታዊት ከምዝኸሰረ ኣፍሊጡ፤ ምኽንያት መኽሰሪኡ ድማ ብ737 ማክስ ዝግበር ጉዕዞ ብምንካዩ ምዃኑ ሓቢሩ።
ኣብ ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ፡ ክልተ ተመሳሰልቲ ምሕምሻሽ ምግጣሙ ስዒቡ፡ ኣብ ዓመተ 2019 ክረኽቦ ዝኽእል ትርፊ ክስእን ከምዝኽእል እውን ስግኣቱ ኣቐሚጡ ኣሎ፡ ትካል ቦይንግ።
ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ምሕምሻሽ ነፈርቲ ድማ፡ 737 ማክስ 8 ነፈርቲ ኣብ ኣገልግሎት ንከይውዕላ ምእጋደን ይዝከር።
ምስዘን ሞዴል ነፈርቲ ንፁር ሓበሬታ እንትህልወኒ፡ ኣብ ጉዳይ ትርፊ ዝምልከት መረዳእታት ዕላዊ ክገብር እየ ኢሉ ቦይንግ።
ቦይንግ ምስ ሓደጋ ነፋሪት ኢትዮጵያ ብዝተኣሳሰረ ተኸሲሱ
188 ተጓዓዝቲ ዝፀዓነት ነፋሪት ኣብ ባሕሪ ተሓምሺሻ
ቻይና፡ 300 ነፈርቲ ኤየርባስ ንምግዛእ ውዕል ተፈራሪማ
ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኖዥያን ኣብ ዝተሓምሻሻ ክልቲአን ነፈርቲ ህይወት 346 ሰባት ጠፊኡ እዩ።
ቀዳማይ ብርኪ ፀብፃብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዕላዊ ምዃኑ ስዒቡ፡ ቦይንግ ነቲ ዝቐረበ ፀብፃብ ከምዝቕበሎ ምግላፁ ይዝከር።
ዋላ እኳ ቦይንግ ብ737 ማክስ እንተኸሰረ፡ ንኩናት ካብ ዝውዕላ ነፈርቱ ግና ሕዚ እውን ኣትራፋይ ምዃኑ ሓቢሩ።