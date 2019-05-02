ሰልፈኛታት፡ ፕሬዝደንት ክልል ኣምሓራ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ሓቲቶም
ሎሚ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት፡ ብዙሓት ሕቶታት ዝተልዓሉ ክኸውን ከሎ፤ ሰልፈኛታት ፕሬዝዳንት እታ ክልል ካብ ስልጣኑ ክወርድ ከምዝሓተቱ'ውን ሓደ ካብ ኣወሃሀድቲ እቲ ሰልፊ ገሊጹ።
ኣይተ እንዳላማው ክንዴ ንቢቢሲ ከምዝተዛረቦ፤ እቶም ሰልፈኛታት "እቲ ብሃገር ደረጃ መጺኡ ዝበሃል ለውጥታት፡ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣይረብሐን" ኢሎም።
እኳ ደኣስ፡ ህዝቢ ኣምሓራ ዝያዳ ዝተሃሰየ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት እዩ ምባሎም እውን ኣይተ እንዳላማው ተዛሪቡ።
ካብዚ ብተወሳኺ፤ አዴፓ (ናይ ቀደም ብኣዴን) ስሙ ካብ ምቕያር ወጻኢ ኣብቲ ክልል ኮነ ኣብ መሓውር ለውጢ ኣየምጸአን'ውን ዝብሉ ሓሳባት ኣብቶም ሰልፍታት ከምዝተንጸባረቑ 'ውን ናይቲ ሰልፊ ኣዋሃሃዲ ገሊጹ።
ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ንዝበጽሐ መጥቃዕትታት ድማ ኣብቲ ሰልፊ ኮኒኖምዎ።
እቲ ሰልፊ፡ ኣብ ባህርዳር፣ ጎንደር፣ ደብረ ማርቆስ፣ መርዓዊን ካልኦት ከተማታትን እዩ ተኻይዱ።
እቲ ሰልፊ ንኽካየድ ዋላኳ ካብ መንግስቲ እቲ ክልል ፍቓድ እንተዘይረኸቡ፤ መናእሰይ ሓላፍነት ወሲዶም ነቲ ሰልፊ ከምዘካየድዎ ኣይተ እንዳላማው ሓቢሩ።