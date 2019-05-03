ንሓው መራሒ ሰሜን ኮርያ ቀቲልኪ ዝተባህለት ቬትናማዊት ተፈቲሓ
እታ ቅድሚ ክልተ ዓመት፡ ንሓው ውልቀ-መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ-ኡን ቀቲልኪ ተባሂላ ዝተኣስረት ቬትናማዊት ምሕረት ተገይሩላ።
እዛ ዝተፈትሐት ቬትናማዊት ገለ ሰባት ኢዮም ነቲ ፈሳሲ ክለኽዮ ሂቦምኒ፡ ኣነ ድማ ብ ቲቪ ዝግበር ላግጺ መሲሉኒ ለኽየዮ ብምባል ድሕሪ ምእማና ኢዩ ቤት ፍርዲ ብምሕረት ክትፍታሕ ዝወሰነ።
ኣብ 2017 ንሓው መራሒ ሰሜን ኮርያ፡ ኪም ጆንግ-ናም ቀቲልኪ ተባሂላ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ዝጸንሐት ቬትናማዊት ከምዝተፈትሐት ጠበቓኣ'ዩ ገሊጹ።
ቬትናማዊት፡ ዱዋን ቲ ሁዋንግ፡ ምስ ኣኽባር ሕጊ ማሌዥያ ብዝገበረቶ ስምምዕ፡ ነቲ ገበን ከምዝፈጸመትን ጉድኣት ከምዘውረደትን ድሕሪ ምእማና፡ ቤት ፍርዲ ፍኹስ ዝበለ ፍርዲ ክፈርዳ ድሕሪ ምሕታታ ኢያ ነጻ ተባሂላ።
ዱዋን ቲ ሁዋንግን ኢንዶኔዝያዊት ሲቲ ኣስያን ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፍርቲ ኩዋላ ሉምፑር ንኪም ጆንግ-ናም ብስርዓተ መትኒ ዝሃሲ ፈሳሲ ነገር ገጹ ብምልካየን ተኸሲሰን ጸኒሐን። ድሕሪ'ቲ ምልካይ እቲ ፈሳሲ ኪም ጆንግ-ናም ሽዑን-ሽዑን ብምሟቱ ኢየን ተኸሲሰን።
እንተኾነ ክልቲኤን ኣንስቲ፡ ገለ ሰባት ነቲ ፈሳሲ ኣብ ገጽ ኪም ጆንግ-ናም ክለኽየኦ ሓቲቶመን፡ ንሳተን ድማ ከም ኣብ ቲቪ ዝግበር ላግጺ መሲልወን፡ ነቲ ፈሳሲ ለኺናዮ ብምባል ነቲ ኣብ ልዕሊኤን ዝቐረበ ናይ ቅትለት ክሲ ነጺገንኦ።
ክልቲኤን ኣንስቲ ነቲ ገበን ከምዘይፈጸማን ግዳያት ናይ ሰሜን ኮርያ ሸርሒ ከምዝኾና ብቐጻሊ ክገልጻ ጸኒሐን።
እቲ ነቲ ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ዝነብረ ህዝቢ ዘደንጸወን ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ዓለም ዝሰሓበ ቅትለት ኢዩ ነይሩ።
ዱዋን ቲ ሁዋንግ፡ ክልተ ዓመት ኣብ ቤት ማሰርቲ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሎሚ ዓርቢ ኢያ ምሕረት ተገይሩላ።
እታ ምስኣ ተታሒዛ ዝነበረት ኢንዶኔዝያዊት፡ ሲቲ ኣስያን፡ ድማ እቲ ኣንጻራ ቀሪቡ ዝነበረ ክሲ ድሕሪ ምልዓሉ ኢያ ኣብ ወርሒ መጋቢት ተፈቲሓ።
እቲ ቅትለት ብኸመይ ተፈጺሙ?
ሓው መራሒ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ኪም ጆን-ናም፡ ብ13 ለካቲት 2017፡ ካብ ኩዋላ ሉምፑር ናብታ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ቻይና ዘላ ሜካው ክኸይድ ነፋሪት ኣብዝጽበየሉ ዝነበር ግዜ ኢዩ በተን ክልተ ደቀንስትዮ ገጹ ብፈሳሲ ዝተለኽየ።
በቲ ኣብቲ መዓርፎ ነፈርቲ ተተኺሉ ዝነበረ ካሜራ ዝተቐድሐ ቪድዮ፡ ሓንቲ ካብተን ክልተ ኣንስቲ ኣእዳዋ ኣብ ገጽ ኪም ጆን-ናም ከተንብርን ካብኡ ተታሓሒዘን ክኸዳ ከለዋ የርኢ።
ሚስተር ኪም ጆንግ-ናም ናብ ሆስፒታል ክኸይድ ከሎ ብሰንኪ እቲ ኣብ ገጹ ዝተለኽዮ ስርዓተ መትኒ ፈሃሲ ኣዝዩ ሓደገኛ ኬሚካል ኢዩ ዓሪፉ።
ድሕሪ'ቲ ፍጻመ፡ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣቲ ተኻይዱ ዝተባህለ ቅትለት ዝኾነ ኢድ ከምዘይነበራ ገሊጻ። እንተኾነ፡ ኣርባዕተ ደቂ ሰሜን ኮርያ ክኾኑ ይኽእሉ ዝብሃሉ ሰባት ኣብቲ ቅትለት ዝተፈጸመሉ መዓልቲ ካብ ማሌዥያ ይህደሙ ድኣ'ምበር ብኣህጉራዊ ፖሊስ ይህደኑ ኣለው፡ ምስተታሕዙ ድማ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኢዮም።
ኪም ጆንግ-ናም መን'ዩ?
ኪም ጆንግ-ናም ምዕባይ ሓው ውልቀ-መላኺ መራሒ ሰሜን ኮርያ፡ ኪም ጆንግ-ኡን ኢዩ።
ኪም ጆንግ-ናም ቅድሚ ሞት ኣቡኦም፡ ኪም ጆንግ-ኢል፡ ከም ተካኢ ኣቡኡ ኢዩ ዝርአ ነይሩ። ድሕሪ ሞት ኪም ጆንግ-ኢል ግና እቲ ምንኣሱ ሓው፡ ኪም ጆንግ-ኡን ኢዩ ናብ ስልጣን መጺኡ።
ኪም ጆንግ-ናም ካብ ቤተሰብ ዝተነጸለ ስለዝነበረ ድማ ዝበዝሐ ግዚኡ ኣብ ደገ፡ ከም ብዓል ሜካው፡ ቻይናን ሲንጋፖርን ኢዩ ዘሕልፎ ነይሩ።
ቅድሚ ምሟቱ፡ ኪን ጆንግ-ናም ብዛዕባ ስድራቤቱ ዝቆጻጸርዎ ሰርወ-መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ብዙሕ ኢሉ ኢዩ። ሓው ናይ ምምሕዳር ብቕዓት ከምዘይብሉ ከምዝገለጸ ኣብ ሓደ ኣብ 2012 ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ተገሊጹ።