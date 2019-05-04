ኣሜሪካ፡ እሳተ ጐመራ ናብ ዘሎዎ ቦታ ዝጸደፈ ሰብ ድሒኑ
ኣብ ክፍለ ሃገር ሃዋይ ሓደ ወተሃደር አሜሪካ፡ እሳተ ጐመራ ናብ ዝተፍኣሉ ቦታ፡ 21 ሜትሮ ንታሕቲ ድሕሪ ምውዳቑ ብጽኑዕ እኳ እንተተጎድአ ብህይወት ከምዝደሓነ ተገሊጹ።
ሰብመዚ እቲ ከባቢ ከም ዝሓበርዎ፡ እቲ ወዲ 32 ዝዕድሚኡወተሃደር፡ ናብቲ ሕዛእቲ ዝጥምት ናይ ሓጺን መደያይቦ ሓዅሩ ክዕዘብ እንከሎ፤ እቲ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረ መሬት ብምህማሙ እዩ ካብቲ ዘሎዎ ክወድቕ ዝኸኣለ።
ዕድሉ ኮይኑ ግን፡ እቲ ሰብ ኣብቲ ደንደስ ናይቲ ጸድፊ ብምውዳቑ ካብቲ እሳተ ጐመራ ካብ ምእታው ድሒኑ።
እቲ መንእሰይ፡ 21 ሜትሮ ንታሕቲ ድሕሪ ምጽዳፍ፡ ኣብ ደንደስ እቲ ጸድፊ ብህይወቱ ከም ዝረኸብዎን ብጽኑዕ ተጐዲኡ ከም ዘሎን ሓለፍቲ እቲ ሕዛእቲ ወሲኾም ሓቢሮም።
ሰራሕተኛታት ህይወት ምድሓን ብሄሊኮፕተር ተሓጊዞም ገመድን ቃረዛን ገይሮም ካብቲ ዝወደቐሉ ቦታ ክውጽእዎ ክኢሎም።
ኣብዚ እዋን፡ እቲ መንነቱ ዘይተፈልጠ መንእሰይ ኣብ ርጉእ ኩነታት ከም ዘሎ'ውን ተሓቢሩ።
ሰብ መዚ እቲ ከባቢ፤ ሰባት ነቲ ናይ ድሕነት መስመር ወይ መዕገቲ ሓጹር ክሓልፉ ከም ዘይብሎም የጠንቅቑ።
እዚ ኣብ ሃወይ ክፍለ ሃገር ዝርከብ እሳተ ጐመራ ዝሓለፈ ዓመት ተተኲሱ ከባቢ 700 ገዛውቲ ከም ዘዕነወ ይፍለጥ።
እቲ ኣብ ሃዋይ ዝርከብ እሳተ ጐመራ፤ ካብ 1983 ጀሚሩ ብቐጻሊ ከም ዝተፍእ ጂኦሎጂካል ሰርቨይ ኣመሪካ ይገልጽ።