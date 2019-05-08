ኣብ እዋን ሮመዳን፡ ንምንታይ'ዩ ተምሪ ዝዝውተር?
ወርሒ ሮመዳን፡ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ብሃንቀውታ ዝጽበይዎ ወርሒ እዩ። ጾመ ሮመዳን ወርሒ ወጽያ ክሳብ ትጠፍእ ይቕጽል። ኣመንቲ ፍልይ ብዝበለ ሃይማኖታዊ ስርዓት ብጾምን ዱዓን ንፈጣሪኦም እናተማሕጸኑ ዝሓልፍዎ ቅዱስ ወርሒ እዩ። ናይ ሎም ዘበን መበል 1440 ጾመ ሮመዳን ካብ ሰኑይ ጀሚሩ ኣሎ።
እሞ ኣብዚ ወርሒ፡ ኣብ ማሕበረሰብ ሙስሊም ጥራይ ዘይኮነ፡ ካብኡ ወጻኢ'ውን ዝዝውተሩ መግብታት ኣለው።
ሾርባ፡ ሳምቡሳ፡ ብሽኮትን ተምርን መግለጺ ጾመ ሮመዳን'ዮም ምባል ይከኣል።
ብገለ ምኽንያት ኣብ እዋን ኢፍጣር ናብ ገዝኡ ክርከብ ዘይከኣለ ሰብ፡ ኣብ መንገዲ ተምሪ ዓዲጉ ከፍጥር፡ ንቡር እዩ።
ግና ንምንታይ'ዩ ተምሪ ኣብ ወርሒ ሮመዳን ዝዝውተር?
ተምሪ ሃይማኖታውን ጥዕና'ውን ጥቕሚ ከም ዘለዎ ዝገልጹ ኡስታዝ ሓሰን ታጁ፡ "ኣብ እስልምና ብተምሪ ምፍጣር ሱና እዩ" ይብሉ። ከም ኣበሃህላኦም 'ሱና' ማለት ነብዪ መሓመድ ዝገበርዎ፡ ዝተዛረብዎ ወይ'ውን ካልኦት ክገብርዎ ርእዮም ዘጽደቕዎ እዩ።
ኡስታዝ ከም ዝሓበሩና፡ ነብዪ መሓመድ ከፍጥሩ ከለው፡ ተምሪ ይበልዑ ስለ ዝነበሩን ኣብ ሰዓብቲ እቲ እምነት፡ ንሶም ዝበልዎ፡ ዝገበርዎን ዘጽደቕዎን ምስዓብ ከም ጽቡቕ ስለዝውሰድ፡ ኣብ ጾም ሮመዳን ተምሪ ተመራጺ ኮይኑ ኣሎ።
- ክትፆሙ ከለኹም ኣብ ኣካላትኩም እንታይ ይፍጠር?
- ሓላዉ ልዳት ቱኒዝያ ከም ዝተሃርመ ብምምሳል ጾም ረመዳን ስዒሩ
- ቅዱስ ሰሙን፡ ሓቀኛ መልክዕ እየሱስ ኣየናይ እዩ?
ኣብ ሓዲስ (ኣብ ዘረባታት ነብዪ መሓመድ) ተምሪ ብዙሕ ግዜ ተጠቒሱ ኣሎ። ነብዪ መሓመድ፡ ካብ ኣትኽልቲ ኩሉ ትሕዝትኡ (ሱሩ፡ ጉንዱ፡ ቆጽሉ፡ ፍሪኡ) ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ተምሪ እዩ ኢሎም ኣለው። ጽቡቕ ነገራትን ባህርያትን ብተምሪ እናመሰሉ ዝዛረቡ ኩነታት ከም ዘሎ ድማ ጠቒሶም። እንተኾነ ግና ኣብ እዋን ሮመዳን እንምገቦም ካልኦት መግብታት ከከምቲ ከባብን ባህልን ዝፈላለዩ እዮም። ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ሳምቡሳ፡ ሾርባ ከምኡውን ካልኦት መግብታት ይዝውተሩ። ኣብ ካልእ ሃገራት ዝተፈላለየ ስርዓትን ኣመጋግባን እኳ እንተሎ፡ ማይን ተምርን ግና ንኩሎም ዘመሳስሉ ምዃኖም ኡስታዝ ሓቢሮም።
ኣብ ማሕበረሰብ፡ ስነ ምግቢ ኢትዮጵያ፡ በዓል ሞያ ምግቢ ዝኾኑ ኣቶ ኣብነት ተክሌ፡ ተምሪ ንሙቀት ኣብ ዝጻወሩ ፍረታት ዝምደብ መግቢ ኮይኑ ነቲ ዝቦቕለሉ ኩነታት ብምርኣይ'ውን ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይገልጹ። ዝበዝሓ ሃገራት ዓረብ ምውቕ ኩነታት ኣየር ዘለወን ኮይነን ኣፍረይቲ ተምሪ ድማ እየን። በዚ ድማ ዘዘውትርዎ መግቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ ግምቶም ይህቡ። ብስነ ምግቢ ግና ተምሪ ከምቶም ካልኦት ፍረታት ናይ ቪታሚን ትሕዝትኡ ጠቓሚ ምዃኑ ይገልጹ።