ተቓውሞ ሱዳን፡ ዑመር ኣልበሽር ብሞት ሰልፈኛታት ሱዳን ተኸሲሱ
ኣኽበርቲ ሕጊ ሱዳን፡ እቲ ብህዝባዊ ተቓውሞ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር፡ ኣብ ቅትለት ሰልፈኛታት ሱዳን ኢድ ከም ዘለዎ ከሲሶም።
መበገሲ እቲ ክሲ፡ ኣብ እዋን ህዝባዊ ተቓውሞ ዘጋጠመ ሞት በዓልሞያ ህክምና እዩ።
ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር፡ ካብ ስልጣን ካብ ዝተኣለየሉ እዋን ኣብ ማእሰርቲ እዩ ዝርከብ።
ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብ ብዝምልከት መርመራታት ይግበረሉ ከም ዘሎ'ውን ይግለጽ።
- ትንሳኤን ውድቀትን ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽር
- ሕጊ ሸሪዓ፡ መሰረት ስርዓተ ሕጊ ሱዳን ኮይኑ ክቕፅል'ዩ ተባሂሉ
- ሰራዊት ሱዳን፡ ካብ ህዝቢ ንዝመጸ ጠለብ ነጺጉ
ገለ ሱዳናውያን ግና፡ ንኣልበሽር ኣብ ቤትፍርዲ ክሳብ ዝርእይዎ እዚ ብድሆታት ገጢምዎ ምህላው ክኣምኑ ከም ዘይከኣሉ፡ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ዊል ሮስ ይገልጽ።
ኣብ ወርሒ ታሕሳስ፡ ሰለፈኛታተ ነቲ መንግስቲ ዋጋ ባኒ ብሰለስተ ዕጽፊ ክውስኽ ዘሕለፎ ውሳነ ብምቅዋም ናብ ጽርጊያታት ብምውጻእ ዝጀመረ እቲ ተቓውሞ ብዙሕ ከይጸንሐ፡ ነቲ ንሰላሳ ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ ምምሕዳር ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣኑ ክእለይ ክሓትት ጀመረ።
ድሕሪ ሓሙሽተ ሰሙናት፡ ኣብ ጥሪ 17፡ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ብምትኳሶም፡ ሓደ ዶክተር ተቐትለ።
እቲ ሓኪም ኣብ መንበሪ ገዝኡ ኮይኑ ንዝተሃረሙ ሰባት ህክምናዊ ሓገዛት እናገበረሎም፡ ፖሊስ ናብቲ ህንጻ መንብዒ ጋዝ ቶኪሶም።
እቲ ሓኪም ኣእዳው ኣልዒሉ ናብ ግዳም ብምውጻእ ሓኪም ምዃኑ እኳ እንተነገሮም፡ ብጥይት ከም ዝሃረምዎ፤ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ኣብቲ ኣንጻር መንግስቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቓውሞ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሰባተ'ውን ተቐቲሎም እዮም።
ብድሕሪ እዚ ሰልፈኛታት፡ ሰራዊት እታ ሃገር፡ ነቲ ፕረዚደንት ክኣልዮ ብምጥላብ፡ ኣብ ኣፍደገ ቤት ጽሕፈት ሰራዊት ኮፍ ብምባል ተቓውሞኦም ቀጸሉ።
ወትሃደራዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ሚያዝያ 11 ስልጣን'ኳ እንተሓዘ፡ ነቲ ስልጣን ናብ ሲቪል ከሰጋግሮ ብምጥላብ ሰልፈኛታት ተቓዎሞታቶም ይቕጽሉ ኣለው።
ብሰራዊትን ሕብረት ተቓወምትን ዝቖመ ልፍንታዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቛም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝርርባት ይካየድ ኣሎ።