ቅልውላው ሱዳን፡ ሰራዊትን ስምረት ተቓወምትን መሰጋገሪ መንግስቲ ክቐውም ተሰማሚዖም
ወተሃደራዊ መራሕቲ ሱዳን፡ ንሰለስተ ዓመታት ዝጸንሕ ሲቪላዊ ናይ ስግግር መንግስቲ ክቐውም ምስ ስምረት ተቓወምቲ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጸሐ ኣፍሊጡ።
ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ እታ ሃገር ከም ዝሓበሮ፡ እቲ ስምረት ክልተ ሲሶ (ክልተ ኢድ) መናብር ናይቲ ሓጋጊ ቤት ምኽሪ ክሕዝ'ዩ።
ሱዳን፡ ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ካብ ስልጣን ምስተኣለዩ፡ ብወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ክትምራሕ ምጽንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ሰልፈኛታት ግን ስልጣን ናብ ስቪላዊ መንግስቲ ክሰጋገር ብምጽዋዕ ተቓውሞ ከስምዑ ጸኒሖም።
ሲቪላዊ ስግግር መንግስቲ ከም ዝቐውም ወግዓዊ ቅድሚ ምዃኑ ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት፡ ብዉሑድ ሓሙሽተ ተቓወምትን ሓደ ኣባል ጸጥታን ኣብ ካርቱም ብዝተወለዐ ጎንጺ ሞይቶም'ዮም።
እቲ ስምምዕ እንታይ'ዩ?
ኣብቲ ብሓባር ዝተወሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ እቲ ምስ 'ዲክላሬሽን ኦፍ ፍሪደምን ሓይልታት ለውጥን' - ዲኤፍሲኤፍ ዝተገበረ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ምምቓል ስልጣን ኣብ ውሽጢ 24 ክፍረም ከም ዝኾነ፡ ሌተናል ጀነራል ያሰር ኣል-ኣታ ሓቢሩ።
"እቲ ስምምዕ ንድልየታት ህዝቢ ብዝመልእ መገዲ ኣብ ውሽጢ 24 ከም ዝውዳእ ቃል ንኣትው" ክብል ተዛሪቡ።
- ሰልፈኛታት ሱዳን ኣብ ኣፍደገ ሚኒሰትሪ ምክልኻል ተቐቲሎም
- ኣብ መንጎ ቢንዓምርን ኑባን ብዝተላዕለ ግጭት ሰባት ተቐቲሎም
- ትንሳኤን ውድቀትን ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽር
እቲ ጀነራል፡ ስምረት ተቓወምቲ ሰልፍታት ዲኤፍሲኤፍ ካብ 300 መንበራት ሓጋጊ ቤት ምኽሪ፡ ነቲ ክልተ ሲሶ ከም ዝሕዝ ብምግላጽ፡ ዝተረፈ መንበራት ድማ ኣባላት እቲ ስምረት ዘይኮኑ ካልኦት ስልፍታት ከም ዝሕዝዎ ኣረዲኡ።
ወሃቢ ቓል ናይቲ ምንቅስቓስ ተቓውሞ ጠሃ ዑስማን ቅድም ክብል ሂብዎ ኣብ ዝነበረ መግለጺ፡ ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ፣ ካቢነን ሓጋጊ ኣካልን ንምቛም ስምምዕ ከም ዝተገበረ ሓቢሩ ነይሩ።
እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ናይቲ ዝቐውም ሲቪላዊ መንግስቲ ዕድመ፡ ክልተ ዓመጥ ጥራሕ ክኸውን'ኳ ድልየት እንተነበሮ፡ ካብ ተቓወምቲ ድማ ኣርባዕተ ዓመት ክኸውን ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ።
ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሲቪላዊ ናይ ስግግር መንግስቲ ንሰለስተ ዓመት ጥራሕ ክጸንሕ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ።