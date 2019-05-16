ሰራዊት ሱዳን፡ ሰልፈኛታት ዓጽየምዎ ዘለው ጎደናታት ክኸፍቱ ብምጥላብ ዝርርብ ደው ኣቢሉ
ንሱዳን ናብ ሲቪላዊ መሪሕነት ንምስግጋር ኣብ መንጎ ሰራዊትን ተቓወምትን ክካየድ ዝጸንሐ ዝርርብ፡ ሰልፈኛታት ዓጊተምዎ ዘለው ጎደናታት ክኸፍቱ ብምጥላብ፡ ንሰለስተ መዓልትታት ደው ከም ዘበሎ እቲ ሰራዊት ኣፍሊጡ።
ኣብቲ ብተለቪዥን ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ፡ እቲ መሰጋገሪ ወትሃደራዊ ቤትምኽሪ፡ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ተገይሩ ዘሎ መዕገቲ ክለዓል ኣለዎ ኢሉ።
እዚ ዕንቅፋት፡ ክልቲኦም ወገናት ንሰለስተ ዓመታት ዝቕጽል ግዚያዊ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምቋም ድሕሪ ምስምምዖም ድሕሪ ሰለስተ ሰዓት እዩ ተገሊጹ።
ብረቡዕ፡ ሰራዊት ነቲ መዕገቲ ንምእላይ ኣብ ዝፈተንሉ ቶክሲ ከም ዝተሰምዐ ይግለጽ።
ትሸዓተ ሰባት ቆሲሎም ምህላዎም እቶም ሰልፈኛታት ይሕብሩ፡ እንተኾነ ግና እዚ ቁጽሪ ክረጋገጽ ኣይተኻእለን።
- ሰራዊት ሱዳን ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክቐውም ተሰማሚዑ
- ሰልፈኛታት ሱዳን ኣብ ኣፍደገ ሚኒሰትሪ ምክልኻል ተቐቲሎም
- ትንሳኤን ውድቀትን ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽር
ብሰኑይ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ጎንጺ ብውሕዱ ሽዱሽተ ሰባት ምሟቶም ዝግለጽ ኮይኑ፤ እቶም ተሓተትቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ሰልፈኛታት ጠሊቦም።
ንነዊሕ ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ፡ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ብህዝባዊ ተቓውዎ ካብ ስልጣን ካብ ዝተኣለየሉ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ሱዳን ብወትሃደራዊ ቤትምኽሪ'ያ ትምራሕ ዘላ።
ብምእላይ ኣልበሽር ዝተተባብዑ ሰልፈኛታት፡ ስልጣን ናብ ሲቪል ክሰጋገር ብምጥላብ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ቤትጽሐፈት ሰራዊት እታ ሃገር ኣብ ጽርጊያ ኮፍ ብምባል ተቓውሞታቶም ይቕጽሉ ኣለው።
ክልቲኦም ወገናት እንታይ'ዮም ዝጠልቡ?
መራሒ ወትሃደራዊ ቤትምኽሪ ሱዳን ሌተናል ጀነራል ኣብደል ፋታህ ኣብዱልራሕማን ቡራህ "ነቲ ስምምዕ ንምፍጻም ዝምችው ሃዋሁ ንምፍጣር" እቲ ዝርርብ ንግዚኡ ከም ዝቋረጽ ገሊጹ።
ንሱ ወሲኹ ሰልፈኛታት ነቲ ኣብ ጎደናታት ኣንቢሮምዎ ዘለው መዕገትታት ከፍርስዎ፡ ድልድላት ክኸፍቱን "ንሓይልታት ጸጥታ ካብ ምትንዃይ" ክቁጠቡ ጸዊዑ።
ኣቐድም ኣቢሉ፡ ወሃቢ ቃል ናይቶም ብስምረት ንነጻነትን ለውጥን ዝፍለጡ ተቓወምቲ፡ ረሽድ ኣልሰይድ "እቲ ወትሃደራዊ ቤትምኽሪ፡ ሰልፈኛታት ነቲ መዕገቲታ ኣፍሪሶም ነቲ ኣብ ጎደናታት ኮፍ ናይ ምባል ተቓውሞ ክቕጽልዎ ሓቢሮምና" ክብል ንኤኤፍፒ ተዛሪቡ።
ካልእ መራሒ ተቓወምቲ ዝኾነ፡ ኣሕመድ ራቢ ብወገኑ፡ እቲ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ዝርከብ መዕገቲታት ክሳብ ዘይተላዕለ፡ እቲ ሰራዊት፡ ንዝርርብ ፍቃደኛ ከም ዘይኮነ ገሊጹ።
እቲ ስምምዕ እንታይ'ዩ?
ኣብቲ ብሓባር ዝተወሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ እቲ ምስ 'ዲክላሬሽን ኦፍ ፍሪደምን ሓይልታት ለውጥን' - ዲኤፍሲኤፍ ዝተገበረ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ምምቓል ስልጣን ኣብ ውሽጢ 24 ክፍረም ከም ዝኾነ፡ ሌተናል ጀነራል ያሰር ኣል-ኣታ ሓቢሩ።
"እቲ ስምምዕ ንድልየታት ህዝቢ ብዝመልእ መገዲ ኣብ ውሽጢ 24 ከም ዝውዳእ ቃል ንኣትው" ክብል ተዛሪቡ።
እቲ ጀነራል፡ ስምረት ተቓወምቲ ሰልፍታት ዲኤፍሲኤፍ ካብ 300 መንበራት ሓጋጊ ቤት ምኽሪ፡ ነቲ ክልተ ሲሶ ከም ዝሕዝ ብምግላጽ፡ ዝተረፈ መንበራት ድማ ኣባላት እቲ ስምረት ዘይኮኑ ካልኦት ሰልፍታት ከም ዝሕዝዎ ኣረዲኡ።
ወሃቢ ቓል ናይቲ ምንቅስቓስ ተቓውሞ ጠሃ ዑስማን ቅድም ክብል ሂብዎ ኣብ ዝነበረ መግለጺ፡ ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ፣ ካቢነን ሓጋጊ ኣካልን ንምቛም ስምምዕ ከም ዝተገበረ ሓቢሩ ነይሩ።
እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ናይቲ ዝቐውም ሲቪላዊ መንግስቲ ዕድመ፡ ክልተ ዓመጥ ጥራሕ ክኸውን'ኳ ድልየት እንተነበሮ፡ ካብ ተቓወምቲ ድማ ኣርባዕተ ዓመት ክኸውን ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ።
ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሲቪላዊ ናይ ስግግር መንግስቲ ንሰለስተ ዓመት ጥራሕ ክጸንሕ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ።