ኢትዮጵያ፡ ዝርግሐ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሳብ 30 ሰነ ብፈረቓ ክኸውን'ዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ሕጽረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝርግሐ ሓይሊ መብራህቲ ክሳብ 30 ሰነ 2019 ብፈረቓ ክኸውን'ዩ።
ሚኒስትር ማይ፣ መስኖን ኢነርጅን፡ ዶክተር ስለሺ ጌታሁን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ብደረጃ ሃገር ዘሎ ምቁርራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፡ ግድባት እኹል ማይ ብዘይምሓዞም ዘጋጠመ ምኻኑ ገሊጹ።
ዓቕሚ ምምንጫው ግድባት ናብ 1400 ሜጋ ዋት ከም ዝወረደን፡ ክረምቲ ቀልጢፉ ከም ዘይኣቱ ኤጀንሲ ብሄራዊ ሜትሮሎጂ ከም ዘፍለጠን ተዛሪቡ።
ምስዚ ተተሓሒዙ፡ ካብ ወጋሕታ ሰዓት 11 ክሳብ ረፋድ ሰዓት 5፡ 514 ሜጋ ዋት፣ ካብ ረፋድ ሰዓት 5 ክሳብ ቀትሪ ሰዓት 10 ድማ 530 ሜጋ ዋት፣ ከምኡ'ውን ካብ ቀትሪ ሰዓት 10 ክሳብ ምሸት ሰዓት 4 700 ሜጋ ዋት፡ ክፍተት ሓይሊ ከም ዝፍጠር ኣረዲኡ።
ብምኽንያት እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጸዕረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ፡ ኣብታ ሃገር ዝህሉ ቐረብ ብፈረቓ ከም ዝኸውን ዝገለጸ እቲ ሚኒስቴር፡ ልዑል መጠን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝጥቀሙ ትካላት'ውን ብኸምዚ ከም ዝበጽሖም ሓቢሩ።
- ዋጋ መብራህቲ’ባ ገቢጥኩምዶ ትፈለጡ?
- ኣብ ኒውዮርክ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቤትማእሰርቲ ብምቁራፁ ተቓውሞ ተላዒሉ
- ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪፍ ለውጢ ክገብር'ዩ
እዚ ክፍተት ንምዕራይ፡ ፋብሪካታት ስሚንቶ፡ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከይተቖራረጸ ክጥቀሙ ስለ ዘለዎም ፍርቆም ካብ ግንቦት 7 ጀሚሩ በቢ ክልተ ሰሙን ብፍረቓ ኤሌክትሪክ ክጥቀሙ ክግበር'ዩ።
ካብዚ ብዝሰገረ፡ ማእኸሎት ኢንዳስትሪታትን ፋብሪካታት ሓጺነ መጺንን፡ ፍርቆም ኣብ 24 ሰዓት ብፈረቓ ክሰርሑ ክግበር'ዩ ኢሉ እቲ ሚኒስቴር።
ብኻልእ ወገን፡ እታ ሃገር፡ ንሱዳንን እተቕርቦ ዝነበረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተቛረጸ እንትኾን፡ ንጅቡቲ ዝነበረ መሸጣ ብፍርቂ ነክዩ ምህላዩ ተገሊጹ።
በዚ ምኽንያት፡ ካብ መሸጣ እትረኽቦ ዝነበረት ዓመታዊ 180 ሚሊዮን ዶላር ከም እትስእንን ሚኒስተር ስለሺ ጌታሁን ገሊጹ።