ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ሃይለማርያም ዝተፈተነ ዕልዋ ብሓጺሩ
ቅድሚ ሰላሳ ዓመት ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ሃይለማርያም ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ከመይ ነይሩ?
- ውሑዳት ጀነራላትን ላዕለዎት ሰበስልጣን ደርግን ንመንግስቱ ሃይለማርያም ናብ ምብራቕ ጀርመን ከፋንውዎ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ተረኺቦም።
- ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሜ/ጄኔራል ቁምላቸው ደጀኔ ንጄ/ል ደምሴ ቡልቶ ዝወሃብ ደብዳበ ሒዙ ናብ ኣስመራ ከደ።
ጄኔራል መርእድ ንጉሴ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ናብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሚስጥራዊ ርክብ ገይሩ።
- መንግስቱ ሃይለማርያም ምስ በዐልቲ ቤቱን ጓሉን ናብ ምብራቕ ጀርመን ክበርር ኣብ ነፋሪት ተሳፊሩ
- መገሻ መንግስቱ ስዒቡ፡ 11 ዝኾኑ ጀነራላት ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዕልዋ መንግስቲ ከወሃህዱ ተኣኪቦም። መንግስቱ ዝተሳፈረላ ነፋሪት ትወቓዕ'ዶ ዋላስ ተገዲዳ ኣብ ኣስመራ ትዕረፍ ኣብ ዝብል ኣይተረዳድኡን።
- ተሳታፊ ናይቲ ዕልዋ ጄ/ል ኣበራ ኣበበ ንሚኒስተር ምክልኻል ጀነራል ሃይለጊዮርጊስ ቀቲሉ ካብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ምክልኻል ተሰዊሩ።
- ኮማንዶ ሓይሊ ኣየር ስለዝነበረ፡ ብሓጹር ዘሊሉ ኣምሊጡ ዝብል ግምት ተውሃበ።
- ‹‹ስፓርታ›› ዝበሃል ብሰሜን ኮርያውያን ዝሰልጠነ ፍሉይ ሰራዊት ሓይሊ ኣየር፡ 150 ኣባላቱ ሒዙ ካብ ጦላይ ናብ ኣዲ ኣበባ ኣትዩ።
- ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔን ሌ/ኮ/ል ካሳዬ ታደሰን ዝመርሕዎም ልዕሊ 400 ዝኾኑ ኮማንዶታት ካብ ኣስመራ ብኣርባዕተ ኣንቶኖቭ ነፈርቲ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ በጽሑ።
ልእኽቶኦም ድማ፡ ንመራሕቲ እቲ ዕልዋ ሓለዋ ምግባርን ቀንዲ ትካላት ምቁጽጻርን ነይሩ።
- ድሕሪ ቅትለት ሚኒስተር ምክልኻል፡ ኣብ መንጎ ፈጸምቲ እቲ ዕልዋን ነዚ ከፍሽሉ ዝፍትኑን ዝርርብ ተጀሚሩ። እቶም ኣሸማገልቲ ሌ/ጄ አዲስ ተድላን ሌ/ኮ ደበላ ዲንሳን እዮም ነይሮም።
- እቲ ልዝብ ውጽኢት ስለዘየምጸአ፡ ሓላፊ ድሕንነት ተስፋዮ ወልደስላሰን፡ የማናይ ኢድ መንግስቱ ሃይለማርያም ዝነበረ ሻምበል መንግስቱ ገመቹን ንምኒስትሪ ምክልኻል ብታንክን ድሩዓት መካይንን ከቢቦምዎ።
- እቲ ነገር ከምዘብቀዓሉ ዝተረድኡ ጀነራል መርእድ ንጉሴን ጀነራል ኣመሃ ደስታን ነብሰ ቅትለት ፈጺሞም።
- እቲ ዕልዋ ከምዝፈሸለ፡ ካብ ሃንደስቲ እቲ ዕልዋ ጀነራል ፋንታ፣ ኮማንደር ሃይሌን ከምዝተሰወሩ ብመራኸቢ ሓፋሽ ተገሊጹ።
- ጀነራል ፋንታ በላይ ካብ ዝተሓብኣሉ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ካብ ዝነበረ ኮንቴይነር ወጺኡ ኢዱ ሃበ። ድሕሪ ዝተወሰነ ወርሒ፡ ካብ ማእከላዊ ክሃድም ምስ ፈተነ ተቐቲሉ ተብሃለ።
- ጀነራል ኣበራ ኣብ ከባቢ ጉለሌ ኣብ ዝተሓብኣሉ እንዳ ዘመድ ተኸቢቡ እናሃለወ፡ ናብ ናሕሲ ወጺኡ ከምልጥ ክፍትን ከሎ ብሓደ መንእሰይ ፖሊስ ግንባሩ ብጥይት ተወቒዑ ተቐቲሉ።
- ንሓደ ዓመት ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ክረኣይ ዝጸንሐ ኣብቲ ዕልዋ ዝተሳተፉ 12 ጀነራላት ብሞት ክቕጽዑ ተበይንዎም፤ ሽዑ ምሸት ድማ ተቐቲሎም።
(ኣብዚ ጽሑፍ ተጠቒሱ ዘሎ ዕለት፣ ሰዓታትን ዓመትን ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ እዩ)
መንግስቱ ሃይለማርያም ዝተሳፈረላ ነፋሪት ንምንታይ ዘይተሓምሸሸት?
መንግስቱ ሃይለማርያም 'ሕንቕንቕ' ዝበለላ መዓልቲ