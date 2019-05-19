ኮኾብ ተዋስኣይ ሆሊውድ ኣርኖልድ ሽዋርዝኒገር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ መጥቃዕቲ በጺሕዎ
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ቪድዮ፡ ኮኸብ ሆሊውድ ኣርኖልድ ሽዋርዝኒገር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ስፖርታዊ ንጥፈታት መጥቃዕቲ ክፍጸሞ የርእይ።
እቲ ወዲ 71 ዓመት ኣመሓዳሪ ግዝኣት ካሊፎርንያ ነበር፡ ምስ ኣድነቕቱ ይዘራረብ ኣብ ዝነበረሉ መድረኽ ውድድራት ስፖርት 'ኣርኖልድ ክላሲክ ኣፍሪቃ ኢቨንት' ሓደ መንእሰይ ዘሊሉ ኣብ ሕቑኡ ወቒዕዎ።
ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ውልቀ-ሰብ ሽዑ ኣብ ቀይዲ ክውዕል ከሎ እቲ ቪድዮ የርእይ።
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ንተገዳስነት ኣድነቕቱ ብትዊተር ኣቢሉ ምስጋና ዘቕረበ ኣርኖልድ ሽዋርዝኒገር "ዋላ ሓደ ዘጨንቕ ነገር የለን" ክብል መልእኽቲ ኣሕሊፉ።
እቲ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብስፍሓት ይዝርጋሕ ዘሎ ኮይኑ፡ ሽዋርዝኒገር ምስ ኣድነቕቱ ስእልን ቪድዮን ይሰኣል ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ሓደ ውልቀ-ሰብ ዘሊሉ ክልተ እግሩ ኣብ ሕቑኡ ከዕርፎ የርእይ።
ኮኸብ ፊልም 'ተርሚኔተር' ሽዋርዝኒገር፡ ሕቑኡ ምስተወቐዐ ንቕሚት ተንከርከር ክብል ከሎ፡ እቲ ጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ ድማ ናብ መሬት ወዲቑ። ሽዑ ድማ ብኣባላት ሓለዋ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ።
ነቲ መድረኽ ዘተሓባብሩ ኣካላት ከም ዝገለጽዎ እቲ ውልቀሰብ ብፖሊስ ተወሲዱ'ሎ።
ሽዋርዝኒገር ልዕሊ ኣርባዕተ ሚልዮን ሰዓብቲ ኣብ ዝለውዎ ትዊተሩ "ብቲ እኩብ ሰብ ዝተደፋእኹ መሲሉኒ ነይሩ። ደሓር ግን ልክዕ ከማኹም ነቲ ቪድዮ ምስ ረኣኹ፡ ከም ዝተወቓዕኩ ክግንዘብ ኪኢለ" ክብል ጽሒፉ።
ኣድነቕቱ ኣብ ክንዲ ናብቲ መጥቃዕቲ ናብቲ ይካየድ ዘሎ ስፖርታዊ መድረኽ ከድህቡ ጸዊዑ።
'ኣርኖልድ ክላሲክ ኣፍሪቃ ኢቨንት' በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ግንቦት ዝካየድ መድረኽ ስፖርታዊ ንጥፈታት'ዩ። ኣካልካ ንምጥንካርን ነብስኻ ንምክልኻልን ካብ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ብተወሳኺ ካልኦት ዝተፈላለዩ ተወሰኽቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ይካየደሉ።