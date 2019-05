Image copyright yemane gebremeskel/twitter ናይ ምስሊ መግለጺ ቲፋኒ ሓድሽ ኣብ ካርኒቫል በዓል ናጽነት ኤርትራ፡ ኣስመራ

ካብ ኤርትራዊ ኣቦ ዝተወለደት ኣሜሪካዊት ተዋሳኢት፡ ኮሜድያንን ደራሲትን ቲፋኒ ሓድሽ፡ ኤርትራዊ ዜግነት ተዋሂባ።

ቲፋኒ ኤርትራዊ መንነት ክወሃባ ሕቶ ኣቕሪባ ምንባራ፡ ሓላፊት ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ፡ ወ/ሮ ሓድነት ቀለታ ኣብ ትዊተር ሓቢራ።

ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ስእልታት፡ ቲፋኒ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን ባንዴራ ኤርትራ ተወንዚፋ ቅጥዕታት እናመልአት ትርኣይ።

ህብብቲ ተዋሳኢት ሆሊውድ ቲፋኒ ኣብ መበል 28 በዓል ናጽነት ኤርትራ ንምስታፍ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ናብ ኣስመራ ምእታዋ ዝዝከር ኮይኑ፡ ኣብቲ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ኣብ ዝካየድ ጽምብል እናተሳተፈት ዘርእይ ስእሊ'ውን፡ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ኣብ ትዊተር ለጢፉ ኣሎ።

ቲፋኒ ሓድሽ መን እያ?

ህብብቲ ተዋሳኢትን ኮሚድያንን ቲፋኒ፡ ካብ ኤርትራዊ ኣቦኣ- ጸሃየ ረዳ ሓድሽን ካብ ኣፍሪቃዊት ኣሜሪካዊት ኣዲኣ- ለኦላን ኣብ 1979 ኣብ ደቡባዊ ሎስ-ኣንጀለስ ካሊፎርንያ እያ ተወሊዳ።

ቲፋኒ ብተለቪዥን ኣብ ዝመሓላለፍ ተኸታታሊ ፊልም 'If loving you is wrong' ከምኡውን ኮመድያዊ ፊልምታት 'Girls Trip' ብዝተዋስኣቶ ተራ ፍልጥቲ እያ። ብዘይካ'ዚ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ፊልምታት ተዋሲኣ እያ።

ተፈጥሮኣዊ ተውህቦ ምውሳእ ከም ዘለዋ ዝግለጽ ቲፋኒ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ እያ ህቡብነት ክተጥሪ ዝኸኣለት።

ጓል ሰለስተ ዓመት እንከላ ካብ ኣዲኣ ንዝተፈለየ ኣቡኣ ንምቕባር ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኤርትራ ዘምርሕት ቲፋኒ፡ በቲ ኣጋጣሚ ምስ ስድራቤት ኣቡኣ ክትራኸብ ከም ዝኸኣለትን ኣዝያ ከም ዝተመሰጠትን ምስ ቴለቪዥን ኤርትራ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ተዛሪባ ነይራ።

ኣብቲ እዋን፤ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ'ውን ተራኺባ ምንባራ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ስእልታት የርእይ።

ቲፋኒ ኣብቲ ኣብ 2018፡ መበል 90 ጽምብል ሽልማት ኦስካርስ ኣብ ዝተኣንገደሉ ከተማ ሆሊዉድ ኣሜሪካ፡ ባህላዊ ክዳን ሓበሻ ምኽዳና ኣቓልቦ ብዙሓት ማእከናት ዜና ዝሰሓበ ኮይኑ ነይሩ።

Image copyright The Fashion Court/ Twitter

ቲፋኒ፡ ኣብ መስከረም 2018 ኣብ ጽምብል ሽልማት ኤሚ ኣብ ዝተረኽበትሉ እውን ብሕብርታት ባንዴራ ኤርትራ ዝመልክዐ ክዳን ተኸዲና ምቕራባ ይዝከር።

ንሳ ንኽብሪ'ቲ ቅድሚ ዓመት ዝዓረፈ ኣቦኣ፡ ከም ዝተኸደነቶ ገሊጻ ነይራ።