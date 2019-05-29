ኤርትራ፡ ንግደት ማርያም ደዓሪት ብድሙቕ ኩነታት ይኽበር ኣሎ
ዓመታዊ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ዝበዓል ንግደት ማርያም ደዓሪት ከረን ፡ ሎሚ ብክብ ዝበለ ኣገባብ ይብዓል ከም ዘሎ፡ ካብ ማሕበር ሲታውያን ኣባ ሃይሉ ሃይለማርያም ገብረ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ-መጠየቕ ሓቢሮም።
ኣብቲ ንግደት ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከረንን መላእ ሃገርን ዝመጹ ነጋድያን ይሳተፉ ከም ዘሎው ሓቢሮም።
ማርያም ደዓሪት ካብ ከተማ ከረን ንሸነኽ ሰሜን ኣስታት ክልተ ኪሎ-ሜትር ርሒቑ ዚርከብ ቦታ ኮይኑ፡ ንበጻሕቲ ዓዲ ኣዝዩ ሰሓቢ ቦታ ኢዩ።
ኣብቲ ዕለተ ጽምብል ንምርካብ ካብ ዞባ ዓንሰባ፣ ካልኦታት ከባቢታት ሃገርን ወጻእን ዝመጹ ብዙሓት ነጋድያን ዝራኸቡለን ዝብላዕን ዝስተን ዝራኸቡሉ ዝካፈሉሉን ኣጋጣሚ ኢዩ።
ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ኲናት ከይኣተዋ እንከለዋ'ውን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ንግደት የይሳተፉ ነይሮም።
- ከረን ንኣስመራ ስዒባ ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ትሰፍርዶ ትኸውን?
- ኣስመራ 'ንእሽተይ ሮማ' ከም ቀደማ'ዶ ኣላ?
- ቱሪዝም ኤርትራ ዝበራበረሉ እዋን ይመጽእ ኣሎ
ኣባ ሃይሉ ሃይለማርያም ገብረ፡ ብኣስራዚ ማርያም ደዓሪት ኣብ 1880 ኣቢሉ ምስ ደናግል ደቂ ፍቕሪ ከም ዝመጽአ ድሕሪ ምሕባር፡ ኣብዚ እዋን እዚ ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ኣብ 29 ብግእዝ ከኣ ኣብ 21 ግንቦት እዩ ዝብዓል ኢሎም።
"ናይዚ ንግደት እዚ ትርጉም፡ ህዝቢ ናብ ኣምላኹ ክምለስን ሃይማኖቱን እምነቱን ከበርትዕ ዝሕግዝ እዩ" ዝበሉ ኣባ ሃይሉ ሃይለማርያም ገብረ፡ እስላምን ክርስትያንን ብሓደ ዝውዕልሉ ዓቢ ንግደት ከም ዝኾነ ተዛሪቦም።
ከተማ ከረን ብባህላውን ብሄራውን ብዙሕነት እትፍለጥ ከተማ ኮይና፡ ኣብዚ ጽምብል'ዚ ብዘይ ኣፈላላይ ክርስትያንን እስላምን፡ ተዛረብቲ ትግረ፡ ትግርኛን ብሌንን ከምኡ'ውን ክነግዱ ዝመጹ ብሓባር ኢዮም ዝውዕሉ።
ንግደት ማርያም ደዓሪት፡ ካብ ዘቤታዊ ቱሪዝም ሰጊሩ፡ መስሕብ ዓለማውያን በጻሕቲ ንኽኸውን ምስ ዝስራሓሉ፡ ኣብ ቁጠባ ከተማ ከረንን ኣብ ቁጠባ ኤርትራን እወንታዊ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል'ዮም ብዙሓት ዝጠቕሱ።