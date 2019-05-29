ማክኬንዚ ቤዞስ፡ ፍርቂ ናይቲ ካብ ፍትሕ ዝረኸበቶ 37 ቢልዮን ንሰናይ ተግብር ክትልግስ'ያ
በዓልቲ ቤት ወናኒ ኣማዞን [ኦንላይን ዕዳጋ] ጀፍ ቤዞስ ዝኾነት ማክኬንዚ ቤዞስ፡ ካብ ፍትሕ ካብ ዝረኸበቶ ብጽሒት ነቲ ፍርቂ፡ ንሰናይ ተግባር ክትልግሶ ምዃና ኣፍሊጣ።
ንሳ፡ በዚ ሰናይ ተግባራን ልገሳን፡ ምስቶም ፍሉጣት ቢልዮነራት ዓለምና ዋረን ባፌትን፤ መስራቲ ማይክሮሶፍት ቢል ጌትስን ስማ ክሰፍር ክኢላ።
እዚ ልገሳ ሃብቲ፡ ብቢልየነራት ቢልጌይትን ባፌትን ዝተጀመረ ኮይኑ፡ ሃብታማት ዓለምና ፍርቂ ወይ ልዕሊኡ ካብ ሃብቶም ክልግሱ ይጽውዕ።
ማክኬንዚ ቤዞስ ኣስታት 37 ቢልዮን ዶላር ሃብቲ ኣለዋ። እዚ ሃብቲ ዝረኸበቶ ድማ፡ ኣብዚ ዓመት ምስ በዓል ቤታ ቤዞስ ፍትሕ ምስ ፈጸመት እዩ።
"ካብቲ ተፈጥሮ ዝለገሰትለይ ሃብቲ ብተወሳኺ ንኻልኦት ክመቕሎ ዝግባእ ካልእ ገንዘብ ኣለኒ" ዝበለት ቤዞስ፡ ነዚ ሰናይ ብዝያዳ ኣጠናኺራ ከም እትሰርሓሉ ተዛሪባ።
ኣብቲ ካብ ዘለካ ሃብቲ ፍርቁ ወይ ልዕሊኡ ንምልጋስ ዝግበር መብጽዓ፡ ዛጊት ኣብ 23 ሃገራት ዝርከቡ፡ 204 ውልቀ-ሰባት፣ መጻምድን ስድራን ፈሪሞም ኣለዉ።