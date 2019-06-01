ኣሜሪካ፡ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ለንደን ዝግዕዝ ዘደንቕ ቑሳቑስ
ፕሬዘዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንዝገብሩዎ ዕላዊ ናይ ስራሕ ጉዕዞ ኣመልኪቱ ብብዙሕ ሚልዮን ዝቑጸር ፓውንድ ወጻኢ ዝሓተተ ምድላዋትን ስራሕቲ ድሕንነትን ይውገኑ ኣለዉ።
ብንግስቲ ኤልሳቤጥ ዝተገብረሎም ዕድመ ስዒቡ፡ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብታ ዓዲ ንሰለስተ መዓልቲ ዝጸንሑ ኾይኖም ጻንሒቶም ብሓፈሻ ክሳብ 18 ሚሊዮን ፓውንድ (666 ሚሊዮን ብር) ወጻኢ ከም ዝሓትት ይግመት።
ሰራሕተኛታት ድሕነት 'ኋይት ሃውስ' ድሮ ናብ እንግሊዝ ምእታው ጀሚሮም።
ንምዃኑ ንትራምፕ ተኸቲሎም ናብ እንግሊዝ ዝውሰዱ መሳርሕታት ድሕነትን መከላኸሊን እንታይን እንታእን እዮም? በዓል መንከ ይዕጅቡዎም?
እቶም ፕረዚደንት ናብ እንግሊዝ ዘቕንዑ ብፍሉይ ዝተሰርሐ 'ኤር ፎርስ ዋን' ተሳፊሮም እዮም።
'ኤር ፎርስ ዋን' ብኣንፈት ሰሜን ለንደን ኣብ ዝርከብ ስታንስቴድ ክዕርፍ እዩ ተባሂሉ ይግመት።
'ኤር ፎርስ ዋን' ተባሂለን ዝጽውዓ ክልተ ቦይንግ 747-200B ነፈርቲ እየን።
ትራምፕ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝገብሩዎ ጻንሒት ክልቲአን ነፈርቲ ኣብ ጥቕሚ ክውዕላ እየን ተባሂሉ'ውን ትጽቢት ይግበር።
ጸብጻባት ከምዝሕብሩዎ፡ ትራምፕ ኣብዚ ጉዕዘኦም ዝተመርዐዉ ደቆም ብሙለኦም ሒዞም ስለዝኸዱ እዩ እታ ካልአይቲ 'ኤር ፎርስ ዋን' እተድሊ።
ኣወዳድኣ ጉዕዞን ኣተዓራርፋን 'ኤር ፎርስ ዋን' ምስ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዝበዝሖ ነፈርቲ ውግእ ይመሳሰል እዩ ተባሂሉ።
እታ ነፋሪት ዓርሳ ካብ መጥቃዕቲ ክትከላኸል ዘኽእል መሳርሒ ኣለዋ። ናይ ጸላኢ ራዳር ምዝባዕ ትኽእል እያ።
መጥቃዕቲ ሚሳኤል እንተተፈቲኑዋ ድማ ባዕላ ካብ ውሽጣ ብእትለቆ ልዑል መጠን ዘለዎ ሙቐትን ጨረርን ኣንፈት እቲ መጥቃዕቲ ከስሕቶ ይኽእል እዩ።
'ኤር ፎርስ ዋን' ኣብ ሰማይ ኮይና ነዳዲ ክትመልእ ትኽእል እያ። እዚ'ውን ንነዊሕ ሰዓታት በረራኣ ክትቕጽል የኽእላ እዩ።
ኣብታ ነፋሪት ዝተገጠሙ ከም ሞባይልን ካልኦት መሳርሕታት መራኸቢን እቶም ፕረዚደንት ምስ ዝኾነ ይኹን ኩርነዓት ዓለም ክራኸቡን ተእዛዝ ከተሓላልፉን የኽእሎም እዩ ተባሂሉ።
ተሳፈርቲ 'ኤር ፎርስ ዋን' ኣብ ውሽጢ 4,000 ካሬ ጫማ ስፍሓት ኣብ ዘለዋ ነፋሪት ከምልቦም ክዘናግዑ ይኽእሉ እዮም።
እዛ ዓባይ ነፋሪት ሰለስተ ምድር-ቤታት ኣለዉዋ። ናይቶም ፕረዚደንት መዕረፊን መጋየጽን፡ ናይ ሕክምና አገልግሎት መውሃቢ ክፍሊ፡ መአከቢን መመገብን ኣዳራሻት፡ ክልተ እንዳ ክሽነ (እንዳ መጎጎ) ከምኡ'ውን ናይ ዓበይቲ ኣጋይሽ፣ ጋዜጠኛታት፣ ናይ ድሕነት ሰባትን ናይቶም ፕረዚደንት ሓገዝትን መጽንሒ ክፍልታት ኣለዋ።
ብዙሕ ኣቑሑ እትጽዕን ነፋሪት ድማ ቅድሚ እቲ ጉዕዞ ናይቶም ፕረዚደንት መኪናታት፣ ሆሊኮፕተራትን ካልእ ኣቑሑን ክተብጽሕ እያ።
ከም ጸብጻብ ዋሺንግተን ፖስት እንተኾይኑ፡ እቶም ፕረዚደንት ኩሉግዜ ናብ ዝኸዱዎ ዝኸተሎም "ፉትቦል" ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦርሳ ኣሎ።
እዚ ቦርሳ ኒኩለር ንምትኳስ ዘኽእል መአዘዝን ምስጢራዊ ቁጽር (ፓስወርድ) ቃላትን ዝሓዘ ከምዝኾነ ይዝረበሉ።
እቶም ፕረዚደንት ዝንቀሳቐስለንን ዝዕጅበኦምን መኪናታት ቀዲመን በጺሐን እየን።
ዶናልድ ትራምፕ ዝጓዓዝሉን 'ዘ ቢስት' ተባሂሎም ዝጽውዑ ክልተ ተመሳሰልቲ ጸለምቲ ካዲላክ መኪናታት ኣለወኦም።
ክልቲአን ተመሳሳሊ ዋሽንግተን ዲሲ 800-002 ዝብል ታርጋ ኣለዎን።
ናተን መካይን መስተዋት ጥይት ዘይበስዖ እዩ። መንብዒ ትኪ ዝለቅቕ ኣካልን ምሸት ከርኢ ዘኽእል ካሜራን ተገጢሙለን።
ኣብቲ ናይተን መካይን ጎማ ዝተገጠመ ቸርኬ እቲ ጎማ ንፋስ እንተወዲኡ ዋላ ክሽክርከር የኽእሎ እዩ።
እቲ ከረጢት መትሐዚ ነዳዲ ውን ሓዊ ከይባራዕ ዘኽእል መሳርሒ ዝተሸፈነ እዩ።
ሕድሕደን ሸውዓተ ሰባት ናይ መጽዐዓን ዓቕሚ ኣለዎን።
ኣብ ውሽጠን ድማ ሙሉእ ናይ ሕክምና ቁሳቑስ ተጻዒኑወን ይርከብ።
ኤን ቢ ሲ ከምዝበሎ እንተኾይኑ፡ ኣብ ሓንቲ እታ መኪና ምስ ናይቶም ፕረዚደንት ሓደ ዓይነት፡ ሓደ ሙሉእ በርሚል ደም ተጻዒኑ ይርከብ።
እቶም ፕረዚደንት መንቅስቓስ እንትጅምሩ ብርክት ዝባላ ተሽከርከርቲ ይዕጅበኦም።
ካብ መንጎኦም ድማ ሞተረኛ ፖሊሶች፡ ናይ ድሕነነት ኣባላት መኪናታት፡ ዕጡቓት ሓይልታት ጸጥታ ዝሐዛ መካይን ናይ ሕክመንና ኣገልግሎ ወሃብቲ ጉጅለ ከምኡ ድማ ጋዜጠኛታት ዝሓዛ መካይን ይርከበኦም።
ኣድላዕ እንተኾይኑ፡ ፕረዚደንት ዶናልድ እትጽዕን ሆሊኮፕትር 'መሪን ዋን' ትበሃል ኮይና፣ እዚኣ'ውን ሚሳኤል መከላኸሊን ሙሉእ ናይ መራኸቢ መሳርሕታት ዝተገጠመላ እያ።
በዚ ስም ዝጽወዓ ሆሊኮፕተራት ክለተ ጥራሕ እየን ተባሂሉ ይእመን።
እቶም ፕረዚደንት ብዘን ሆሊኮፐክተር እንተተሳፊሮም ምእንቲ ድሕንነቶም ካልኦት ተመሳሳሊ መልክዕ ዘለዎን ሆሊኮፕራት ሓቢረን ክበራ ይግበር።
ኣብ ውሽጠን ድማ ሰራሕተኛታት ድሕነት ይሕዛ።
ምስ ትራምፕ ናብ እንግሊዝ ዝጓዓዙ ቁጽሪ ሰባት 1000 ይኣኽሉ'ውን ተባሂሉ።
ናይቶም ፕረዚደንት ዑደት ዝጅመር ኣብ ግዝኣት በርኪንግሃም ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ "ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኹም ናይ ምሳሕ እንግዶት" ይኸውን።
ትራምፕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቴሬዛ ሜይ ኣብ ሴንት ጀምስ ቤተ-መንግሥትን ኣብ 10 ዶውኒንግ ስትሪትን ተራኺቦም ክዝትዩ እዮም።
ፖሊስ ለንደን ዝተፈላለዩ ክኢላታት ዝሳተፍሉ ጥቡቕ ሓለዋ ክገበር ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ዝተፈላለዩ ሰለማዊ ሰልፍታት ክካየዱ ከምዝኽእሉ ካብ ብሕዚኡ ተገሚቱ።
ዛጊድ፡ ትራምፕ ዝጸልኡ ጉጅለታታት ናይ ተቓውሞ ድምጾም ከምዘስምዑ ገሊጾም ኣለዉ።