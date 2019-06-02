ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ክሎፕ፡ "ኣብ ሂወትይ እታ ዝበለጸት ምሸት" ክብል ነቲ ዓወት ገሊጹ
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎፕ ትማሊ ምሸት ንግጥም ጎባልል ክለባት ኣውሮፓ ድሕሪ ምዕዋቱ ነታ ምሸት " ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ሂወትይ እታ ዝበለጸት ምሸት" ክብል ገሊጽዋ።
ሊቨርፑል፡ ንቶተንሃም፡ መሓመድ ሳላሕ ብፍጹም ቅላዕ ከምኡ'ውን ዲቮክ ኦሪጊ ኣብ ውዱእ ሰዓት ብዘመዝገብወን ክልተ ሸቶታት ተዓዊታ፡ ኣብ ታሪኻ ነዛ ዋንጫ ንሻድሻይ ግዜኣ ወሲዳ።
ክሎፕ ኣብ 2015 ንሊቨርፑል ናይ ምስልጣን መዝነት ካብ ዝርከብ፡ እዛ ዋንጫ ናይ ፈለማ ዝዓበየት ናብ ከብሒ ሊቨርፑል ዘበረክታ ትኾነሉ ኣላ።
"ከም'ዛ ጋናታ እዚኣ ርኢኹምዶ ትፈልጡ? ገንኣ ነዳዲ ዘይብሉ እትቃለስ ጋንታ፤ በዞም ተጻወትቲ ኣዝየ ሐጉስ እየ። ልዕሊ ዝኾነ ከአ ንዐኦም እዩ ዝግባእ" ኢሉ።
ሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት'ውን ናብ መዛዘሚ ግጥም ጎባልል ክለባት ኣውሮጳ በጺሓ ብርያል ማድሪድ ከም ዝሳዓርት ይዝከር።
ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ፕሪመይር ሊግ'ውን ዓቢ ተወዳዳርነት ብምርኣይ፡ 97 ነጥቢ ኣዋህሊላ ብማንቸስተር ሲቲ ተበሊጻ፡ ካልኣይቲ ኮይና ውድድራ ዛዚማ።
"ኣብ ሂወትይ እቲ ዝበለጸ ህሞት"
ሓለቃ ጋንታ ሊቨርፑል ጆርዳን ሄንደርሰን "ብዘይ እዚ ኣሰልጣኒ'ዚ እዚ ናይ ሎሚ ዓወት ክዉን ኣይምኾነን" ብምባል እቲ ሞጎስ ንኣሰልጣኒ ጆርገን ክሎፕ ከም ዝግበኦ ተዛሪቡ።
ጆርዳን ሄንደርሰን፡ ኣብ 2011 ናብ ሊቨርፑል ዝተጸንበረ ኮይኑ ዓሚ ብርያል ማድሪድ ኣብ ዝተሳዓሩሉ'ውን ምስቶም ቀዳሞት ዝተሰለፈ ናይ ማእከል ሜዳ ተዓዋታይ እዩ።
"ዘለኒ ነዛ ጋንታ ካብ ምብርካት ድሕር ኣይበልኩን ኣይክብልን እውን እየ። ልክዕ ከም'ዛ ጋንታኣ ኣነ'ውን በዳሂ ዝኾነ እዋን እየ የሕሊፈ" ድሕሪ ምባል "ሕጂ ግን ኣብ ሂወትይ እቲ ዝበለጸ ህሞት እየ ዝጽንብል ዘለኹ፡ እዚ ከኣ ካብ ብህጻነይ ዝሓልሞ ዝነበርኩ እዩ" ኢሉ።
"ልዕሊ ዝኾነት ጋንታ ንዓና'ዩ ዝግበኣና"
ናይ የማን ተኻላኻላይ ኣሌክሳንደር ኣረኖልድ፡ ኣብ ኩሉ ግጥማት እዚ ዓመት፡ ንደቂ ጋንትኡ 16 ንሸቶ ዝኾና ውዱኣት ኮዓሳሱ ዘቐበለ፡ ናይ መጀመርታ ትሕቲ 21 ዓመቱ ኣብ ክልተ ተኸታተልቲ መዛዘሚ ጸወታታት ጎባልል ክለባተ ኣውሮጳ ክሳተፍ ዝኽኣለ ተጻዋታይ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ።
ወዲ 20 ዓመት ኣሌክሳንደር ኣረኖልድ "ሕልሙ ኣብ ሊቨርፑል ክዉን ዝኾነሉ መንእሰይ ኮይነ ኣለኹ" ኢሉ።
"ብቃላት ሰሪዕካ ከተቕርቦ ከቢድ እዩ፡ በዳሂ ዝኾነ ዓመት ኢና ኣሕሊፍና፡ ልዕሊ ዝኾነት ጋንታ ከኣ እዛ ዋንጫ ንዓና እያ ትግባእ" ክብል እውን ተዛሪቡ።
ሳላሕ ዓሚ፡ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ሰርጅዮ ራሞስ ተጋጭዩ ካብ ጸወታ ዝወጻሉ፡ ሎሚ ዓመት ዝበለጸ ዓወተ እዩ ሓፊሱ።
ኣብ ካልኣይ ደቒቕ ንሊቨርፑል ዝተውሃበት ፍጹም ቅላዕ ድሕሪ ምምዝጋቡ፡ ሓምሻይ ኣፈሪቃዊ ተዓዋታይ ኣብ መዛዘሚ ግጥማት ጎባልል ኣውሮጳ ሸቶ ዘመዝገበ ክኸውን በቒዑ ኣሎ።
ሳላሕ "ኩሉ ሰብ ተሓጉሱ እዩ ዘሎ፡ ንተኸታታሊ ክልተ ዓመት ኣብ መዛዘሚ ግጥማት ጎባልል ክለባት ኣውሮጳ ክሳተፍ ምኽኣለይን ብዓወት ምዝዛሙን ዘሐጉስ እዩ" ኢሉ።
ብምስዓብ " እዚ ብናይ ውልቂ ክእለት ዝመጸ ዓወት ኣይኮነን፡ ምልእቲ ጋንታ ዘደንቕ ብቕዓት እያ ኣንጸባሪቓ። ዝግብኣ ከኣ ዓወት እዩ ነይሩ" ክብል ገሊጹ።
"ኣብ ሂወተይ ብዙሕ መሰናኽል እየ ሓሊፈ፡ ንሞያይ'ውን ብዙሕ ከፊለሉ እየ፡ ካብ ሓንቲ ንእሽተየ ቁሸት ናብ ካይሮ፡ ካብኡ ናብዚ፡ ዘይእመን ነገር እዩ" ክብል ተዛሪቡ።