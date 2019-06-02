ኣሜሪካ፡ ሓተትቲ ቪዛ ዝርዝር መረዳእታ ማሕበራዊ ሚድያ ከቕርቡ ክሕተቱ እዮም
ዳርጋ ኩሎም ሓተትቲ ቪዛ ኣሜሪካ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝጥቀሙሉ ስማት፣ ኢ-መይል ኣድራሻን ቁጽርታት ቴሌፎነን ከቕርቡ ብሓድሽ ሕጊ እታ ሃገር ክግደዱ እዮም።
እቲ ሓድሽ ሕጊ፡ ኩሎም ሓተትቲ ቪዛ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝጥቀሙሎም ኣስማት፣ እንተወሓደ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝተጠቐሙሉ ኢ-መይል ኣድራሻን ቁጽሪ ስልክን ከቕርቡ የገድድ።
ሓድሽ መምርሒ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክቐርብ ከሎ፡ ኣብ ዓመት 14.7 ሚልዮን ሰባት ክጽለዉ ከም ዝኽእሉ፡ ሰብ መዚ እታ ሃገር ግምት ሂቦም ነይሮም።
ገለ ዲፕሎማሲያውን ብሰበስልጣን ዝቐርብ ወግዓዊ ሕቶ ቪዛን ግን በዚ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘይቕየድ ተሓቢሩ'ሎ።
- ቤት ፍርዲ ኣመሪካ መሰል ዕቑባ ዝእግድ ፖሊሲ ከይትግበር ኣዚዙ
- ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰደዳት ቻይና ሓዲሽ ቀረጽ ኣንቢራ
- ኣሜሪካ ንዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዑቕባ ዝኽልክል ሕጊ ኣሚማ
ንትምህርቲ ወይ ንስራሕ ዝኸዱ ሰባት ግን ነቲ ዝርዝር መረዳእታ ከቕርቡ ክግደዱ እዮም።
"ድሕነት ዜጋታትና ንምውሓስ ዘኽእሉ ኣማራጽታት ምጽራይ ንምርካብ ብቐጻሊ ንሰርሕ ኣለና" ይብል መግለጺ ሚንስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ።
ናብ ኣሜሪካ ንዝግበር ሕጋዊ ጉዕዞ ከም ዝተሓባበር'ውን ኣዘኻኺሩ።
እዚ ሕጊ፡ ቅድም ክብል ካብተን ኣሸበርቲ ጉጅለታት ብስፍሓት ዝርከቡለን ሃገራት ቪዛ ንዝሓቱ ሰባት ጥራሕ ዝሕተት ዝነበረ ረቛሒ እዩ።
ካብ ሎሚ ንደሓር ግን ኩሎም ሓተትቲ ቪዛ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝጥቀሙሉ ኣስማት ካልኦት ዝርዝር መረዳእታን ከቕርቡ ይሕተቱ።
ነቲ መረዳእታ ኣብ ምቕራብ ዝሓሰወ ወይ ግጉይ መረዳእታ ዘቕረበ፡ ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝጽበዮ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ተዛሪቡ።