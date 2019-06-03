ኣልጀርያ እቲ 4 ሓምለ ክተካየዶ ተሊማ ዝነበረት መረጻ ከምዘይካየድ ገሊጻ
ኣብ ኣልጀርያ እቲ ን 4 ሓምለ ክካየድ ትልሚ ተታሒዙሉ ዝነበረ መረጻ ክካየድ ከም ዘይክእል ነቲ መረጻ ዝቆጻጸር ኣካል ገሊጹ።እቲ ካውንስል ከም ዝገለጾ እቲ ናይ መረጻ መዓልቲ ክውስኖ ዝኽእል እቲ ፕረዚደንት እዩ።
ኣብታ ሃገር ንኣዋርሕ ብዝተኻየደ ተቓውሞ፡ ፕረዚደንት ቡቱፍሊቃ ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ስልጣኑ ክለቅቕ ዝገበረ እንትኾን ተቓወምቲ ግን ሕዚ'ውን ለውጢ ክግበር ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ድፍኢት እናገበሩ እዮም።
ብዙሓት ነቲ ከም መሰጋገሪ ፕረዚደንት ኮይኑ ዝተመዘዘ ዓብደልቃድር በንሳላሕ ከም ናይ ቡቱፍሊቃ ናይ ቀረባ ሰብ እዮም ዝርእይዎ።
ቡተፍሊቃ 'ውን እንተኾነ ከም ሽፋን ነቶም ስልጣን እታ ሃገር ተቖጻጺሮም ዝነበሩ ነጋዶ፣ ፖለቲከኛታትን ወተሃደራዊ ሰበ ስልጣንን እዩ ዝቑጸር ነይሩ።
ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣልጄርያ ከም ዝተገለጸ ነቲ መረጻ ከይካየድ ምኽንያት ዝኾነ ናይ ተወዳደርቲ ምውሓድ እዩ።
ክልተ ሰባት ጥራሕ ተመዝጊቦም ዝነበሩ እንትኾን፡ ተቓወምቲ ግን ነቲ ዘሎ ምምሕዳር ንምንዋሕ እዩ ብዝብል እቲ መረጻ ክስረዝ ጠሊቦም እዮም።
ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ጎደና ዝወጹ ሰልፈኛታት፡ ፕረዚደንት በንሳላሕን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ስልጣኖም ክለቁ ጸዊዖም እዮም።