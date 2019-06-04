ኢትዮጵያ፡ 179 ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ግዚያዊ መዕቖቢ ኣለዉ:
ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዘጋጠመ ዕግርግር ሓደ ተምሃራይ ምስ ተቐተለ ዝተረፉ ተምሃሮ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ምሉእ ንምሉእ ከምዝወፅኡ ይዝከር።እቶም ተምሃሮ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ምስ ወፅኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ኣምሪሖም።ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ በፅሑ ተጋሩ ተቐማጦ ኣዲስ ኣበባ መግብን መዕቖብን ኣሰናዲኦም ብፅቡቕ ከምዝተቐበልዎም ተምሃሮ ገሊፆም እዮም::ብድሕሪኡ ዶ/ር ሳሙኤል ዝርከብዎም ሰበ ስልጣናት ሚኒስቴር ትምህርቲ ኢትዮጵያ: ተምሃሮ ናብ ዝርከብሉ ቦታ ብምኻድ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ንኽምለሱ ጎስጓስ ኣካይድም።
ኮይኑ ግና እቶም ተምሃሮ ንህይወቶም ስለዝሰግኡ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ክምለሱ ከም ዘይደልዩ ብምግላፅ ንሕቶ ሚኒስቴር ትምህርቲ ከምዝነፀጉ ርእይቶኦም ንቢቢሲ ዝሃቡ ተምሃሮ ኣፍሊጦም።ኣብዚ ሕዚ እዋን ገሊኦም ተምሃሮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከቡ ስድርኦም ስለዝተበተኑ ኣብቲ ግዚያዊ መዕቖቢ 179 ተምሃሮ ከምዘለዉ ንምፍላጥ ክኢልና ኣለና።እቶም ተምሃሮ ኣብቲ ግዚያዊ መዕቖቢ ንምፅናሕ ኣዝዮም ከምዝተፀገሙን ናብ ትግራይ ንምኻድ ሓገዝ ህዝቢ የናድዩ ምህላዎምን እውን ንቢቢሲ ብስልኪ ሓቢሮም።ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፅኡ ሰብ ሃብቲ እውን እቶም ተምሃሮ ናብ መኣዲ ትምህርቶም ንኽምለሱን ንድሕንነቶም ሓላፍነት ከም ዝወስዱን ዋላ እኳ እንተፍለጥዎም እቶም ተምሃሮ ግን ትብተኸና ኢሎም ከም ዝኣበዩ ኣብቲ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊፆም።ብኻልእ ገፅ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ጥርጡራት ሒዝና ኢና ንዝበልዎ መግለፂ እቶም ተምሃሮ ብፅኑዕ ተቓዊሞሞ ኣለዉ።እቶም ተታሒዞም ዝተኣሰሩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘጋጠመ ዕግርግር ተሳቲፍኩም ዝተበሃሉ እዮም።ሞት ተምሃራይ ዘጋጠመ እቶም ተምሃሮ ምስ ተኣሰሩ ንፅባሒትኡ እዩ፡ ስለዚ ንመዋቲ ተምሃራይ ሰዓረ ኣብርሃ ዝቐተሉ ተምሃሮ ሕዚ እውን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከምዘለዉ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና እንትትብል ተምሃሪት እቲ ዩኒቨርሲቲ ንቢቢሲ ሓቢራ'ላ።እቶም ተምሃሮ ህይወቶም ንምድሓን ቀዳምነት ሂቦም ስለዝወፅኡ ምሉእ ንብረቶም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከምዝገደፍዎ ይፍለጥ።