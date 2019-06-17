ሱዳን፡ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ቤት ፍርዲ ቀሪቡ
ፕረዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን ኣልበሽር፡ ድሕሪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ዝተኻየደ ዕልዋ ንፈለማ እዋን ኣብ ህዝባዊ ቦታ ተራእዩ።
ኣልበሽር ካብቲ ዝተኣሰረሉ ቦታ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕጊ ተወሲዱ፡ ዝተመስረተሉ ክሲ ብልሽውና ክሰምዕ ተገይሩ።
እቲ ድሕሪ ንኣዋርሕ ዝተኻየደ ተቓውሞ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ወዲ 75 ዓመት ፕረዚደንት ነበር፡ ጻዕዳ ባህላዊ ክዳንን ጥምጣምን ገይሩ'ዩ ተራእዩ።
ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝበሎ፡ እቲ ፕረዚደንት ነበር ድሕሪ 30 ዓመታት ካብ ስልጣን ኣብ ዝተኣለየሉ እዋን፡ ብዙሕ ክሻታት ሸርፊ ወጻኢ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ተረኺቡ እዩ።
ትማሊ ሰንበት፡ ካብ መኪና ወሪዱ ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበለ ብፍሽኽታ ምስ ሓለውቱ እናተዘራረበ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕጊ ዝኣተወ ኣልበሽር፤ እንትወጽእ ግና ተጸዊጉ ከም ዝነበረ ሮይተርስ ገሊጹ።
ኣብ ዳርፉር ብዝተፈጸመ ገበን ኲናት፡ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝድለ ኣልበሽር፡ ነቶም ክሲታት ክነጽጎም ጸኒሑ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡ ምክትል ፕረዚደንት እቲ መሰጋገሪ ወታደራዊ መንግስቲ፡ መሓመድ ሓምዳን ዳጎሎ፡ ነቶም ብድሕሪ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ተቓወምቲ ዝተፈጸመ ቅትለት፡ ዘለዉ ከም ዝቐጽዕ ተዛሪቡ።
በቲ ኣብ መእተዊ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ መንግስቲ ክምስረት ዝጠልቡ ሰልፈኛታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ፡ ልዕሊ ሚኢቲ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተቓወምቲ ይገልጹ።
እቲ ቅትለት በቶም ስሞም ምስ ጨፍጫፍ ዳርፎር ዝለዓል፡ ጃንጃዊድ ዝበሃሉ ወታሃደራት ከም ዝተፈጸመ ዝዝረብ ክኸውን ከሎ፡ በቲ ምኽትል ፕረዚደንት እዮም ዝእዘዙ።
ነቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ስዒቡ፡ ሓያል ዓለም ለኻዊ ተቓውሞ ዘጋጠማ ሱዳን፡ ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣፍሪካ እውን ተኣልያ እያ።
ኣብ መንጎ ተቓወምትን እቲ መሰጋገሪ መንግስትን ዝነበረ ዝርርብ እውን፡ ድሕሪ እቲ ቅትለት ተቛሪጹ።