ውሕሃ፡ ጠንቂ ሞት ሞርሲ ብነጻ ኣካል ክምርመር ጸዊዑ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ጠንቂ ሞት ፕረዚደንት ግብጺ ነበር ሞሓመድ ሞርሲ ብናጻ ኣካል መርመራ ክካየደሉ ጸዊዑ።
ወዲ 67 ዓመት ፕረዚደንተ ግብጺ ነበር ሞሓመድ ሞርሲ ብሰኑይ ናብ ቤተ ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ ዘልሓጥ ኢሉ ወዲቑ ሂወቱ ከም ዝሓለፈት ይዝከር።
ሞርሲ፡ ቀዳማይ ብዲሞክራስያዊ መገዲ ዝተመረጸ መራሒ ግብጺ ኮይኑ፡ ኣብ 2013 ብወተሃደራዊ ሓይሊ ካብ ስልጣን ምስ ተኣለየ ክሳብ ዕለተ ሞቱ'ዩ ኣብ ቀይዲ ጸኒሑ።
ስድራ ቤቱ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ኣተሓሓዝኡ ዝነበሮም ስክፍታ ብተደጋጋሚ ናብ ሰብ መዚ ይጠርዑ ኔይሮም'ዮም፡ ድሕሪ ሞቱ'ውን እነተኾነ ኣብ መቦቆል ዓዱ ንክቐብሩዎ ዘቕረብዎ ሕቶ ብመንግስቲ ግብጺ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ'ዮም ዝሕብሩ።
ፕረዚደንት ግብጺ ነበር ሞሓመድ ሙርሲ፡ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ፡ ብሰሉስ ኣብ ምብራቓዊ ካይሮ'ዩ ተቐቢሩ።
ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ግብጺ፡ ሩፐርት ኮልቪሊን፡ ጠንቂ ሞት ሞርሲን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ዝግበረሉ ዝነበረ ኣተሓሕዛን ናጻ ብዝኾነ ኣካል ክምርመር፡ ናብ መንግስቲ ግብጺ ጻውዒቱ ኣቕሪቡ'ሎ።
"ጉዳይ ሞርሲ ኣዛራራቢ'ዩ ኮይኑ ዘሎ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ፡ ቀረብ መድሃኒታት፡ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ዓመታት ምስ ቤተ ሰቡን ጠበቕኡን ንኽራኸብ ዝተፈቐደሉ ግዜ ዝብሉ ምጽራይ የድልዮም'ዩ" ኢሉ።