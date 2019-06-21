ኣሜሪካ፡ ምውቃዕ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪትና 'ሃንደበታዊ'ዩ
ኢራን፡ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት ወተሃደራዊ ቑጽጽር ኣሜሪካ ወቒዓ ምውዳቓ "ሕማቕ ጌጋ" እዩ ኢሉ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ።
ይኹን'ምበር፡ ሰባት ዝፈጠሩዎ ስሕተት ክኸውን ይኽእል'ዩ ብምባል፡ "ኾነ ተባሂሉ ዝተገበረ'ዩ ኢለ ክኣምን ዘጸግም ኾይኑ'ዩ ረኺበዮ' ኢሉ።
ኢራን፡ እታ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት ክልል ኣየረይ ዝጠሓሰት'ያ ትብል፤ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ትነጽጎ። እዚ ኽስተት፡ ወጥሪ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዝተኻረረሉ እዋን ምኻኑ'ዩ ዝንገር።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ጃቫድ ዛሪፍ ኢራን፡ ኣሜሪካ "ኣብ ክልል ኣየርና ኣትያ" ዝብል ቅርታ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክተቕርብ ምኻና ገሊጹ።
ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢራን ማጂድ ራቫንቺ፡ እታ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት ዓለምለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ናይ ስለላ ስራሕቲ እያ ትሰርሕ ነይራ ኢሉ።
ናብ ባይቶ ጸጥታን ዋና ጸሓፊ እቲ ውድብን ኣብ ዝተጽሓፈ ደብዳበ ድማ፡ ኢራን ኲናት'ኳ እንተዘይደለየት፡ ክልላ ካብ ጥቕዓት ጸላኢ ናይ ምክልኻል ሙሉእ መሰል ግን ኣለዋ ኢሉ ጠቒሱ።
ፕሬዝደንት ትራምፕ ግን፡ እታ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ክልል ኣየር ኢራን ዘይኮነ ኣብ ክሊ ዓላማዊ ማያት ትዘውር ምንባራ ዝሕብር "ስኑድ" መረዳእታ ኣሎ እዩ ዝብል።
"ኢራን ዝተጋገየት ይመስለኒ፤ ሃንደበታዊ ወይ'ውን ሓደ ሰብ ብዝፈጠሮ ስሕተት እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ተሃሪማ ወዲቓ ኣላ ኢለ ክሓስብ ይደሊ"ኢሉ።
እንታይ ተባሂሉ?
ፕሬዝደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን፡ ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ኲናት "ዘይተገመቱ ሳዕቤናት ዘምጽእ ሓደጋ'ዩ" ክኸውን ዝኽእል ዝብል ርኢይቶ ሂቡ።
ዋና ጸሓሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኑ፡ ክልቲኤን ሃገራት ህድእ ኢለን ክሓስባ መልእኽቱ ኣሕሊፉ።
ኣፈ ጉባኤ ዲሞክራትስ ናንሲ ፔሎሲ ድማ፡ 'ኣሜሪካ ንኲናት ዘለዋ ሸውሃት ነክዩ'ዩ' ብምባል፤ ሕጹይ ተወዳዳሪ ቐጻሊ መረጻ ዝኾነ ጆ-ባይደን'ውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ውጽኢት 'ግብዝነት' ትራምፕ እዩ ኢሉ ነቒፉ።
ንኣሜሪካ ዘዳለወት እትመስል ስዑዲ ዓረብ ድማ፡ 'ተግባር ኢራን ቕቡል ኣይኮነን' ትብል።
ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ብዘሎ ውጥጥ፡ ዋጋ ነዳዲ ብ5 ሚኢታዊት ምንሃሩ ይግለጽ።