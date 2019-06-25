ጀነራል ጻድቃን፡ ሞት ጀነራል ሰዓረ 'ኣብ ኢንተለጀንስ ዓብዪ ጸገም ከም ዘሎ ዘርኢ'ዩ'
22 ሰነ 2019 (15 ሰነ 2011 ዓ.ም) ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህርዳር፡ መንግስቲ እቲ ክልል ዝመርሑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ብብጾቶም ተቐቲሎም።
ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ምሸት ሰዓት 09፡00 ምስ ኮነ ኢታማጆር ሹም እታ ሃገር ዝኾነ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ኣብ ገዝኡ ሓቢሩዎ ዝነበረ ኣብ እዋን መሪሕነት ቐዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብጥሮታ ዝተሰናበተ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ድማ፡ ብሓላዊ እቲ ጀነራል ከም ዝተቐትሉ ተነጊሩ።
እዞም ኣብ ክልልን ፌደራንል ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተፈጸሙ ጥፍኣታት፡ ብሓደ ኣካል ማለት'ውን ሓላፊ ጸጥታዊ ምምሕዳራት ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ዝተወደቡ ስጉምታት 'ዕልዋ መንግስቲ' እዮም ክብል መንግስቲ ተዛሪቡ።
'ዕልዋ መንግስቲ' ዝብል መግለጺ መሪሕነት ኣብዪ ኣሕመድ ክትዓት ይፈጥር'ኳ እንተሃለወ፡ ጠቕላሊ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ፡ "ዕልዋ መንግስቲ'ዩ ኣይኮነን ዝብል ነገር ነቲ ኩነታት ዝጠቅም ክትዕ ኣይኮነን" ብምባል ይገልጾ።
ጀነራል ጻድቃን፡ ንጀነራል ሰዓረ መኮንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ዘለዎ ኣፍልጦ ማዕረ'ዩ። ክልቲኦም፡ ኣብቲ ነዊሕ እዋን ዝወሰደ ዕጥቃዊ ቓልሲ ደሓር ድማ፡ መንግስትነት ምስ ተትሓዘ ብሓባር ብዙሕ ሰሪሖም።
- ጀነራል ሰዓረ መኮነን ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮይኖም
- ክለሳ ትካላት ፀጥታን ድሕንነትን ቀሊል'ዶ ይኸውን?"ጀነራል ሰዓረ ኣብ ትግራይ'ዩ ዝቕበር" ስድራ ቤት
- "ጀነራል ሰዓረ ኣብ ትግራይ'ዩ ዝቕበር" ስድራ ቤት
ጀነራል ሰዓረ መኮንን፡ ብኣንደበት ጀነራል ጻድቃን እንትግለጽ፡ ሞዴል ወተሃደራዊ መራሕን ወተሃደርን፣ ጥንቁቕ፣ ኣብ ውሳነ ምሃብ'ውን ንድሕሪት ዘይብልን' ዝተዋጽአሉ ወተሃዳረዊ ኣዛዚ'ዩ።
"ጀነራል ሰዓረ፡ ዝወሃቦ ልኡኽ ብደንቢ ተረዲኡ ንዕኡ ዘድልዮ ኣማሊኡ፣ ሰራዊት ኣሰልጢኑን ዓሊሙን ዕጥቁ ተቖጻጺሩ፡ ቅድሚ ናብ ውግእ ምእታው ብሰዓራይነት ከም ዝወጽእ ኣረጋጊጹ'ዩ ዝኣቱ" ዝብል ጀነራል ጻድቃን፡ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ ድማ ሕውስስውስ ዝብል፣ ዝቕልድ፣ ጸገም ታሕተዎት ወተሃደራት ተረዲኡ ዝፈትሕ፡ ሰብ'ዩ ነይሩ ይብል።
ይኹን'ምበር፡ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዘይተሓሰባ ሰዓታት እዚ ጀነራላ ስኢና፤ ምኽንያት ሞቱ ድማ ንውግእ ሰራዊት ሒዙ ዘሚቱ ዘይኮነ፡ ንደሕንነቱ ክሕሉ ብዝተመደበሉ ተራ ወተሃደር ብዝተኾሶ ጥይት ኮይኑ።
እዚ ብቐሊሉ ዘይርኣይ ዓብዪ ናይ ጸጥታን ኢንተለጀንስን ጸገም ከም ዘሎ'ዩ ዘርኢ ካብ ዝብል ንላዕሊ ካልእ ክዛረብ ኣይኽእል ይብል ጀነራል ጻድቃን።
"ኣነ ከም ዝፈልጦ ኣይኮነን'ዶ ክንዲዚ ዝኣክል ተንኮል እናተፍሓሰ፡ ውልቀሰብ ዝገብሮም ንኣሽቱ ነገራት ከይተረፈ ቖልጢፉ'ዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ሕዚ ግን፡ ኣብቲ ናይ ጸጥታ መሓውር ክርኣዩ ዘለዎም ነገራት ከም ዘለው'ዩ ዝርድኣኒ"።
ጀነራል ጻድቃን ካብ ዝነበሮ ተሞኩሮ ተበጊሱ፡ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ምክልኻል ነቲ ትካል ዝሕሉ 'ጸረ መረዳእታ' ዝበሃል ሓይሊ እንትህሉ፡ ንኸም ጀነራል ሰዓረ መኮንን ዝበሉ ዓበይቲ ሰበስልጣን ዝምደብ ሓላዊ በዚ መሓውር ከም ዝጻረ ይገልጽ።
"ጀነራል ሰዓረ ብሓላዊኡ ምቕታሉ ግን፡ ኣብቲ መከላኸሊ ሓይሊ ቐሊል ዘይብሃል ናይ ጸጥታ ጸገም ከም ዘሎ'ዩ ዘመላኽት" ዝብል መደምደምታ ኣለዎ።
መንግስቲ ብወግዒ ካብ ዝበሎ ተበጊስካ፡ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተኻይዲ ዝተብሃለ 'ክልላዊ ዕልዋ መንግስቲ'፡ ምኽንያት ሞት ብርክት ዝበሉ ሰበ ስልጣን ካብ ምኻኑ ሓሊፉ፡ ፖለቲከኛታት የካትዕ'ዩ ዘሎ።
እዚ ዕልዋ'ዩ ኣይኮነን ኣብ ዝብል ክትዕ ክኣቱ ዘይደሊ ጀነራል ጻድቃን፡ "እቲ ተግባር መቐየምን ካብ ሕጊ ወጻእን'ዩ" ብዝብላ ሓጸርቲ ቃላት'ዩ ዝገልጾ።
እቶም ነዚ ተግባር ኣሊሞም ዝተብሃሉ ጥርጡራት ውልቀሰባት፡ ሕዚ ብዘሎ ፌደራላዊ ስርዓት ክልል ሙሉእ ናይ ምቁጽጻር ዓቕሞም ንኡሽቶ'ዩ ኢሉ ዝወስድ እቲ ጀነራል፡ ብደረጃ ሃገር ዝህልዎ ጽዕንቶ'ውን ብኡ ልክዕ ንኡሽቶ ከም ዝኸውን ይሕብር።
ኩለን ክልላት ናይ ባዕለን ናይ ጸጥታ መሓውርን ኣወዳድባን ዘለወን ስለ ዝኾና፡ ክቆጻጸርኦ ተኽእሎ ከም ዝህሉ የልዕል።
"ካብቲ ክልል ሓሊፉ ካልእ ዝፈጥሮ ጸገም የለን'የ ዝብል። ልዕሊ ኹሉ ግን ካብ ሕገ መንግስቲ ወጻእ ዝኾነ ኣረመናዊ ተግባር'ዩ። ዕልዋ መንግስቲ'ዩ ኣይኮነን ዝብል ነገር ድማ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ዝጠቅም ክትዕ ኣይኮነን" ኢሉ።
ኣብታ ሃገር ልዑል ፖለቲካዊ ጸገም ከም ዘሎ ብዙሓት ይዛረቡ፤ ብፍላይ ሰፊሕ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣጽዋር፣ ግጭትን ምምዝባልን ይርኣዮ ኣብ ዝነበረ ክልል ኣምሓራ።
"ኣብቲ ክልል ጽንፊ ዝሓዙ ጸገማት የጋጥሙ ስለ ዝነበሩ፡ ናይ ግዘ ጉዳይ እምበር ተዓብዒቦም ዝነበሩ ፈንዲኦም ክወጽኡ'ዮም ዝብል ኣረኣእያ ነይሩኒ። ሕዚ ንሱ'ዩ ዝኸውን ዘሎ። ብሓይሊ ድልየቱ ክጽዕን ዝደሊ ዝነበረ፡ ካብ ክልል ኣምሓራ ሓሊፉ ብደረጃ ሃገር እዚ ክገብር ዝሓስብ ዝደሊ ዝነበረ ሓይሊ ገበን ብምፍጻም ወጺኡ ኣሎ" ይብል ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝትንትን ጀነራል ጻድቃን።
ጥርጡራት ምሓዝ ይታሕ ዘይኮነ፡ መንግስቲ እዚ ኩነታት ከም ኣጋጣሚ ተጠቂሙ እቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ምቹእ ኩነታት ተፈጢርሉ ስለ ዘሎ፡ ብብቕዓት መሪሕካ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ጽቡቕ መበገሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ የመላኽት።
"ብዝግባእ እንተዘይተታሒዙ ግን ነገራት ካብ ቑጽጽር ወጻኢ ዝኾነሉ ዕድል ኣሎ። ዝተወሰኑ እዚ ነገር ፈቲለሞ ዝብሃሉ ሰባት ጥራሕ ኣይኮነን፤ ካልኦት ምትእኽኻባት ክህልው'ዮም። እዚ ነገር ሓደግኡ ክሳብ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዘመላኽት ነገራት ኣሎ'ዩ። ክኽፈል ዘይነበሮ ልዑል ዋጋ ተኸፊሉ'ዩ። እቲ ዝመጽአ ኣጋጣሚ ግን እቶም ጸገማት ንምፍታሕ መበገሲ ክኸውን'ዩ ኢለ ይሓስብ"።
እዚ፡ ሃዲእኻ ብብልሓት፣ ካብ ናይ ጽልኢት ፖለቲካ ወጺእካ ክኸውን ኣለዎ ዝበለ ጀነራል ጻድቃን፡ ብኣማራጺ ሓሳባት ዝኣምን ኣመራርሓን ሓይልታት ፖለቲካን ኣብዚ ጉዳይ ጥንኩር ስራሕ ክሰርሑ ትጽቢት ከም ዝግበር ይዛረብ።
እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጥረ ነገር ግን፡ "ናይ ህዝቢ ምርጫ ጥሒዝካ ብሓይሊ ናይቲ ክልል ስልጣን ሒዘ ከመሓድር'የ ምባል ነቲ ህዝቢ ምንዓቕን ጸርፍን'ዩ" ብምባል እንትገልጾ፡ ካብቲ ክልል ዝሓለፈ ጸገም ክኸውን'ዩ ዝብል ግምት የብለይን ኢሉ።
እንተኾነ፡ እቲ ነዚ ተግባር ዘበገሰ ሓይሊ ኣብቲ ክልል ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ብሙሉኡ ኣጥፊኡ ስልጣን ናይ ምሓዝ ዕድሉ ንኡሽቶ ምኻኑ ዝዛረብ ጀነራል ጻድቃን፤ ኾይኑ እንተተብሃለ'ውን ግን ፌደራል ምስ ክልላት ብምኻን ክፈትሖ ዝኽእል ጸገም ምኻኑ ይዛረብ።
"ኣብ ልዕሊ ጀነራል ሰዓረ ዝተወስደ ስጉምቲ ግን፡ እዞም ሓይልታት ኣብ ክልሎም ንዝገብሩዎ ስራሕ ዕንቅፋት ከይፍጠር ነገራት ንምዝባዕ ዝወሰዱዎ ስጉምቲ'ዩ" ኢሉ።