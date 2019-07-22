ኣባል ሓይሊ ኣየር ናይጀርያ ወዲቑ ዝረኸቦ ገንዘብ ንበዓል ዋና ኣረኪቡ
ሓደ ኣባል ሓይሊ ኣየር ናይጀርያ ወዲቑ ዝረኸቦ 41 ሽሕ ዶላር ገንዘብ ናብ በዓል ዋንኡ ከም ዝመለሰ እቲ ሓይሊ ኣየር ኣፍሊጡ።
በሽር ዑመር ዝተበሃለ ኣባል ጉጅለ ሓይሊ ኣየር፡ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ናብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ካኖ ብሓለዋ ተዋፊሩ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን'ዩ ነቲ ዝተዓሸገ ገንዘብ ዝረኸበ።
እቲ ሓይሊ ኣየር ከም ዝበሎ፡ በሽር ምስ ካልኦት ኣባላቱ ኮይኑ መዓልታዊ ስርሑ ይፍጽም ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ገንዘብ ዝቛጸረ መዕሸጊ ወዲቑ ረኺቡ።
ንሱ ነቲ ዝረኸቦ ገንዘብ ንረብሕኡ ከውዕሉ ኣይመረጸን። ኣብቲ መዕሸጊ ገንዘብ ቁጽሪ ስልኪ ተጻሒፉ ስለዝረኸበ፡ ክድውል ወሲኑ።
እቲ ቁጽሪ ስልኪ ከኣ ናይ በዓል ዋና'ቲ ገንዘብ ኮይኑ ጸኒሕዎ። ረኺቡ ድማ ገንዘቡ ኣረኪብዎ።
ኡማር ብሰናይ ተግባሩ "ንኻልኦት ኣባላት'ውን ዘተባብዕ ስለዝኾነ" ሽልማት ከምዝጽበዮ ሓይሊ ኣየር ናይጀርያ ኣፍሊጡ'ሎ። እንታይ ክሽለም ይኸውን? ንዝብል ግን ዝተወሃበ መብርሂ የለን።
ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ናይጀርያ ወዲቑ ዝተረኸበ ክቡር ነገር ናብ በዓል ዋና ምምላስ ግን ብዑመር ዝተጀመረ ከም ዘይኮነ'ዩ ዝግለጽ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሰ ሰበስልጣን ሌጎስ ንኽልተ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ብተመሳሳሊ ተግባር ሸሊሞም'ዮም።
ክልቲኦም ኣባላት ሰራዊት "ብዙሕ መጠን ገበንዘብን ክቡር ዝኾኑ ኣቑሑን" ረኺቦም ናብ ሰብ ዋና ክምለስ ተገይሩ።