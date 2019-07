Image copyright DANIEL ROLAND/Getty images

ብደረጃ ዓለም 1.5 ቢልዮን ተመሃሮ እንግሊዝኛ ኣለዉ። ኣብ 2020 እዚ ቁጽሪ ናብ 2 ቢልዮን ክብ ክብል ትጽቢት ይግበር።

ቋንቋ እንግሊዝ ኣዝዩ ዘይስሩዕ ብምዃኑ ነቶም ተመሃሮ ጽቡቕ ዕድል ንምነየሎም ይብል ፍሉጥ ኣሰናዳኢ በንጃሚን ድረየር።

ኮይኑ ግን ክብደቱ ንሰባት ካብቲ ቋንቋ ከም ዝሃድሙ ኣይገበረምን። እንግሊዘኛ ንሕትመት፡ ኢንተርነት፡ ስነፍልጠት፡ ስነጥበብ፡ ፋይናንስ፡ ስፖርት፡ ፖልቲካን፡ ኣህጉራዊ ጉዕዞን ተቖጻጺሩ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ዝውቱር ቛንቋ ኮይኑ ኣሎ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ፈረንሳ ኤድዋርድ ፊሊፐ "ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝዛረቡ ሰባት ዝረዳድእሉ እንግሊዝኛ ኢዩ" ምባሉ ኣየጋነነን።

ምሁር ስነ ቋንቋ ዳቪድ ክርይስታል ከም ዝብሎ ከባቢ 400 ሚልዮን ሰባት እንግሊዝኛ ከም ቀዳማይ ቋንቅኦም ዝረዳድእሉ ክኸውን ከሎ፡ ካብ 700 ክሳብ 800 ሚልዮን ድማ ኣብ ሃገሮም ስለ ዝዝረብ ድሕሪ እቲ ሞቦቆላዊ ቋንቅኦም ይመሃርዎ።

ኣብ ከም በዓል ሩስያን ቺለን ዝኣመሰላ ሃገራት ድማ ዋላ እኳ እቲ ቋንቋ ኣብ ሃገርን ኣይዘረብ፡ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ከም ናይ ወጻኢ ቋንቋ ይመሃርዎ።

እንግሊዝኛ ብኸመይ እጽሓፍ ኣብ ዝብል ዝተፈላለየ ኣረዳድኣታት ኢዩ ዘሎ። ኣብ ሓደ መደምደምታ ውን ክብጻሕ ኣይተኻእለን።

እንግሊዝ ከም ቋንቋ ብፍኑው ኢዩ ዝኸይድ። ማንም ዝቆጻሮን ዘማእዝኖን ኣካል የለን።

ዘይከም ፈረንሰኛን እስጳንኛን ንምዕባለ እቲ ቋንቋ ዘማእዝኑን ዝቖጻጸሩን ሓደ ኩሉ ሰብ ዝምርሓሉ ዓለማዊ ስርዓት ሰዋስው ክህልዎ ዝገብሩን ጉጀለ ሊቃውንቲ የለዉን።

እቲ ካልእ ዝዓበየ ሽግር ናይ ብዘይምእኩል መገዲ ዝኸይድ ቋንቋ ከኣ ኣንተራትራ ፊደል ኢዩ። ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ ሰባት ንሓንቲ ቃል ብዝተፈላለየ ኣንተራትራ (spelling) ኢዮም ዝጽሕፍዋ። ይኹን እንበር እዚ ውን ናቱ ጽቡቅ ነገር ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ኣሎ። ንሱ ድማ ዝያዳ ተዓጻጻፍን ገደብ ዘይብሉ ሓድሽ ቃላት ክትፈርን ክትመሃርን የኽእለካ ዝብል ኢዩ።

ሰባት ንሓድሕዶም ክረዳድኡ ክሳብ ዝኸኣሉ ግን፡ ግድን ድዩ ሓደ ዓይነት ሕጊ ዝኽተል ቋንቋ ክጥቀሙ ዘለዎም?

ብድብድቡ፡ እቲ መልሲ እወ ኢዩ።

ዋላ እኳ ብደረጃ ሕጊ ቅኑዕን ዘይቁንዕን ተባሂሉ ዝተቐመጠ እንተዘየለ፡ ምስ ግዜ ግን ሓደ ዘይስሩዕ ሓባራዊ ዝኾነ ኣረዳድኣ ቅኑዕነት እቲ ቋንቋ ማዕቢሉ ኢዩ። ብፍላይ ድማ ሞያዊ ዕላማ ዘለዎ ጽሑፍ ምስ ዝኸውን ብንጹርን ብቕኑዕን ክጸሓፍ ግድን ኢዩ ዘድሊ። ሰባት ነቲ ትብሎ ዘሎካ ብዘይ ምድንጋር ክርድእዎ ክኽእሉ ኣለዎም።

ኣብዚ ከተስተውዕሎ ዘሎካ ድማ ጉዳይ ኣንተራትራ ኢዩ። ሓደ ኣደማምጻ ዘለዎም ግናኸ ዝተፈላለየ ትርጉም ዘለዎም ቓላት ብጥንቃቀ ክጽሓፉ የድሊ።

ኣብ ኣጽሓሕፋ ቋንቋ እንግሊዝ ዝያዳ ዕዉታት ክንከውን ከም very, rather, really, quite, just, in fact, actually ዝብሉ ቃላት ከነወግዶም ተመራማሪ እቲ ዓውዲ ድርየር ይመክር።

ዝያዳ ኣድማዒ ጽሓፊ ክትከውን፡ እተድንቆ ጽሑፍ ወሲድካ ቃል ብቓል ክትደግሞ ኢዩ ድርየር ዝመክር። ስለዚ ናይ ክልእ ሰብ ጽሑፍ ወሲድካ ከም ዘለዎ ብኢድ ድዩ ብኮምፒተር ክትደግሞ ፈትን። ብኡ ድማ ኣመራርጻ ቃላትን፡ ሰዋስውን፡ ኣሰኳኩዓ ቃላትን ዋሕዝን ክተመሃር ትኽእል።

ነዚ ''እቲ ደስ ዘብልን ቀሊልን ኣጸሓሕፋ ትመሃረሉ" ብምባል ኢዩ ድርየር ዝገልጾ።

ኣብ ገለ እዋን ዝተመሃርካዮ እሞ ከም ሕጊ ድማ ዝሓዝካዮ ነገራት ኣብ ኣጸሓሕፋ ከተውግድ ድማ ድርየር ወሲኹ ይምሕጸን። ንኣብነት ምሉእ ሓሳባት ብ and ወይ ድማ but ክጀመር ጽቡቅ ኣይኮንን ተማሂርካ ትኸውን። ግናኽ ኣካታዒ እኳ እንተኾነ ንምንታይ ኢዩ ከምኡ ተባሂሉ ዝቐርብ ኣዕጋቢ ስነ ሞጎት ግን የለን። ምናልት እቲ ዝበለጸ ኣገባብ ኣጀማማራ ምሉእ ሓሳብ ከይከውን ይኽእል ኢዩ ግጉይ ግን ኣይኮነን።

ንሱ ብተወሳኺ ምሉእ ሓሳባት ብመስተዋድ ክዕጾ የብሉን ካብ ዝብል ሓሳብ ሰባት ነጻ ክኾኑ ከም ዘለዎም ኢዩ ዝዛረብ።

ብፍልጠት ዝያዳ እናዓበኻ ኣብ ዝኸድካሉ ድማ ነቲ ሱር ግሲ ኣይፍንጨልን ኢዩ ዝብል ኣረዳድኣ ውን ክትጥሕሶ ከም ትኽእል ኢዩ ዝነግረና።

ኣብ ኮምፒተር ዝጽዓኑ ፐሮግራማት ናይ ግራመር ኢንግሊዝኛ ኣዝዮም ኣኽረርትን ነቲ ናይ ቀደም ስርዓት ክትክተል ዘገድዱን ስለ ዝኾኑ፡ ክትትዓጻጸፍ ዕድል ዘይህቡ ኢዮም ብምባል ኢዩ ድርየር ዝገልጾም።

ዋላ ኣብ ኣንተራትራ ውን ክትኣምኖም ኣሸጋሪ ኢዩ ይብል ወሲኹ። ብፍላይይ ድማ ኣብ ሓደ ኣደማምጻ ዘለዎም ግናኸ ዝተፈላለየ ትርጉምን ኣንተራትራን ዘለዎም ቃላት።