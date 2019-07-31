ኢትዮጵያ፡ ኣብ ወፍሪ ምትካል ፈልሲ ክንደይ ኢትዮጵያን ተሳቲፎም?
ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተኻየደ ወፍሪ ምትካል ፈልሲ ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልስታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ተተኺሎም'ዮም። በዚ ድማ ህንዲ ሒዛቶ ዝጸንሐት ክብረወሰን ተሰይሩ።
ኣተሓባባሪ ሃገራዊ ልምዓት ደን ዶክተር ተፈራ መንግስቱ፡ እቶም ፈልስታት ሃገር ቦቆልን ናይ ደገን ከም ዝኾኑ ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ኣብቲ ወፍሪ ድማ 23 ሚልዮን ኢትዮጵያውን ከም ዝተሳተፉ ምፍላጥ ተኻኢሉ'ሎ።
እቶም ፈልስታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝተዳለዉ ብምዝኽኻር፡ ካብ 26 ሰነ [ኣ.ኢ] ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ 3.5 ቢልዮን ፈልስታት ኣብ መላእ ሃገር ከም ዝተተኸሉ ተዛሪቡ።
ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዘበገሶ ሓሳብ መሰረት ብምግባር፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 200 ሚልዮን ንምትካል እንተተሓሰበ'ኳ፡ ልዕሊ 350 ሚልዮን ምትካል ከም ዝተኽኣለ መንግስቲ ኣፍሊጡ'ዩ።
ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት ሕጽረት ፈልስታት ኣጋጢሙ ምንባሩ'ውን ተገሊጹ ነይሩ።
ዶክተር ተፈራ ግን "4.7 ቢልዮን ፈልስታት ተዳልዮም ስለዝጸንሑ ዘጋጠመ ሕጽረት ኣይነበረን" ክብል ኣረዲኡ።
ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝለዓለ ቁጽሪ ፈልሲ ብምትካል ህንዲ ሒዛቶ ዝጸንሐ ክብረወሰን ብሓሙሽተ ዕጽፊ ምምሕያሽ ከም ዝተኸኣለ ይግለጽ።
ዶክተር ተፈራ፡ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚንስትር ነዚ ጉዳይ ከም ዝከታተሎ ሓቢሩ።
ቁጽሪ ዝተተኸሉ ፈልስታት ብትኽክል ምርግጋጽ ዝከኣለሉ ስርዓት ከም ዘሎ ብምግላጽ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ዝውዳእ ብዘይምዃኑ ግን ነቲ ክብረወሰን ናይ ምምዝጋብ ስራሕ ኣብ መስርሕ ምህላዉ ኣፍሊጡ።