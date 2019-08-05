ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ኢትዮጵያ፡ ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ብዋሕስ ንክፍታሕ ኣዚዙ
ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ኢትዮጵያ፡ ብገበን ብልሽውና ዝተኸሰሰ ምክትል ሓላፊ ኤጀንሲ ድሕነት መረበብ መረዳእታ (ኢንሳ) ነበር ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ብ30 ሽሕ ብር ዋሕስ ንክፍታሕ ኣዚዙ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብገበን ብልሽውና ካብ ሞንጎ ዝኸሰሶም ላዕለዎት ኣመራርሓ እታ ሃገር ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ሓደ እዩ።
"ግዳይ ዓሌታዊ መጥቃእቲ እዩ ኾይኑ፤ ኮነ ተባሂሉ እዩ ተኣሲሩ" ዝብል ድምጺ ድማ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ጎስጓስ ክግበር ጸኒሑ።
ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ፌደራል ቀዳማይ መጋባእያ፡ ሎሚመዓልቲ ኣብ ጉዳይ ተኸሳሲ ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ዋሕስ ንምሃብ ብመሰረት ዝነበሮ ቆፀሮ፡ ብዋሕስ ንክፍታሕ በይኑ።
ኮሎኔል ቢንያም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዘ ናይ ዋሕስ መሰሉ ተኸልኪሉ'ዩ ፀኒሑ።
ጠበቕኡ ኣይተ ሃይለስላሴ፡ ቅዋም ዓቃቢ ሕጊ ድሕሪ ምስማዕ፡ ንዋሕስ ዝተሓተተ ብር 30 ሽሕ ኣታዊ ከም ዝግበር ተዛሪቡ።
"ጠንካራ መንፈስ ነይርዎ"
ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ንዝሓለፈ ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ፡ ከምኡ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ተኣሲሩ እዩ።
ንምዃኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ኣተሓሕዛ እንታይ ይመስል ኔይሩ? ክንብል ንጠብቕኡ ሓቲትናዮ።
ዓብይ ዝበሃል ጸገም ከምዘይበረ ተዛሪቡ። እንተኾነ፡ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝነበረ ምጉታት ርኡይ ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረ ገሊጹ።
ብፍላይ ኣብ ስድራን ፈተውትን ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ዘሕደሮ ፅልዋ ከቢድ ከምዝነበረ እቲ ጠበቓ ወሲኩ ሓቢሩ።
"ቢንያም ንምንታይ ከም ዝተኣሰረ ስለዝፈልጥ እዩ ይመስለኒ ጠንካራ መንፈስ እዩ ዘለዎ " ኢሉ።
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነዚ ውሳነ ምስ ኣሕለፈ ኣብ ስድራ ዓብይ ናይ ተሓጓስ ስምዒት ፈጢሩ ዝበሉ ድማ ኣይተ ሰላማ ገብረኪዳን።
እቲ ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተግባራዊ ዝግበር፡ ዓቃቢ ሕጊ ካልእ ክሲ ወይ ዝተፈለየ መረዳእታ እንተዘይኣቕሪቡ እዩ።