ኬንያውያን ንደቂ 10 ዓመት ደቆም መከላኸሊ ጥንሲ የውግኡ'ለው
ኣብ ኬኒያ ገለ ስድራታት፡ ደቂ 10 ዓመት ደቆም ካብ ቤት ትምህርቲ ከይቦኽራ መከላኸሊ ጥንሲ ክወስዳ ይገብሩ ኣለው።
ኣብ መላእ እታ ሃገር፡ ካብ 15 ክሳብ 19 ዓመት ዕድሚአን ንኡሳት ነፍሰ ጹራት ወይ ወላዳት'የን።
ብፍላይ ክዋሌ ኣብ ዝተብሃለ ክልል ድማ፡ ብምኽንያት ጥንሲ ትምህርቲ ዝተርፋ ቁጽሪ ደቂ ኣንስትዮ ልዑል'ዩ ተባሂሉ።
ሓደ በዓል ሞያ ሕክምና ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ 10 ሚኢታዊት ዝኾና መከላኸሊ ጥንሲ ክውግኣ ዝመጽኣ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 14 ዓመት ቆልዑ'የን ኢሉ።
- ድሕሪ 13 ሳዕ ዘጋጠመ ምንጻል ጥንሲ 'ብተኣምር' ዝተወልደት ህጻን
- ዓቢ ረብሓ እትህብ ደቃቕ ከኒና
- ካብ ዝውለዱ፡ ዝንጸሉ ቆልዑ ዝበዝሑላ ሃገር
- ንሓሙሽተ ዓመታት ብሓዋ ዝተዓመጸት ኢትዮጵያዊት
ንሱ፡ እቶም ስድራ ብኤችኣይቪ ወይ ካልኦት ብጾታዊ ርክብ ብዛዕባ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከየገደሶም ጥንሲ ጥራሕ ምሕሳቦም ዘተሓሳስብ'ዩ ኢሉ።
ትምህርቲ ጾታዊ ርክብ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክወሃብ ኣለዎ ተባሂሉ ዝቐረበ ምኽረ ሓሳብ፡ ብፖለቲካዊ መራሕቲ ተነቒፉ፡ መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ስነ ምግባር ዝጎደሎ ክብሉ ነጺገምዎ'ዮም።