ንሕማም ኢቦላ ክፍውስ ተስፋ ዝተነበረሉ መድሃኒት 90 ሚእታዊት እወንታዊ ውጽኢት ኣርእዩ
ተመራመርቲ ድሕሪ እቲ ዝገበርዎ ክልተ ፈተነ፡ ሕማም ኢቦላን፡ ኣብ ቀረባ እዋን ክሓውን ክንከላኸሎን ዘኽእል ዕድል ከምዘሎ ውጽኢት ፈተነኦም ተስፋ ከምዝሃቦም ኣብሪሆም።
ኣርባዕተ መድሃኒታተ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ከምዝተፈተነን፡ ክልተ ካብቲ መድሃኒታት፡ ኣብቶም ሕሙማንት ጽቡቕ ምምሕያሽ ንኽረአ ከምዝሓገዘን ተገሊጹ።
ሰብ መዚ ጥዕና ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ከምዝሓበርዎ፡ እዚ መድሃኒት ንኩሎም ሕሙማት ኢቦላ ከሕዊ ከምዘይኽእል ሓቢሮም ኣለዉ።
ነዚ ፈተነ ዝመወለ፡ ሃገራዊ ትካል ኣላርጂክን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ብወገኑ፡ ኣብዚ ዝግብር ዘሎ ቃልሲ ኣንጻር ኢቦላ፡ ወጽኢት እቲ ፈተነ 'ኣዝዩ ጽቡቅ ዜና'ዩ' ክብል ገሊጽዎ።
ብምስዓብ "እዚ ብሳይንስ ተደጊፉ ንመጀመርታ እዋን ዝተኻየደ ኮይኑ፡ መጠነ ሞት ኣብ ምንካይ ዓቢ ግደ ክህልዎ'ዩ" ይብል።
እዚ REGN-EB3 ከምኡ እውን mAb114 ዝብል ስያመ ዝተውሃቦም መድሃኒት፡ ኣብ ውሽጢ ኣካላት እቶም ሕሙማት ብምእታው ነቶም ቫይረሳት ኢቦላ ብምጥቓዕ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዋህዮታት ዝጸጥርዎ ጽልዋ ከምዝንኪ ይገብር።
ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 1800 ሰባት ብኢቦላ ከምዝሞቱ ዝዝከር ኮይኑ፡ መድሃኒት REGN-EB3 ከምኡ እውን mAb114፡ ካብቶም ካብዚ ሕማማ ዝደሓኑ ብዝተገብረ መርመራ፡ ካብኦም ጸረ ታህዋስኣን ተወሲዱ ከምዝማእበለ እዩ ዝጥቐስ ዘሎ።
ካብዞም ንጸተነ ዝተዳልዉ ኣርባእተ ዓይነት መድሃኒታት፡ እቶም ክልት ትሁት ውጺኢት ስለዘርኣዩ ኣብ ጥቕሚ ከምዘይውዕሉ'ውን ተሓቢሩ።
እዚ ፈተነ ካብ ወርሒ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ፡ ብኣላይተነት ውድብ ጥዕና ዓለም ክካየድ ከምዝጸነሐ እዩ ዝፍለጥ።