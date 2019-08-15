ንምርምር ስነ-ፍልጠት ዝተለገሱ ሬሳታት ኣብ ፈተነ ኣድማዕነት ነቶግቲ ይውዕሉ
ሓደ ሬሳ ናይ ኣዲኡ ንምርምር ሕማም ኣልዛይመር ዝወፈየ ሰብኣይ፡ እቲ ሬሳ ኣብ ጥቕሚ መፈተኒ ነቶግቲ ከም ዝወዓለ ሰሚዑ።
እሞ ሬሳኻ ንምርምር ሕክምናዊ ስነ-ፍልጠት ምስተወፈየ እንታይ ይግበር?
ኣብ ግዝኣት ኣሪዞና ናይ ኣሜሪካ ዝርከብ ማእከል ምርምር ስነ-ህይወት [ባዮሎጂካል ሪሰርች ሰንተር] ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤት ፍርዲ ክሲ ቀሪብሉ።
እዚ ክሲ ኤፍ ቢ ኣይ [ክፍሊ መርመራ ገበን ፖሊስ ኣሜሪካ] ኣብ 2014 ዘግነንቲ ዝኾኑ ኣማኢት ሬሳታት ተጓሒፎም ምስ ረኸበ'ዩ ቀሪቡ።
እቲ ሕጂ ተዓጽዩ ዘሎ ማእከል ምርምር ኣንጻር ድሌት ሓካይም ከይዱ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ሬሳታት ሸይጡ ተባሂሉ'ዩ ተኸሲሱ ዘሎ።
ካብ ቤት ፍርዲ ዝተረኸቡ ሓደስቲ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ፡ ቤተሰብ ናይ ዝተወፈዩ ሬሳታት፡ እቶም ሬሳታት ኣብ ሕክምናውን ስነ-ፍልጠታውን ምርምራት ዝውዕሉ'ዩ መሲልዎም ነይሩ።
ጂም ሳውፈር ሓደ ካብ'ቶም ሓያሎ ከሰስቲ'ዩ። እቲ ዝተወፈየ ሬሳ ናይ ወላዲቱ ኣብ ምርምር ናይ'ቲ ዘሳቐያ ሕማም ኣልዛይመር ዝውዕል መሲልዎ ከም ዝነበረ፡ እንተኾነ ግን ብሰራዊት ኣሜሪካ ንመፈተኒ ኣድማዕነት ናይ ነቶግቲ ከም ዝወዓለ ንፊኒክስ ስቴሽን ኤ ቢ ሲ 15 ሓቢሩ።
እቲ ሬሳ ኣብ ጥቕሚ መፈተኒ ነቶግቲ ክውዕል እወታኡ ሂቡ እንተኾይኑ ብቤት ፍርዲ ተሓቲቱ ድማ ኣይፋለይን ኢሉ።
እሞ መስርሕ ወፈያ ሬሳታት ኣብ ኣሜሪካ ከምይ ይመስል? ሰባት'ከ ትጽቢቶም እንታይ'ዩ?
ንምንታይ'ዩ ወፈያ ሬሳ ኣብ ኣሜሪካ ስርዓት ዘይሓዘ?
ወፈያ ክፍሊ ኣካላት፡ ብክፍሊ [ሚኒስትሪ] ጥዕና ኣሜሪካ ቁጽጽር ይግበረሉ'ኳ እንተኾነ፡ ወፈያ ሬሳ ግን ቁጽጽር ኣይግበረሉን'ዩ።
ምሻጥን ምዕዳግን ክፍሊ ኣካላት ሰብ ገበን'ዩ፡ "ንመስርሕ" ሬሳ "ርትዓዊ" ክፍሊት ምሕታት ግን ፍቑድ`ዩ። እዚ ክፍሊት`ዚ ኸኣ ንመውጽኢ ኣካላት፣ መኽዘኒ፣ መጓዓዚያን መጉሓፍን የጠቓልል።
እቲ "ርትዓዊ" ዝብል ኣምር ግን ብዝኾነ መንገዲ ክትርጎም ይኽእል`ዩ። እተን መሳለጥቲ ትካላት ድማ ነናይ ውልቀን ውሽጣዊ ኣሰራርሓን ፖሊሲታትን ክውጽኣ ይኽእላ።
ኣብ ዓመት ክንደይ ዝኣኽሉ ሬሳታት ንሕክምና ምርምር ከም ዝተወፈዩ ዝከታተል ዝኾነ ይኹን ሃገራውን ዓለማውን መዝገብ`ውን የለን።
ኣብ ኣሜሪካ ኣሽሓት ሰባት ብእምነት ግብረ-ሰናይ ኣብ ምርምር ትምህርታውን ስነ-ፍልጠታዊ ሕክምናን ክውዕል ኢሎም ሬሳታት ከም ዝውፍዩ ይግመት።
ማእከላት ወፈያ ሬሳታት ናይ ዩኒቨርሲታት ድማ ተማሃሮ ሕክምና ንምምሃር ሬሳታት ይጥቀማ`የን። ከም ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ዝኣመሰላ ድማ ግሉጽ ዝኾነ መደብ የውጽኣ`የን።
ከም`ቲ "መፍረ ሬሳ" ተባሂሉ ዝፍለጥ ማእከል ምርምር ስነ-ሰብ ናይ ተነሲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ንጉጅለታት ፎረንሲክ [ንፖሊስ ኣብ መርመራኦም ዝሕግዝ ስነ-ፍልጠታዊ ፈተነ] ሬሳታት ብኸመይ ከም ዝምሽምሹ ፍሉይ ትምህርቲ ይህባ።
ዕጫ ዝተወፈየ ሬሳታት፡ ኣብ መዓላ ናይ`ታ ተቐባሊት ማእከል`ዩ ዝምርኮስ ኢላ ዳይሬክተር ኣገልግሎት ስነ-መዛርዕ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ብራንዲ ሽሚት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ።
"ዝኾነ ይኹን ንትምህርታውን መርምራውን መዓላ ሬሳ ዘወፍይ ሰብ ንዕላማ ናይ`ቲ ዝውፈየሉ ዘሎ ትካል ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ። እቲ ትካል ኣካዳሚያዊ ትካል ድዩ፡ መንግስታዊ መዛርዓዊ ኣማኻሪ ኮሚቴ ወይ ውልቃዊ ኩባንያ ...?፡ ንምንታይ መዓላ ይውፊ ከም ዘሎ`ውን ክገልጽ ኣለዎ"።
እቲ ሕጂ ዝስረሓሉ ዘሎ ሕጊ ንወፈይቲ ይኹን ነቶም ኣብ ማእከላት ስነ-ፍልጠታዊ ሕክምና ዝሰርሑ ሰባት ክጽውን [ካብ ሓደጋ ክከላከል] ብቑዕ ኣይኮነን ትብል ሽሚት።
እቲ ሓደ ዓይነት [ዩኒፎርም] መዛሮዓዊ ሕጊ ህያብ (ዩ ኤ ጂ ኤ) ብኮሚሽን ዩኒፎርም ሎው`ዩ ተዳልዩ ንግዝኣት ካሊፎርኒያ ዘመሓድር ሕጊ`ዩ፡ በቲ ግዝኣት ድማ ክመሓየሽ ይኽእል ኢላ።
"መዛርዓዊ ህያብ መን ይህብ፡ መን`ከ የመሓይሽን ይስርዝን ሓፈሻዊ ዓይነት ህያብ መዛርዕ፡ ምቕያር ኣካላት [ትራንስፕላንት] ይኹን ሕክምናዊ ፍወሳ፣ ትምህርትን መርምርን ናይ ምውሳን ስልጣን ኣለዎ" ዝብል መብርሂ ኣለዋ።
ምግላጽ ፍታው ወፈይቲ ይኹን ፍሉይ መዓላ፣ ምስግጋር፣ ምክትታል፣ ሓላፍነት ናይ መወዳእታ ምእላይን ዓይነት ገንዘባዊ መኽሰብን ግን ኣይውስንን`ዩ ዝበለት ሽሚት፡ "ተወሳኺ ሕጊ ቁጽጽር" ኣድላይ ካብ ዝኸውን ግን ነዊሕ ኮይኑ`ሎ ኢላ።
"ዝያዳ ፍሉይ ዝኾነ ምቁጽጻር ዘይምህላዉን ተቐያይርነትን ኣብ`ዚ ሕጂ መጺሕናዮ ዘለና ዘሕዝን ግህሰት ባህግታት ለገስትን ባህግታት ቤተሰባትን ኣእትዩና`ሎ። እቶም ዘለዉ ሕግታት ዝታዳ ክጸንዑ ይግብኦም፡ ከም ንጹር መስርሕ መዝነትን ፍታውን ብምሃብ ለገስቲ ምሉእ ሓበሬታ ተዓጢቖም ውሳነ ክወስዱ ዘኽእሉ ተወሰኽቲ ሕግታት ምትእትታው ግዜኡ ከምኣኸለ`ውን እኣምን" ትብል ስሚት።
- ንዝወለደቶ ምዉት ዕሸል ንዓመታት ኣብ መኸዘን ዘቐመጠት ኣደ
- ምስ ሬሳ ኣዲኣ ንሰለስተ ዓመታት ዝተቐመጠት ሰበይቲ ተኣሲራ
- "ኣቦይን ኣደይን ሓዊሱ ናይ 15 ስድራ ሬሳ ተፋሒሩ ወፂኡ"
ብዘይካ ዩ ኤ ጂ ኤ ድማ፡ ከም መምርሒ ናይ ማሕበር ኣሜሪካውያን ክኢላታት ስነ-መዛርዕ [ኣናቶሚስትስ] ዝኣመሰሉ ዝተለገሱ ሬሳታት ብኸመይ ክተሓዙ ከም ዘለዎም ዘመሓድሩ መመርሕታት`ውን ኣለዉ።.
"መደብ ልገሳ ሬሳ መዓላ ናይ ዝተለገሰ ሬሳ ብንጹር ክግለጽ ኣለዎ ይብል"።
ዋላ`ኳ ምደባ ግዴታ እንተዘይኮነ፡ ማሕበር ባንኪ ኣካሊት/ሽንቅላጥ ኣሜሪካ ኣብ`ዚ ጽላት`ዚ ናይ ምምዳብ መዝነት ዘለዎ ኣካል`ዩ።
ማእከል ምርምር ስነ-ሰብ ኣሪዞና ግን መዝነት ኣይተሃውቦን፡ ንመኽሰብ ድማ`ዩ ዝሰርሕ። ትሑት እቶት ንዘለዎም ስድራቤታት ብዝስሕብ መንገዲ ብዘይ ክፍሊት ሬሳ ኣልዒሉ ይወስድን እቶም ዝቃጸሉ ድማ የቃጽል [ክሪሜይት] ይገብር።
ወናኒኡ ስቴፍን ጎር ገበነኛ ምዃኑ ኣብ 2015 ተኣሚኑ፡ እንተኾነ ግን ብኣመክሮ ተለቒቑ። ሕጂ ግን ሓያሎ ስድራቤታት ንዕኡን ነቲ ትካልን ብግጉይ ኣተሓሕዛ ሬሳታትን ጥሕሰት መብጸዓን ከሲሰንኦም ኣለዋ።
"እቶም ክልግሱ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ተኣፋፊ ኩነት ክህልዉ ይኽእሉ`ዮም፡ ሓዘኖምን ድሌታቶም ምምዝማዝ ድማ ጌጋ`ዩ" ትብል ሽሚት።
ልገሳ ሬሳ ኣብ ካልእ ክፋላት ዓለም
ኣብ ኢንግላንድ፣ ዌልስን ኣየርላንድን እቲ ሂዩማን ቲሹ ኣውቶሪቲ (ኤች ቲ ኤ) እዩ ፍቓድ ዝህብን ነተን ንሕክምናዊ ምርምር ሬሳታት ዝቕበላ ትካላትን ዝቆጻጸርን።
ኣብ ብሪጣኒያ፡ ኣስታት 19 ሬሳ ዝቕበላ ትካላት ኣለዋ። ብልምዲ፡ ለገስቲ ድማ ነተን ኣብ ጥቓኦም ዘለዋ ወይ`ውን ናይ መበቆል ዓዶም ዝኾና ትካላት ይመርጹ።
ለገስቲ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኤች ቲ ኤ፣ ብሓኪሞም፣ ብጠበቓ ወይ ከኣ ብዞባዊ ምምሕዳር ሓበሬታ ይረኽቡ።
ኣብ ካልኦት ሃገራት፡ ሃይማኖታዊ እምነት ንውሳነታት ክድርኽዎ ይኽእሉ`ዮም። ንኣብነት፡ ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዋላ ልገሳ ኣካል ሰብ ነውሪ`ዩ፡ ምርካስ ሬሳ`ውን ንሃይማኖታዊ ትምህርቲ ከም ምጽራር`ዩ ዝቑጸር።
ኣብ ቀጠር፡ ሓደ ኣካላት ወዲ ሰብ ንስነ-ፍልጠታዊ ምርምር ካብ ወጻኢ ሃገራት ዘምጽእ ሆስፒታል ስርሑ ካብ ዝጅምር 12 ዓመታት ገይሩ`ሎ።
እቲ 'ኣስፐታር' ተባሂሉ ዝፍለጥ ሆፒታል ኣብ 2007 እዩ ስርሑ ጀሚሩ።
ብመደብ ድሕረ-ምረቓ [ፖስት ግራጅወይት] ድማ ካብ ምሉእ ዓለም ሓካይም ይቕበል። ኣብ`ኡ፡ ሓካይም መጥባሕታዊ ሕክምና "መርኣያ/ናሙና" ደኣ`ምበር ተምሳል/ሞዴል ኣይጥቀሙን`ዮም።
ኣብ`ቲ ሽዱሽተ ሚኒስትሪታት ዘሳትፍ ኣዝዩ ቢሮክራታዊ ዝኾነ መስርሕ፡ ሓቀኛ ኣካላት ደቂ ሰባት (መብዛሕትኦም መንኮብ፣ ኣብራኽ፣ ዓንካር ዓንካሪቶታትን ዓንደ-ኣካልን ማለት ርእስን መሃውርን ዘየጠቓልል ኣክል ሰብ) ካብ ወጻኢ ሃገራት፡ መብዛሕትኦም ካብ ኣሜሪካ፡ ተጠሊቦም ይመጽኡ።
እቲ ዘይመውት ሬሳ
ዋላ`ኳ ዝርዝራት ናይ`ቲ ኣብ ማእከል ምርምር ስነ-ሰብ ኣሪዞና ዘጋጠመ እቲ ዘስካሕክሕ ኩነታት ኣድህቦ ናይ ጽላት ልግሲ ሬሳታት ስሒቡ እንተሃለወ፡ እቲ ፈተነ ግን ንኣካል ወዲ ሰብ ንምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ`ዩ ዝእመነሉ።
ሓደ ካብ`ቶም ኣዝዮም ውሩያት ጉዳያት ድማ ጉዳይ ናይ ሱዛን ፖተር`ዩ። ኣብ 2015፡ እዛ ተወላዲት ዴንቨር ዝኾነት ሽማግለ ሰበይቲ ምስ ሞተት ሬስኣ ንዶ/ር ቪክ ስፒትዘር ናይ ኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስርሑ ክጥቀመሉ ወፍያትሉ።
ሬሳ ሱዛን ከክንዲ ንጽል ጸጉሪ ኣብ ዝኣኽሉ 27,000 ደቀቕቲ ቁርጽራጻት ተመታቲሩ ኣብ ፍሪጅ ኣትዩ።
ነፍሲ ወከፍ ቁራጽ ድማ ተሳኢላ። እቲ ስእልታታ ኣብ ምሉእ ምስሊ 3D ኣትዩ ስለ ዝተቐመጠ ድማ ሱዛን "ዘይትመውት ሬሳ" ተባሂላ ትጽዋዕ ኣላ።