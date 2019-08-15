ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ከተማ ጆሃንሰበርግ፡ ናይ ወጻእተኛታት ኣብያተ ንግዲ ተዘሚቱ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ከተማ ጆሃንሰበርግ ገለ ነበርቲ ክፍለከተማ ሰዌቶ፡ ናይ ወጻእተኛታት'ዩ ዝበልዎ ኣብያተ ንግዲ ክዘምቱ ከም ዝሓደሩ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ሓቢረን።
እቲ ዝተዘምተ ደንኳን ስደተኛታት ዝውንንዎ ኸይኑ፡ መበገሲኡ ኣብታ ሃገር ዘሎ ጽልኢ ወጻእተኛታት [ዜኖፎቢያ] ምዃኑ ይንገር።
ኣብዚ ቀረባ እዋን ፓሊስ እታ ሃገር፡ ዘይሕጋዊ ኣቑሑት ይሸጡ ኣለው ብምባል ንሓያሎ ትካላት ስደተኛታት ክወሩ ተራእዮም እዮም።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት'ውን ሂወት ስደተኛታት ዝቐዘፈ መጥቃዕትታትን ዝምታን ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ተኻዪዱ ምንባሩ ይዝከር።
እዚ ስርቆትን ዘመተን ረቡዕ ከምዝጀመረ ድማ ታይምስላይቭ ዝተብሃለ መራኸቢ ብዙሃን ሓቢሩ።
- ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ፕረዚደንት ራማፎዛ ኣጻር ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝግበር መጥቃዕትታት ኮኒኑ
- ኣብ ታንዛንያ ዝጸንሑ ልዕሊ 500 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ እዮም
- ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ጽዒና ዝነበረት ጃልባ ኣብ ማያት ታንዛንያ ጥሒላ
ኣብታ ሃገር ካብ እዋን ናብ እዋን ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ሕልፍ ዝበለ ጽልኢ እናተፈጠረ ከምዝመጽአ ይዝረብ።
ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብወጻእተኛታት ዝውነኑ ድንኳናት እዋኖም ዝሓለፎም ፍርያት ይሸጡ ኣለው ብዝብል ውንጀላ ተለዓዒሎም ብዙሓት ስደተኛታት ግዳይ እዚ ጥቕዓት ኮይኖም እዮም።
ኣብ ትዊተር #Sowetolooting ብዝብል መለለዪ ጎስጓስ ክወዓዋዕ ዝተስተውዓለ እንትኸውን፡ ብርክት ዝበሉ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ዝተፈላለዩ ስብርባር ኣቑሑት ብምልጣፍ ነቲ ተግባር ኮኒኖሞ።
ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ግዳይ እዚ መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝኾኑ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ይርከቡዎም።
ነቲ ጽልዒ ዘሳውሩን፡ ናብ መጥቃዕቲ ከሰጋገር ዝገብሩን ኣብ ታሕተዋይ ጽፍሒ ምምሕዳር እታ ሃገር ዘለዉ ፓለቲከኛታት ምዃኖም፡ መጽናዕቲ ማእከል መጽናዕቲ ስደተኛታትን ሕብረተሰብን ኣፍሪቃ (ACMS) ዝተባህለ ትካል ዩኒቨርሲቲ ቪትቨተርስራንድ የረድእ።