ብቅርታ ዝተዓጀበ ውጽኢት ፈተና መእተዊ ዩኒቨርስቲ
መእተዊ ላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ፈተና መዛዘሚ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዕላዊ ካብ ዝኸውን ጀሚሩ፡ ዝተፈላለዩ መልክዓት ዘለዎም ቅርታት እናተልዓሉዎ ይርከብ።
ቀዲሙ ዝተልዓለ ቅርታ፡ ኣብቲ ፈተና ሓፈሻዊ ጽቡቕ ውጽኢት ዘመዝገቡ ተምሃሮ ከይተረፉ 'ስኮላስቲክ ኣፕቲቱድ' እናተብሃለ ዝጽዋዕ ፈተና ትሑት ውጽኢት ምምዝጋቦም ዝምልከት እዩ።
ከምኡ ድማ ቢሮ ትምህርቲ ክልላት ትግራይን ኦሮምያን፡ ሓፈሻዊ ውጽኢት እቲ ፈተና ጸገም ከም ዘለዎ ገሊጾም፤ ቅርትኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ኣብዚ ሰሙን፡ ኤጄንሲ ምዘና ትምህርትን ፈተናን፡ ንውጽኢት ኣፕቲትዩድ ዘጻሪ ኮሚቴ ከም ዘጣይሸ ኣፍሊጡ'ዩ።
- ኣብ እዋን ሃገራዊ ፈተና ዝወለዳ ኢትዮጵያውያን ተመሃሮ ኣደታት
- ኢትዮጵያ፡ "ቅቡልነት ሃገራዊ ህንጸት ኣብ ፈተና ወዲቑ"
- ሒጃበይ ኣይኣልን ስለዝበለት ከይትፍተን ዝተኸልከለት ናይጀርያዊት
ቢቢሲ ዘዘራረቦ ዳይሬክተር ኮሚዩኒኬሽን እቲ ኤጀንሲ ኣቶ ረዲ ሺፋ ብደረጃ ክልል ከምዚ ዓይነት ቅረታ ክቐርብ ንመጀመርታ ግዘ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ኣይተ ረዲ ከም ዝበሎ፡ እቲ ፈተና ዝእርም ሶፍትዌርን መሽንን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመጽአ ከም ዝኾነን ቅድም ኢሉ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ምዃኑን እዩ ዝዛረብ።
እቲ ኤጀንሲ ፈተና 10ይ ክፍሊ ከም ዘሰናድእ ዝገለጸ ኣቶ ረዲ፡ ፈተና 12 ግን ብዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝዳሎ ሓቢሩ። ኣብ ውሽጢ ትካላት ምርምር ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ሰብ ሞያ ድማ፡ ፈተና ሕድሕድ ዓይነታት ትምህርቲ የዳልው።
ይኹን'ምበር እቲ ፈተና ተረኪቡ፤ ናይ ምዝርጋሕን ምእራምን ከምኡ'ውን ውጽኢት ምግላጽን ሓፈሻዊ ምሕደራን፡ ሓላፍነት እቲ ኤጀንሲ እዩ።
መፍትሕ መልሲ ፈተና 12 ግን፡ ካብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ አበባ ከም ዝመጽእ መብርሂ ኣቶ ረዲ የመላኽት።
ንምዃኑ ካብ ፈተና ምድላው ጀሚሩ ክሳብ ውጽኢት ዝግለጽ ዝግበር ምድላው እንታይ'ዩ?
ናይቲ ፈተና ምድላው ቅድመ- ጥንቃቐ ን ምስጢራዊነቱን ዝጅምር ሕድሕዱ ዓይነታት ትምህርቲ መን ከምዘዳልዎ ብምስጢር ካብ ምሓዝ እዩ ዝጅምር ይብል እቲ ዳይሬክተር።
ኣብ እዋን ቅድመ ምድላው ፈተና ድማ፡ ሓበሬታ ልሒኹ ከይወጽእ ምእንታን ፈተና ዝሰናድአለን ኮምፒተራት ኔትወርክ ከይህለወን እዩ ዝግበር።
እቲ ፈተና ምስተዳለወ እውን ኣብ ዝተዳለወሎም ካዝናታተት ፈተና ክቕመጡ ይግበር።
ኣብ እዋን ሕትመት እውን እቲ ትካል ን24 ሰዓታት ናይ ድሕንነት ካሜራ ሓለዋ የግበረሉ።
እቲ ስራሕ ዘካይዱ ሰባት ድማ ብስነ-ምግባሮምን ብስራሕ ብቕዓቶምን ዝተመረጹ ክኾኑ እዩ ዝግበር።
እቲ ከይዲ ካብቲ ኤጄንስን ካብ ፌዴራል ፖሊስን ብዝተወከሉ ሰባት ክከታተሉዎ ይግበር።
እቲ ፈተና ዝሕተመሉ ቦታ ኮነ ናብ ክልላት እንትጎዓዓዝ'ውን ብልዑል ሓለዋን ጥንቃቐን ተገይርሉ ምዃኑ ይዛረብ።
ድሕሪ ፈተና፡ እቶም ዝተኣከቡ መልስታት ዝሓዙ ወረቓቕቲ ተኣኪቡ ብዓይነትን ትምህርትን በብ ክልሉን ዞባን ይመዓራረ።
ከምዚ ምስተወደበ፤ ቅድሚኡ ምእራም እቲ ዝተኣከበ መልሲ ዝሐዘ ወረቐት ስካን ተገይሩ ናብ ሶፍቲ ኮፒ ይቕየር።
ካብኡ ድማ ናብ መኻዝን መረዳእታ ክኣቱ ይግበር።
እቶም ተፈተንቲ ብባዕሎም ክምላእ ዝግበኦ ሓበሬታን ምስጢራዊ ኮድን ከይመልኡ ስለዝተርፉ፡ ምስቲ ካብቲ ከባቢ ዝተፈተንሉ ዝርከብ ኦርጂናል ሱር-መዝገብ እናመሳኸርካ ክምላእ ይግበር።
"ኣብዚ እዋን እዩ ምስ ኣረምቲ ምትንኻፍ ዝፍጠር" ይብል ኣይተ ረዲ።
ከምዚ ዓይነት ጌጋ ዝፈጥሩ ተምሃሮ ብዙሓት ምዃኖም ድማ ወሲኹ ይሕብር።
"ባዕሎም ይፈልጡ ኢልካ ዕሽሸ ክበሃል ኣይከኣልን" ድማ ይብል ናይቲ ትካል ብዙሕ ግዘ ዝወስድ ስራሕ ምዃኑ ብምሕባር።
ናይቲ ፈተና መልሲ መፍትሒ 'ሶፍትዌር' ምስኣተወ ፈተና ናይ ምእራም ስራሕ ይጅመር። እቲ ማሽን መእረሚ ፈተና፡ ንምእራም ዝወሰድሉ ግዜ ብዙሕ ከምዘይኮነ እቲ ዳይሬክተር ገሊጹ።
ነዚ መእረሚ ፈተና ማሽን ዘቕረበ ትካል እቲ መሳርሒ ብዘይገለ ጸገም ስርሑ ክውግን ምእንታ በብእዋኑ ፈተሻ ከምዝገብረሉ ዝገልጸ እቲ ዳይሬክተር፡ ዝኣረጉን ዝተበላሸዉን መሳርሕታት ድማ ብግዚኦም ክውገዱ ስለዝግበር 'ዘሰክፍ' ነገር የለን ይብል።
ጥረዓናት
ብትምህርቲ ዓይነት ኣፕቲትዩድ ጥርዓን ቀሪቡ ከምዘይፈልጥን እንተኾነ ግን ኣብ 2007 ዓ/ም (እዋኑ ርግጸኛ ኣይኮነን) ግን ኣብ ናይ ዓስራይ ክፍሊ ተምሃሮ ብትምህርቲ ዓይነት ታሪኽ ተመሳሳሊ ጥርዓን ቀሪቡ ከምዝነበረ ኣብሪሁ።
ኣብቲ እዋን እቲ ጸገም እንታይ ከምዝኾነ ብኪኢላታት ተጸኒዑ እቲ መልሲ ፈተና ናብቲ ማሽን ክኣቱ እንከሎ ጌጋ ከምዝነበሮ ተረጋጊጹ ከም ብሓዱሽ ክረአ ከምዝተገበረ ዘዘኻኸረ ኣቶ ረዲ ሽፋ፡ ውጽኢት ፈተና ተምሃሮ ድማ ዳግማይ ዕላዊ ክኸውን ተገይሩ እዩ ይብል።
ካብ ቀረባ እዋናት ንነዘ ፈተናታት ቅድሚ ፈተና ኣሽሊኹኳ ምውጻእን ኣብ ውጽኢት ፈተና ጥርዓናት ክቐርቡ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ኢንተርኔት ኣብ መላእ ሃገር ክሳብ ምዕጻው ተበጺሑ እዩ።
ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂብና ሕቶ ዘልዓልናሉ ኣቶ ረዲ ሽፋ፡ ኣብቲ ሽዕኡ እዋን ናይ ፖለቲካ ጸገም ከምዝነበረ ብምግላጽ ፈተና ካብ ኣዲስ ኣበበ ተበጊሱ ክሳብ መላእ ሃገር ዝባጻሕ ናይ ጸጥታ ጸገም ብምንባሩ እዩ ከምኡ ከጋጥም ክኢሉ ይብል።
ኣብ ጉዳይ ውጽኢት ፈተና ተምሃሮ ብደረጃ ክልል ጥርዓን ዝቐርብ ዘሎ ንፈለማ እዋን ከምዝኾነን ብውልቀ ሰብ ደረጃ ግን ኩሉሻብ ይቐርብ ምንባሩ እውን ኣቶ ረዲ ሽፋ ንቢቢሲ ሓቢሮም።
ዋና ዳይሬክተር ኤጄንሲ ምዘና ትምህርትን ፈተናን ኣቶ ኣርኣያ ገብረእግዚኣብሄር ብወገኑ ኣብቶም ቀሪቦም ዘለዉ ጥርዓናት ግቡእ ምጽራይ ተገይሩ ምላሽ ከምዝወሃብ ሓቢሩ።