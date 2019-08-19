ሱዳን፡ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ኣብ ቤት-ፈርዲ ቀሪቡ
ፕረዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ናይ ብልሽውና ተኸሲሱ ናብ ቤት-ፍርዲ ቀሪቡ። ጠበቓታቱ ግና ነቲ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ክብሉ ነጺጎሞ'ለውኡ።
እቲ ኣብ 1989 ብዕልዋ ስልጣን ዝጨበጠ ዑመር ኣልበሽር፡ ድሕሪ 30 ዓመታት ምልካዊ ምሕደራ ብ11 ሚያዝያ 2019 ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰነ፡ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝሓበሮ፡ ኣብ መንበሪ ገዛ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ብብዙሕ ክሻታት ሸርፊ ወጻኢ ከምእተረኽበ ሓቢሩ ነይሩ።
ኣብቲ ኣብ ርእስከተማ ካርቱም ዝርከብ ቤት-ፍርዲ ሓያሎ ናይ ጸጥታ ኣካባላት ከም ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መሰካኽር ሓቢሮም።
እቲ ፕረዚደንት ሱዳን ነበር ኣብቲ ቤት-ፍርዲ ብድሩዓት መካይን ተሰንዩ ከም ዝመጸ ኤፈፒ ጸብጺቡ።
እቲ ናይ ብልሽውና ክሲ እንታይ እዩ?
እቲ ፕረዚደንት ሱዳን ነበር፡ ሸርፊ ወጻኢ ብምሓዝን፤ ብልሽውናን ከምኡ'ውን ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ህያብ ተቐቢልካ ተባሂሉ እዩ ክስታት ዝቐርበሉ ዘሎ።
ኣብ ወርሒ ሚያዝያ፤ ጀነራል ዓብደል ፈታሕ ኣል-ቡርሃን፡ ልዕሊ 133 ሚልዮን ዶላር ኣብ መንበሪ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ከም ዝተታሕዘ ሓቢሩ ነይሩ።
እንተኾነ ግን፡ ጠበቓታት ፕረዚደንት ሱዳን ነበር ነቲ ዝቐረበ ክሲ ነጺጎሞ።
ካልኦት ክስታት
ኣብ ወርሒ ግንቦት፡ ኣኽባር ሕጊ ሱዳን፡ ንበሽር ብምልዕዓልን ብምቕታል ሰልፈኛታትን ዝብል ክሲ ኣቕሪቡሉ ነይሩ።
ገለ ካብቲ ክስታት ካብቲ ኣብ ምቕታል ሓደ ሓኪም ዝተኻየደ መርመራ'ዩ ተረኺቡ።
እቲ ዶክተር ነቶም ዝተጎድኡ ሰልፈኛታት ኣብ ገዝኡ ክሕከም እንከሎ፡ ፖሊስ ነቶም ሰልፈኛታት ንምብታን መንብዒ ጋዝ ተኵሶም።
ናይ ዓይኒ መሰኻክር ከም ዝሓበርዎ፡ እቲ ዶክተር ካብ መንበሪ ገዝኡ ወጺኡ ነቶም ፖሊስ ዶክተር ምዃኑ እናነገሮም እንከሎ እዩ ብኡንብኡ ተቐቲሉ።
ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ
ምቕራብ ፕረዚደንት በሽር ናብ ፍርዲ፡ እቶም ስልጣን ተረኪቦም ዘለዉ ሰብመዚ፡ ክሳብ ክንደይ ነቲ በቲ ዝሓለፈ ስርዓት ተፈጺሙ ዝበሃል ገበናት ክሪእዎ ድልውነት ከም ዘለዎም ዝፍትን ክኸውን'ዩ።
ተንተንቲ ፖሎቲካ ከም ዝሕብርዎ፡ እዚ ናይ በሺር መስርሕ ፍርዲ ነዞም ኣብ ስልጣን ዘሎው ዓቕሞም ዝፈታትን ምዃኑ ይሕብሩ።
ዝሓለፈ ቀዳም ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ሱዳንን ጥምረት ስቪላውያን ተቓወምትን፡ ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስምምዕ ምምርቓሕ ስልጣን ከቲሞም።
ብመሰረት እዚ ሓድሽ ስምምዕ፡ ሃገራዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ሽዱሽተ ሲቪላውያንን ሓሙሽተ ጀነራላትን ዝሓዘ ሉኣላዊ ባይቶ ነታ ሃገር ከመሓድራ ክጸንሕ እዩ።
ወተሃደራዊ መራሒ ሱዳን መሓመድ ሓምዳን 'ሄመቲ' ዳግሎ፡ ምስ ተቓወምቲ ንዝተበጽሐ ስምምዕ ምምርቓሕ ስልጣን ንምትግባር ቃል ኣትዩ'ሎ።