ስእልታት ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ቀጽሪ ኤክስፖ

  • 22 ኦገስት 2019
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣዴታት ብሄረ ሳሆ ኣብ ፌስቲቫል
ናይ ምስሊ መግለጺ ጸወታ ቅርዓት
ናይ ምስሊ መግለጺ ጸወታ ቅርዓት መንእሰያት ትግርኛ
ናይ ምስሊ መግለጺ ሳዕስዒት ብሌን
ናይ ምስሊ መግለጺ ሕዳረበተይቲ መንእሰይ
ናይ ምስሊ መግለጺ መንእሰያት ብሄረ ብሌን
ናይ ምስሊ መግለጺ ገዓት ብሄረ ሳሆ
ናይ ምስሊ መግለጺ ሳዕስዒት ትግረ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣዋልድ ትግረ ኣብ ትልሂት

ተመሳሳሊ ዛዕባታት