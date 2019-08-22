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ስእልታት ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ቀጽሪ ኤክስፖ
22 ኦገስት 2019
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
https://www.bbc.com/tigrinya/news-49438417
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
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ኣዴታት ብሄረ ሳሆ ኣብ ፌስቲቫል
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ናብ ቅድሚት ተመለሱ
ዜናታት
ዛንታ፡ ካብ ሓደጋ ባሕሪ ንስክላ ዝደሓኑ ኤርትራውያን
"ግብረ ሽበራ ምስ ምስልምና ክተኣሳሰር ፍትሓዊ ኣይኮነን"
ሎሚ፡ ኤርትራ ምስ ኬንያ ወሳኒ ግጥም ክህልዋ’ዩ
ኤርትራውያን ተቐማጦ ስቶክሆልም፡ ኣብ ግብጺ ዝተኣሰሩ ኤርትራውያን ክፍትሑ ሓቲቶም
ቪድዮ
"ሰብ ጸጋ ዕድመ እንትጠምዩ ንስድርኦም ይራገሙ"
ዓብደላ ሓምዶክ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ኮይኑ ተሸይሙ
መገዲ ከይዕጸዎም ብኣምቡላንስ ዝጓዓዙ ውሩያት ሰባት
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣሰሮ ጋዜጠኛ ንክፈትሕ ተሓቲቱ
ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዝሓዘት መርከብ ንላምፐዱሳ ክትኣቱ ተፈቑዱላ
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