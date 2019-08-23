ኣቦአን ዝቐተላ ሩስያውያን ኣሓት ብናጻ ክልቀቓ ፌርማ ይተኣኻኸብ ኣሎ
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ'ዩ ነይሩ እዘን ሰለስተ ኣሓት ንኣቦአን ብኻራ ወጊአን ዝቓተለኦ።
እዘን ኣሓት ምስተታሕዛ ክምርምሩወን ዝጸንሑ ሰባት ግን፡ ሰለስቲአን ብኣቦአን ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን በደል የብጻሓለን ከምዝነበረ እዮም ተረዲኦም።
ብገበን ቅትለት ተጠርጢረን ዝተኸሰሳ እተን ኣሓት፡ ኣብ ሃገረ ሩስያ ዓብይ መዘራረቢ ኮይነን ቀንየን።
ህዝቢ ንኩነታተን ምስ ደረደአ ድማ፡ ኣስታት ሰለስተ ሚኢቲ ሺሕ ሩስያውያን፡ እተን ኣሓት ብነጻ ክልቀቓ ብምሕታት ፌርማ አተኣኻኺቦም።
እንታይ እዩ እቲ መንቀሊ?
20 ሓምለ 2010 (28 ሓምለ 2018) ሚካይል ካቻቱርያን ዝተብሃለ ኣቦ ናይዘን ሰለስተ ኣሓት፡ ክሬስቲና፣ ማሪያን አንጀሊናን ናብ መደቀሲ ክፍሉ ጸዊዑ፡ እቲ መንበሪ ገዝኦም ብግቡእ ብዘይምንጽሁ ክቐጽዐን ይደሊ።
ካብኡ ድማ ዝተበጽበጸ በርበረ ዝመልአ መንፍሒ ኣልዒሉ ኣብ ናይ ገዛእ ደቁ ገጽ ነጺጉዎ።
ካብኡ ናብ መደቀሲኡ ኣምሪሑ።
ኣቦአን ከቢድ ድቃስ ከምዝወሰዶ ዝተዓዘባ ሰለስቲአን ደቁ ድማ ፤ ወላዲአን ብኻራ ብፋስን በቲ ዝተበጽበጸ በርበረን ኣብ ርእሱ ኣብ ክሳዱን ኣፍ-ልቡን ዓብይ ጉድኣት ኣብጺሐናሉ።
ቀጺለን እዘን ኣሓት፤ ፖሊስ ጸዊዐን ኢደን-ሂበን።
ፖሊስ እቲ ኣቦ፡ ኣብ ሰላሳ ቦታ እዩ ብኻራ ተወጊኡ ጸኒሑዎ።
ናይቲ ገበን መንቀሊ እንታይ ከምዝኾነ ንምጽራይ ዝፈተነ ፖሊስ ግን፡ እዘን ኣሓት ንዓመታት ብገዛእ ወላዲአን ክሳቐያ ከምዝጸንሓ ተረዲኡ።
ካቹርቱድያን፡ ነዘን ሰለስተ ደቁ ኣብ ገዛ ዓጽዩ ኣገዲዱ ጾታዊ-ርክብ ይፍጽመለን ከምዝነበረ'ውን ፖሊስ ፈሊጡ።
በዚ ምኽንያት ድማ፡ ፖሊስ ናይቲ ገበን መንቀሊ ባዕሉ እቲ ኣቦ ከምዝኾነ ዘመላኽት መረዳእታ ሒዙ ናብ መጋባእያ ይቐርብ።
ዘቤታዊግህሰት ኣብ ሩስያ
ናይዘን ሰለስተ ኣሓት ተጓንፎ፡ ሩስያውያን ዘቤታዊ ግህሰት ዛዕባ ገይሮም ክዘራረብሉ ኣገዲዱዎም።
ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ እዘን ኣሓት ገበነኛታት ዘይኮናስ ተበደልቲ እየን ክብሉ ሞጒቶም።
ሩስያ ኣብ ገዛ ውሽጢ ንዝፍጸም ጾታዊ ግህሰት ዝምልከት ሕጊ የብላን።
ሓደ ኣባል ስድራ ከምዚ ዓይነት ወሲባዊ ጥቕዓት እንተፈጺሙ ብገንዘብ ይቕጻዕ ወይ ድማ እንተበዝሐ ክልተ ሰሙን ተኣሲሩ'ዩ ዝልቀቕ።
ኣዲአን ጥቕዓት ይፍጸማ ከምዝነበረ ንፖሊስ ኣመልኪታ፤ እንተኾነ ዝተገደሰላ ኣካል ኣይነበረን።
ጎረቤታ እንተኾኑ'ውን ነቲ ስብኣያ ስለዝፈርሑዎ፡ ኣብ ቅድሚ ፖሊስ ቀሪቦም ክምስክሩ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን።
እቲ ሰብኣይ፡ ኣዲአን ካብቲ ገዛ ክትወጽእ ገይሩ። ደቃ ድማ ምስኣ ክራኸባ ኣይፍቐደለንን።
መርመራ ስነ-ኣእምሮ ዝገበሩለን ሰብ-ሞያ፡ እተን ቆልዑ ስቓይ-ስዒቡ ናይ ዝመጽእ ጭንቂ [ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ] ከምዘለዎን ኣረጋጊጹ።
ሕዚ፡ ሰለስቲአን ኣሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ እንተዘይኮና'ኳ፤ ንሓድሕደን ከየውገዓን ምስ ዝኾነ ጋዜጠኛ ከይዘራረባን ተኣጊደን እየን።
ዓቃቢ-ሕጊ ነቲ ገበን ሓሲበንን ተሊመንን ስለዝፈጸመኦ፡ መቕጻዕቲ እዩ ዝግበአን ኢሉ ይሙግት ኣሎ። እቲ ዝፈጸመኦ ሕነ-ምፍዳይ ከምዝኾነ ድማ ይዛረብ።
ሕጊ ሩስያ፡ መሰል ዓርስኻ-ምክልኻል፡ ካብ ሃንደበታዊ ሓደጋ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ካብ ተደጋጊሙ ዝመጽእን ዝግመትን ሓደጋ ዓርስኻ ምክልኻል'ውን ይፈቅድ እዩ'ሞ በዚ ናጻ ክወጻ እየን ዝብል ተስፋ ዓሲሉ ኣሎ።
ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሩስያ ግን፡ ካብዚ ሓሊፎም ዘቤታዊ መጥቃዕቲ ዝምልከት ሕጊ እታ ዓዲ መሊሱ ክኽለስን ተሪር ሕጊ ክወጽእን ጎስጓስ የካይዱ ኣለዉ።
ኣብታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ገዛ ንዝፍጸመ ቤታዊ ጥቕዓት ትኹረት ዝህብ ኣይኮነን ተባሂሉ እዩ ዝንቀፍ።
ስለዝኾነ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ መንጎ ዘለዋ እሱራት ደቂ ኣንስትዮ እተን 80 ሚኢታዊት ኣብ ገዘአን ጥቕዓት ከይፍጸመን ዓርሰን ንምክልኻል ክብላ ቅትለት ዝፈጸማ ምዃነን፡ ገለ መጽናዕትታት የመላኽቱ።
ብርግጽ እተን ኣሓት ብሕጊ ዋገአን ክረኽባ ኣለወን ኢሎም ዝጉስጉሱ'ውን ኣይጠፍኡን።
ይኹን'ምበር 'ብገበን ክሕተታ ኣለወን' ካብ ዝብሉ ፡ 'ነጻ ይለቐቓ' ዝብሉ ድምጽታት ይበዝሑ።
እቶም ክፍታሓ ኣለወን ዝብሉ ዘለዉ፡ናይ ተቓውሞ ሰላማዊ ሰልፍታት፣ ናይ ግጥሚ ምስዮታት ከምኡ ድማ ብትያትር ኣቢሎም ድምጾም የስምዑ ኣለዉ።