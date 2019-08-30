ናይ ኣባል ዓረና ትግራይ ዝኾና 13 ኣጣል ከም ዝተኣሰራ ተገሊፁ
ብ22 ነሓሰ 2011 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ፡ ብሓደ ኣባል ፖለቲካዊ ውድብ (ሰልፊ) ዓረና ዝውነና 16 ኣጣል ከምዝተኣሰራ ዝገልጽ ሓበሬታ፡ ኣብ ማሕበራዊ ሞድያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ።
ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ፡ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ብሓደ ኣባሎም ዝውነና 16 ኣጣል ኣብ ወረዳ ቆላ ተምቤን ንኡስ ወረዳ ወርቂ ኣምባ፡ ከም ዝተኣሰራ ንቢቢሲ ገሊፆም።
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ወናኒ እዘን ኣጣል ዝኾኑ ኣይተ ዜናዊ ኣስመላሽ ኣብቲ ወረዳ ኣጣል ብምርባሕ እዮም ናብርኦም ዝመርሑ፤ 16 ኣጣሎም ከምዝተኣሰራን፡ ካብተን ዝተኣሰራ እተን ሰለስተ ኣምሊጠን፡ ናብ ገዝአን ከምዝተመለሳ ንቢቢሲ ሓቢሮም።
ኣቦወንበር ዓረና ኣይተ ኣብርሃ ደስታ፡ ኣይተ ዜናዊ ኣባል ዓረና ትግራይን ኣብ ወረዳ ቆላ ተምቤን ኣተሓባባሪ እቲ ውድብን ከምዝኾኑ ብምግላፅ፡ ኣይተ ዜናዊ ኣስመላሽ ቅድሚ ሕዚ እውን ከምዝተኣሰሩን፤ ብተደጋጋሚ ናይ 'ክንቀትለካ ኢና' ምፍርራሕ ይበፅሖም ከምዝነበረ ተዛሪቦም።
ኣይተ ዜናዊ፡ ኣባል ውድብ (ሰልፊ) ዓረና ትግራይ ብምዃኖም ኣጣሎም ከምዝተኣሰራ እዮም ዝኣምኑ። እዚ ጥራሕ ኣይኮንን ኣባል እቲ ውድብ ብምዃኖም ተዳጋጋሚ ምፍርራሕ መቅተልቲ ከምዝበፅሖም እውን ብምረት ገሊፆምልና።
ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ከባቢ ሰዓት ሸውዓተ ኣብቲ ከባቢ ብዘምህር ውልቀ ሰብ ተኾብኪበን፡ ኣብ መንበሪ ገዛ ምልሻ እቲ ከባቢ ከምዝተኣሰራ፡ ኣብቲ ዕለት ኣጣል ይጓስዩ ካብ ዝነበሩ ሰባት ምስመዖም ተዛሪቦም።
ኣቦወንበር እቲ ውድብ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ እውን፡ እተን ኣጣል ኣብ ሓደ ናይቲ ከባቢ ምልሻ ኣብ መንበሪ ገዛ ምእሳረን ሓበሬታ ከምዘለዎም ገሊፆም።
ሓረስታይ ዜናዊ "ኣጣለይ ተወሲደናኒ" ኢሎም ናብ ፖሊስ ዋላ እኳ ጥርዓን እንተቕረቡ፡ "ካብ ኣባልነት ዓረና ክትወፅእ ኣለካ፡ እንተዘይኮይኑ ግን ኣጣልኻ ኣይወሃባኻን" ዝብል መልሲ ከምዝተውሃቦም ኣይተ ኣብርሃ ሓቢሮም።
ኣይተ ዜናዊ ብወገኖም፡ ናብ ፖሊስ ከይዶም ብተዳጋጋሚ ዋላ እኳ እንተጠርዑ፡ "እቲ ጉዳይ ኣብ ፌስቡክ ከይድካ ከምዝበተንካዮ፡ እቲ መፍትሒ አውን ኣብኡ ድለዮ" ዝብል ደረቕ መልሲ ከምዝተውሃቦም ነጊሮምና። እዚ ሓበሬታ ክወፅእ ብምግባሮም እውን ስዒቡ ክመፅእ ዝኽእል ስጉምቲ "ንህይወቶም ከምዘስግኦም" እውን ተዛሪቦም።
ኣቦወንበር ዓረና ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ፡ ኣብ ኣባላቱ ተመሳሰሊ ግፍዒ እንክፍፀም፡ እዚ ፈላማይ ከምዘይኾነ ገሊፆም።
ቅድሚ ሕዚ እውን ናይ ሓደ ኣባሎም ካብ ሞንጎ ዝኾና ላሕምታት እተን ክልተ ብዝተተኮሰ ጥይት ከምዝተቐተላ ኣዘኻኺሮም።
ካብዚ ብተወሳኺ ቅድሚ ሕዚ ኣይተ ክብሮም ናይ ዝተብሃለ ኣባሎም፡ እንስሳት ተኣሲረን ከምዝነበራን፤ እቲ ውልቀሰብ ናብ ፖሊስ ከይዱ ቅረታ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ፡ "ካብ ኣባልነት ዓረና ውፃእ" ከምዝተብሃለ ተዛሪቦም።
ናይዚ ተግባር ተሓታትቲ ኣመራርሓ ህወሓት ከምዝኾኑ ዝገለፁ ኣይተ ኣብርሃ፡ "እዚ ውሳነ ካብ ህወሓት ከምዝወፅእ ንፈልጥ ኢና" ኢሎም።
እቶም ኣመራርሓ ምስ ዓረና ትግራይ ንምዝርራብ ድሉዋት ስለዘይኾኑ ድማ፡ እቲ ጉዳይ ናብ ክሲ ከምዝወስድዎ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ንቢቢሲ ገሊፆም።
ቢቢሲ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ ወረዳ ቆላ ተምቤን ንኡስ ወረዳ ወርቂ ኣምባ ጣብያ ቀይሕ ተኽሊ ኣዛዚ ፖሊስ ጣብያ ናብ ዝኾኑ ሓጋዚ ኢንስፔክተር ፍስሃ ኣብርሃ ደዊልና።
ጉዳይ እተን ተኣሲረን ዝበሃላ ኣጣል ሓበሬታ እንተለዎም ምስ ሓተትናዮም፡ "ብኣካል ናብ ቤት ፅሕፈትና እንተዘይመፂእኹም፡ ክንዘራረብ ኣይንኽእልን" ዝብል መልሲ ሂቦምና።
ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ፡ ናብ ሓለፊት ርክብ ህዝብን መንገስትን ክልል ትግራይ፣ ናብ ወሃቢ ቃል ውድብ ህወሓት ተደጋጋሚ ፈተነ እንተገበርና እውን፡ ስልኮም ስለዘየልዕሉ ክሰምረልና ኣይከኣለን።