ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን፡ 'ጊልያነት ትግረ ዜጥፍኡን ንኤርትራ ኣብ ክልተ ካብ ምምቃል ዜድሓኑን ሓርበኛ'
ኣቦይ ኢብራሂም ሱልጣን ሓደ ካብ ብሃራት ኣርካናት ሰውራ ኤርትራ እዮም። ቅድሚ 32 ዓመታት ከኣ ልክዕ ድሮ እዛ ዕለት ብባሕቲ መስከረም ብሞት ተፈልዮም። ኣቦይ ኢብራሂም " ሓደ ኩኑ- ሕበሩ" ብእትብል ታሪኻዊት ቃል ሕድርን ዓወት (ቪክትሪ) ብተመልክት ኣጻብዕቲ ኢዶምን እዮም ዝዝከሩ። ንዝኽሮም ዝገልጽ ዓንቀጽ እነሆ ንንባብ በቒዑ።
ሓደ ካብ'ቶም ንናጽነት ኤርትራ ካብ መጀመርያ 40'ታት ክሳብ መዓልቲ ዕረፍቶም ተጊሆም ብዘይ ገለ ዉልውል ብትብዓት ዝጐስጐሱ ኤርትራዊ ኣቦ ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን'ዮም።
ሸኽ ኢብራሂም ብ 1909 ኣብ ከረን ተወሊዶም ኣብ ስደት ከሎዉ ኸኣ (ኣብ ካይሮ) ብ 1987 ዓሪፎም። ሬሳኦም ከኣ ኣብ ከሰላ (ሱዳን) ተቐብረ። ድሕሪ ናጽነት፡ ሓደ ካብ'ቶም ቀንዲ ኣቦታት ኤርትራ ክነሶም፡ ሬሳኦም ንምንታይ ንኤርትራ ከም ዘይሰገረ ኸኣ ንብዙሓት ዘተሓሳሰበ ጕዳይ'ዩ።
ኣባሓጎታት ሸኽ ኢብራሂም ካብ ሳሕል ኰይኖም መበቈል ቀቢላኦም ድማ ርግባት ይበሃል።
ብተፈጥርኦም ሓያል ስለ ዝነበሩ፡ ምስ ኣሕሉቖም (ጣልያን) ብምግርጫው ካብ ስራሕ ዝተሰጐጕሉ እዋን'ውን ነይሩ'ዩ።
ሸኽ ኢብራሂም በሊሕ፡ መጓቲ፡ ሰፊሕ ፍልጠት (ብኵነታት ሃገሮምን ክንዮ-ሃገሮምን) ዝነበሮም ሰብ'ዮም ነይሮም። ታሪኽ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትንትኑ፡ ግዝኣተ ግብጽን ቱርክን ክገልጹ፡ ኵነታት ግዝኣተ ጣልያንን ኣተኣታትትዋ እንግሊዝ ክገልጹ ዝኽእሉ ፈላጥ ሰብ ነበሩ። ካብቲ ብ 1982 ኣብ ሮማ ዀይኖም ዝገበሩዎ ቃለ-መጠይቕ ምንባብ ክሳብ ክንደይ ፍልጠትን ዕዙዝ ግዳሴ ብዛዕባ ኤርትራን ከም ዝነበሮም ምርዳእ ይከኣል።
ንሶም ብመሰረቱ ብጕስነት'ዮም ዓበዮም፡ ጸኒሖም ከኣ ኣብ ንግዲ ዓለም ኣተዉ። ትምህርቶም ኣብ እንዳ ጣልያን ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ድሕሪ ምጥንቓቕ፡ ቋንቋ ዓረብኛ ኣብ ትሕቲ ሸኽ ዑስማን ሓሰበላ ብምምሃር ወሰኽሉ።
ብጎበዞም ኣብ ፈሮቭያ ኣቑርደት ንኣርባዕተ ዓመታት ድሕሪ ምስራሕ፡ ቋንቋታት ዓረብን ጣልያንን (ከምኡ'ውን ትግረን/ትግርኛ) ኣጽርዮም ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ኣብ ብዙሕ ስርሓት ይድለዩ ነበሩ። ኣብ ምምሕዳር ግዝኣት ጣልያን'ውን ከም ኣማኻርን/ተርጓምን ናይ ጕዳያት ደቀባት ኣስላም ኰይኖም ካብ 1926 ጀሚሮም ክሳብ እንግሊዝ ዝኣቱ (1941) ሰሪሖም'ዮም። ምስ ወትሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ'ውን ብኸምኡ ቀጸሉ። ኰይኑ ድማ ብስርሖም ምኽንያት ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ኤርትራ ክበጽሑ ከኣሉ።
"ኢትዮጵያ ወይ ሞት"
መብዝሕትኡ ህዝቢ ክርስትያን ብጐስጓሳት ኢትዮጵያ ተታሊሉ 'ኢትዮጵያ ወይ ሞት' እናበለ 'ሆ' ክብል ከሎ ሸኽ ኢብራሂም ግን ብጽንዓት ከም ዝተቓለሱ ይንገር። ምናዳ ህዝቢ መታሕት ክዋሰንን፡ ኤርትራውያን ኣስላም ብጥርጣሬ ክጥመቱን ሸኽ ኢብራሂም ደው ኢሎም መከቱ።
ርግጽ'ዩ ደረጃ ትምህርትን ዓቕሚ ህዝብን ለጠቕ ኢሉ ስለ ዝነበረ ብዉዲታት ጣልያን፡ እንግሊዝ ዀነ ኣሜሪካ ይታለል ነበረ፣ ብዓቢኡ ግን ብዉዲት ኢትዮጵያ። ኣባላት ሰልፊ ኣንድነት ብጕልባብ ሃይማኖት ብዙሕ ጐስጐሱ - በዓል ኣቡነ ማርቆስ 'ብኣስላም ክንጉበጥ ኢና' እናበሉ ከኣ ነቲ ኵነታት የናህርዎ ነበሩ።
ብኣንጻሩ ግን፡ ኣስተዋጽኦ ህዝቢ ኣስላም ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብህድኣት እንተ ዝምመ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ምገረሞ፣ ካብ ቃልሲ ኣቦና ሸኽ ኢብራሂም ጀሚሩ ህዝቢ መታሕት ክሳብ ክንደይ ከም ዝተቓለሰን ከም ዝተበጀወን ብ ጆሰፍ ቨኖሳ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ (Paths toward the Nation) ብግልጺ የርእየና።
ከም ሓቁ፡ እቲ ናይ ሽዑ ሰብ ገሊኡ ብገንዘብ፡ ገሊኡ ብስልጣን፡ ገሊኡን ብምፍርራሕ፡ ገሊኡን ብሓሶት፡ እንተ ገሊኡን ድማ ስኣን ምፍላጥ ተታሊሉ እንጽርጽሮቱ ኣብ ልዕሊ ኣስላም የውጽኦ ዝነበረሉ እዋን'ዩ ነይሩ። ጸላእቶም ድማ ንሸኽ ኢብራሂም ከም መንቲ ናይቲ ምፍሕፋሕ ገይሮም ይርእይዎም ነበሩ። ሸኽ ኢብራሂም ግን ብእኡ ከይሰልከዩ ኤርትራ ንኣስላም ዘይኮነትስ ንኤርትራውያን እናበሉ ድንብርጽ ከይበሎም ጐስጐሱ።
ፖለቲካዊ ጐስጓሶም ምስ "ማሕበር ፍቕሪ ሃገር" እዮም ጀሚሮምዎ። እቶም ቀንዲ ኣባላት መሪሕነት "ማሕበር ፍቕሪ ሃገር" በዓል ገብረመስቀል ወልዱ፡ ዓብዱልቃድር ከቢረ፡ ኣብረሃ ተሰማ፡ መሓመድ ዖመር ቃዲ፡ ወልደኣብ ወልደማርያም፡ ከምኡ'ውን ኢብራሂም ሱልጣን'ዮም ነይሮም። ከምኡ'ውን በዓል ሓጎስ ኣበራ፡ ደግያት ሓሰን፡ ብላታ ደምሳስ እዉን ኣብቲ ክቢ'ቲ ነይሮም'ዮም።
ስርሓት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ምስ ዘንበለ ግን ሸኽ ኢብራሂም ን ነቲ ክርስትያናዊ ዝንባለ ንምግጣም ኣ'ራቢጣ ኣል-እስላምያ ንኽምስርቱ ተገደዱ።
ጐስጓስ ማዕርነት ትግረ (1943-45)
ቅድሚ ኣ'ራቢጣ ኣል-እስላምያ ምምስራቶም፡ ኢብራሂም ሱልጣን ኣብ ኤርትራ ዘተኣታተዉዎ ዘይርሳዕ ለውጢ ኣብ ሞንጎ ትግረን ሽማግለን ዝነበረ ናይ ታሕታይን ላዕለዋይን፡ ወይከኣ ናይ ጊላን ጐይታን ፍልልያት ኣብ ምጥፋእ ዝተዋስእዎ ቃልሲ ነበረ። እቶም ፍልልያት ካብ ብንእሽትኦም ጀሚሮም ኣዝዮም ዜስተብሃልሉ ጕዳይ ነበረ።
ንሶምን ከምኦም ዘኣመሰሉ ሰባት ብጊዜ ጥልያን ብምምሃሮም ንህላወ ናይቲ ታሕተዋይ ደርቢ (ትግረ) ሰፍ ከብልዎ ብምኽኣሎም ነቲ ጸቢባ ኣተሓሳስባ ልዕልና ዝስምዖም ዝነብረ ደርቢ ሽማግለ ብሞያዊ ክእለቶም መከትዎ። ሽዑ እቶም ፈላጣት ወይ ከኣ ምሁራት ዝበሃሉ ዝነበሩ መብዝሕትኦም ቋንቋ ጣልያን ብምምላኽ ኣብ ፈቐድኡ ናይ ቤት ጽሕፈት ስርሓት ተወዚዖም ስራሕ ዝነበሮም ሰባት ማለት'ዩ። በቲ ዝደለብዎ ትምህርቲ ድማ ካብቲ ደርቢ-ድኻ ነቒሖምን ተወዲቦምን ክወጹ ክኣሉ።
ሸኽ ኢብራሂም ካብ ትግረ ስለ ዝውለዱ እቶም ንሕና-ኢና በሃልቲ ሽማግለ "ቅንቅነ" (ነቐዝ) እናበሉ ክጸርፍዎም ይዝከሮም። ካብ ናብታብ (ሽማግለ) ቖልዓ ምስ ዚውለድ፡ ዕትብቲ ቅድሚ ምቝራጹ፡ ሓደ ትግረ ስሒቦም የምጽኡ'ሞ እቲ ዕትብቲ ክቝረጽ ከም ዝርኢ ይገብርዎ፣ ሽዑ እቲ ተዓዛቢ ትግረ ኣገልጋሊ ናይቲ ዝተወልደ ቖልዕ ከም ዝዀነ ይሕሰብ ነበረ። ብንእሽትኦም እዝን-ወድዝን ኣዝዩ የሕርቖም ነበረ።
እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተወ ሸኽ ኢብራሂም ንማዕርነት ትግረ ኣወዓውዕዎ፣ ንስርዓት ጣልያን ድማ፡ በቲ ናይ ጐይታን ጊላን ዝሕብሕብዎ ዝነበሩ ርክባት ኰነንዎ። ብዘበን ጣልያን ትግረ ዝሓርሱዎ መሬት ተነፊጉዎም ስለ ዝነበረ እዚ ድርብ ጭቖና ብምባል ገጠምዎ፣ ክኢላ ስለ ዝነበሩ ድማ እንግሊዝ ኣብ ጐኖም ከም ዚጽጋዕ ገበሩ። ብ 1946 ከኣ ካብ 700 ዝበዝሑ ወከልቲ ትግረ ብምእካብ (ንሽማግለ ብምንጻል) ዓቢ ኣኼባን ወሰንቲ ዉሳኔት ከሕልፉ ከኣሉ።
ካብ'ቶም ዉሳኔታት፡ ትግረ ንግራት ሽማግለ ከይሓርስ፡ ከብቲ ሽማግለ ከይሓልብ ዘኣመሰሉ ትእዛዝ ኣመሓላልለፉ፣ ከምኡ እናበሉ ድማ እቲ ኣንጻር ሽማግለ ዜቕንዐ ምንቅስቓስ ከም ዝድንፍዕ ገበሩ።
ኣብ ሰሜናውን ምዕራባውን ቆላ ኢብራሂም በዚ ጕዳይ'ዚ ጸብለል ኢሎም ብምውጻእ ኣብ ንማዕርነት ትግረ ተጊሆም ተቓለሱ። እቲ ዝደለብዎ ሓይሊ-ተሰማዕነት ከኣ ናብ ሰልፊ ራቢጣ ቐየርዎ። ሰልፊ ራቢጣ ብ 1946/47 እግሪ ክተክል እንከሎ ጐስጓስ ሕብረተሰብ ትግረ ብ 1949 ኣብቅዐ - ኵሉ ትግረ ካብ ባርነት ሓራ ከም ዝወጽእ ገበሩ።
ሰልፊ ኣ'ራቢጣ ኣል እስላምያ
ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን ንህዝቢ ኣስላም ኣንጻር ክርስትያን ንክልዓል ኣይኰኑን ንሰልፊ ኣ'ራቢጣ መስርቲቶምዎ። ነቲ ሽዑ ዝግበር ዝነበረ እከይ ስርሓት፡ ንኣስላም ፈሊኻ ኣብ እንዳ ማርያም ዝካየዱ ዝነበሩ ናይ ክርስትያን ኣኼባታት፡ ማሕበር ኣንድነታውያን ንምምስራት ዝካየዱ ዝነበሩ ጻዕርታት (ብሕቡእ ዘይኰነስ ብግሁድ) ምስ ረኣዩ ነቲ ጸይቂ ሚዛን ንምትሓዝ ዝወሰድዎ ግብረ-መልሲ ነበረ።
ዉድብ ሕቡራት መንግስታት ንጕዳይ ኤርትራ ንክዕዘቡ ብ 1949 ክመጹ ሸኽ ኢብራሂም ቀዳማይ ተጸዋዓይ ሕብረተ-ሰብ ኣስላም ኰይኖም ቀሪቦም'ዮም። ናጽነት ኢና ንደሊ ብምባል ድምጾም ኸኣ ብዓውታ ኣስምዑ። ኣንድነታውያን ግን ሰልፊ ኣ'ራቢጣ ብምምስራታ "ኤርትራ ናይ ኣስላም ሃገር ክገብሩዋ ደልዮም" እናበሉ ንክጕስጕሱ ጠዓመሎም። ሽዑ ዕግርግርኰይኑ እቲ ወክልቲ ዉድብ ሕብራት መንግስታት በቲ ዕግርግር ሰኪሖም ተመልሱ።
ብመጋቢት 1949 ዉድብ ሕቡራት መንግስታት ን ሸኽ ኢብራሂምን ምስ ካልኦት መራሕቲ ሰልፍታት ብጾቶም ብምዕዳም ኣብ ናይ ሌክ-ሳክሰስ ኣኼባታት ንክሳተፉ ናብ ንኒውዮርክ ኣምርሑ። ቅድሚ ናብ ኒውዮርክ ምኻዶም ግን ኣንድነታውያን ንዓብዱልቃድር ከቢረ፡ የማናይ ኢዶም ንሸኽ ኢብራሂም፡ ብ 27 መጋቢት 1949 ቀተልዎ። ሸኽ ኢብራሂም ምስ ጎቦ ልቦም ናብ ኒውዮርክ ከምርሑ ተገደዱ።
ይኵን'ምበር፡ ሸኽ ኢብራሂም ብዛዕባ ዝግደስሉ ዛዕባ ሒዞም፡ ደኺመ ከይበሉ ንኽቃለሱ ፍሉይ ክእለትን ሓይልን ነበሮም። ኣብቲ ጊዝያት ምስ ካልኦት መሰልቶም ሰልፍታት ብምሕባር ዝዓበየን ዝዓዘዘን ቀጽሪ ናጽነት መስሪቶም ከም ዝነበሩ ምዝካር የድሊ። እንግሊዝ ግን ንኤርትራ ዜዳኽም በብዓይነቱ ብልሓት ክጥቀሙ፡ ብኣዙር ምስ ኣንድነታውያን ክወሃሃዱ፡ ንናጽነታውያን ገጽ ከልእዎም። ኣግድዕዎም ከኣ!
እተን ሽዑ ዝነበራ ሰልፍታት ብመን ይጽለዋ ከም ዝነበራ ክገልጹ ኸሎዉ ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን ነፍሲ-ወከፍ ሰልፊ ናቱ ጸግዒ ከም ዝነበሮ ይጠቕሱ። ሰልፊ ኣንድነት ገንዘብ ከምኡ'ውን ትእዛዛት ብቐጥታ ካብ ኢትዮጵያ ትቕበል ከም ዝነበረት፡ እታ ኣ'ራቢጣ-ኣልእስላሚያ-ምዕራባዊ-ቖላ እትበሃል፡ ካብ ናቶም ሰልፊ ዝተገንጸለት ድማ ካብ እንግሊዝ ሓገዝ ትረክብ ከም ዝነበረት ይገልጹ። ከምኡ'ውን ማሕበር ፍቕሪ ሃገር፡ ባዕሎም ምስ ብጾቶም ኰይኖም ዝመስረትዋ ድማ ብኣንድነታዊ ኣጀንዳ ተዋሒጣ ብእንግሊዝ ትሕገዝ ከም ዝነበረት ይገልጹ። ስለዚ እንግሊዝ ሰላሕ ኢሎም ዓማጺ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ፡ ማለት ኣብ ምብትታንን ምድኻምን ናጽነት ዝደልያ ዝነበራ ሰልፍታት ኢድ የእትዉ ከም ዝነበሩ ይገልጹ።
"ንዓና እትሕግዝ ወይ እተተባብዕ ሃገር ኣይነበረትን። ህዝብና'ዩ ዓንዲ ሕቘና ነይሩ። ካብ ህዝቢ ኣግማል፡ ከብቲ፡ ኣጣል፡ ኣባጊዕ፡ ቆርበት፡ ገንዘብ ንቕበል ነርና። ኣብ በዓል ኣስመራን ከረንን ከሰላን ሸይጥና ድማ ንጥቀመሉ ነይርና ... እሱ'የ ነይሩ ምንጭና" ይብሉ።
ዝዓበየ ህያብ ንኤርትራ ...
ሰብ ይዝንግዖ ዀይኑ'ምበር፡ ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን እቲ ንኤርትራ ዜበርከትዎ ዝዓበየ ህያብ ካብ ምምቕቓል ከድሕንዋ ብምኽኣሎም'ዩ።
ብድሕሪ እቲ ተልእኾ ናይቲ ናብ ኤርትራ ዝተላእከ ልኡኽ ዉድብ ሕቡራት መንግስታት ምስ ፈሸለ፡ እቲ ብልኡኽ 'ኣርባዕተ-ሓያላን' ዝፍለጥ ማለት'ዩ፡ ዕጫ ኤርትራ በቲ ዉድብ ክውሰን ተገብረ። ሽዑ'ዩ እቲ ብ በቪን-ስፎርዛ ዝፍለጥ ሓሳብ ዝቐረበ።
እማመ በቪን-ስፎርዛ ብእንግሊዝን ጣልያንን'ዩ ብ 1949 ናብ ዉድብ ሕቡራት መንግስታት ቐረበ፣ ድሕሪ ነዊሕ ክትዕ ኸኣ እቲ እማመ ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ኣሰር ሓሊፉ ነበረ። ዉጥን ናይ'ቲ ዉዕል ንኤርትራ ኣብ ክልተ ብምምቃል ምድረ-ከበሳ ንኢትዮጵያ ክወሃብ፡ ምዕራባዊ ምድረ-መታሕት ድማ ንሱዳን።
ኣንጻር'ዚ እማመ ተጊሆም ዝሰርሑ እምበኣር ሸኽ ኢብራሂም'ዮም፣ እቶም ካልኦት ዘልሓጥሓጥ ኢሎም ነይሮም'ዮም። ድሕሪ ሓያል ውረድ-ደይብ ኤርትራ ኣብ ክልተ ካብ ምምቃል ክትድሕን ከኣለት። ኣቦይ ወልደኣብ ንሸኽ ኢብራሂም በቲ ሽዑ ዜካየድዎ ንጥፈታት ብምምስጋን "ኢብራሂም ንኤርትራ ካብ ምምቃል ኣድሒኑዋ" ክብሉ በቲ ኣብ 1982 ኣብ ሮማ ዀይኖም ዝገበሩዎ ቃለ-መጠይቕ መስከሩሎም።
እቲ ኣብ ክልተ ዘይምምቃል ግን ንኤርትራ ካብ ቀጻሊ ዕግርግር ኬድሕና ኣይከኣለን። ኣንድነታውያን መሊሶም ገርገሩ፣ ነገር ከኣ ተዃተኹ። ብየካቲቲ 1950 ኣስላምን ክርስትያንን ኣብ ኣስመራ ክዋድኡ 50 ሰባት ሞቱ። ሸኽ ኢብራሂም በዚ ጕህዮም ምስ ወልደኣብ ወልደማርያም ኰይኖም ገዛ-ገዛ እናኸዱ ንህዝቢ ክዓርቁ ፈተኑ። ዝዀነ ዀይኑ ኵነታት እናኸፍአ ብምኻዱ፡ ብኢትዮጵያ ዝዓጠቑ ሸፋቱ ደለይቲ ናጽነት ይህድኑ ነበሩ።
ኣብቲ ዓመት'ቲ ከም በዓል ሸኽ ኢብራሂም ዘይተሓወስዎ ጕዳይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት በቲ ኣሜሪካ ዜቕረበቶ እማመ መሰረት ፌደራላዊ ስምምዕ ምስ ኢትዮጵያ ንክትግበር ዉሳኔ ኣሕለፉ። ካብኡ ንንየው ጕዳይ ኤርትራ ካብ ኢድ ደለይቲ ናጽነት ወጸ፣ ሰልፊ ኣንድነት ከኣ መሲሉዎም ዓንደሩ።
ፈደረሽን እናተባሕጐጐ ከደ፣ ፓርላማ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር ኣንድነታውያን ኣተወ። ሽዑ ሸኽ ኢብራሂም ዋላ'ኳ ኣብቲ ፈለማይ ምርጭ (1952) ተዓዊቶም ኣብ ፓርላማ እንተ ኣተዉ፡ ነቲ ብሕጐጓ ውዕላት ፈደረሽን ግን ደው ከብልዎ ኣይከኣሉን። ሰላሕታዊ ኤምበራጦርያዊ ሽ'ነና ኸኣ እናተጋህደ ኸደ። ኣብቲ ካልኣይ ምርጫ (1956) ኸኣ ኣይተመርጹን። ጕዳይ ኤርትራ ሰለሎ እናኣተዎ ብምኻዱ እቶም ተቓለስቲ ብጥልመት እናተጠቕዑ ኸዱ፣ መቓለሲ ባይታኦም ከኣ ቀስ እናበለ ስለ ዝተወስዶም ሓደ-ብሓደ ክጠፍኡ ጀመሩ። ኰይኑ ድማ ሸኽ ኢብራሂም ብ 1959 ሃገሮም ንድሕሪት ገዲፎም ንስደት ኣምርሑ።
ኣብ ስደት እቲ ዝነበሮም ዝና እናሃሰሰ'ኳ እንተኸደ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ንከይትወሓጥ በብዓይነቱ ኣቤቱታታት ብምቕራብ፡ ምኽሪ ነቶም ሓደስቲ ተቓልስቲ ካብ ምልጋስ ዓዲ ኣይወዓሉን። እንተዀነ ግን ኤርትራ ብዓመጽ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ ኣተወት፣ኤርትራውያን ከኣ ነቲ ዓመጽ ብብረት ክሰሃልዎ ተበገሱ።
ብርግጽ፡ እዞም ዓቢ መራሒ፡ ልክዕ ከም ኣቦይ ወልደኣብ፡ በቶም ንሹጣን ተቓለስቲ ተዋሲኖም'ዮም። በዓል ኢድሪስ መሓመድ ኣደም ኰነ ሳልሕ ሳበ፡ እቶም ናይ ስሳታትን ሰብዓታትን መራሕቲ ብረታዊ ቃልሲ፡ ንግርማ ሸኽ ኢብራሂም ኣባህሰሱዎ። ዝተረፈ ዕድሚኦም ከኣ ኣብ ስደት ኰይኖም ንናጽነት እናማዕደዉ ኣሕለፍዎ።
ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ብ 1987 ኣብ ሃገረ ግብጺ ዓረፉ፣ ሪሳኦም ድማ ኣብ ከሰላ (ሱዳን) ተቐብረ። እዚ ዅሉ ጻዕሪ፡ መስጐጕቲ፡ ስደት፡ ከልበትብት ሓደ ወዶም ኣብ ግብጺ ኣሎዎም፣ እቶም ዝተረፉ ኵሎም ሞይቶም'ዩ።