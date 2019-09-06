ሓላፊ ክፍሊ ስፖርት ቴለቪዥን ኤርትራ ኣቶ ክብርኣብ ተስፋሚካኤል ዑቕባ ሓቲቱ
ሓላፊ ክፍሊ ስፖርት ቴለቪዥን ኤርትራ ኣቶ ክብርኣብ ተስፋሚካኤል፡ ንሚኒስተሪ ዜና ኤርትራ ወኪሉ፡ ካብ 19 ክሳብ 31 ነሓሰ ኣብ ሞሮኮ ዝተኻየደ መበል 12 ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ ክጽብጽብ ድሕሪ ምኻዱ፡ ዑቕባ ክሓትት ካብ ሞሮኮ ወጺኡ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ከምዝኸደ ተረጋጊጹ።
ክብርኣብ ተሰፋሚካኤል፡ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣበ ቤት ትምህርቲ ባርካ ድሕሪ ምምሃሩ ኣብ 1997 ናብ ስነ ኪነት ኣስመራ ብምጽንባር ኣብ መስከረም 2000 ብሓፈሻዊ ጽርበት ሓጺን ብዲፕሎማ ተመሪቑ።
ኣባል 13 ዙርያ ሃገራዊ ኣግልግሎት ዝኾነ ክብርኣብ ተስፋሚካኤል፡ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ናብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ዘእትዎ ነጥቢ ዝረኸበ ኮይኑ፡ ሓደ ካብቶም ውሑዳት ብዓውዲ ጋዜጠኝነት ዝተመረቑ ተምሃሮ ዩንቨርሲቲ ኣስመራ እዩ።
ክብርኣብ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ን 15 ዓመታት ዝሰርሐ ምኩር ናይ ስፖርት ጋዜጠኛ እዩ።
ኣብ 2016፡ ኣብ ብራዚል ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ፡ ንሚኒስተሪ ዜና ወኪሉ ምስታ ናብቲ ውድድር ዝኸደት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምኻድ፡ ዜናዊ ጸብጻብ የቕርብ ነይሩ።
- ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ፈተና ከይወስዱ ተኸልኪሎም ድዮም?
- ኣብ ኤርትራ፡ "ኣብያተ ትምህርቲ'ዶ ኣብያተ ማእሰርቲ ይበዝሕ?''
- ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን፡ 'ንኤርትራ ኣብ ክልተ ካብ ምምቃል ዜድሓኑ ሓርበኛ'
ክብርኣብ ኣብዚ ስዓት እዚ ካብ ሞሮኮ ምውጽኡ ቢቢሲ ከረጋግጽ ክኢሉ ኣሎ፡ እንተኾነ ኣበይ ቦታ ከምዘሎ ኣይተፈልጠን።
ክብርኣብ ተስፋሚካኤል፡ ሓዋ ንውርይቲ ጋዜጠኛ ናጽነት ተስፋሚካኤል ኮይኑ፡ ከም 'ኣየ ሰብ' ዝኣርእስታ ተኸታታሊት ፊልምን ናይ ደርፊ ግጥምታትን ኣብ ምሕዳም'ውን ክነጥፍ ዝጸንሐ እዩ።