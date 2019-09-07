ኢትዮጵያ፡ ኣዘራረብቲ ጉዳያት 2011 ዓ.ም እንታይ ነይሮም?
ኢትዮጵያ ሓድሽ ዓመት 2012 ንኽትቕበል ዝተረፉ ብኣጻብዕቲ ዝቑጸሩ መዓልታት ወርሒ ጳጉሜን ጥራሕ'ዮም። ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት፡ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ኣዘራረብቲ ካብ ሞንጎ ዝነበሩ፣ ሰባት ዘሕዘኑን ዘደገጹን ጉዳያት ገሊኦም እነሆ።
ሹመት ደቂ ኣንስትዮ
9 ሚያዚያ 2011 ዓ. ም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ፍርቂ ሕጹያት ኣባላት ካቢኔ ዲቂ ኣንስትዮ ክኾና ዝሓረየን ዝርዝር ኣስማት ሒዙ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቐሪቡ።
ሹመት እተን ደቂ ኣንስትዮ ብሙሉእ ድምጺ በቲ ባይቶ ክጸደቕ እንከሎ፡ ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣዘራራቢ ኮይኑ ነይሩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ግን፡ "ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ደረጃ መሪሕነት ክረጋገጽ ኣለዎ" ኢሉ ነይሩ።
እንተኾነ፡ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝተለምዱ ናይ ሽመት ቦታታት'ዩ ተዋሂቡወን ዝብልን፡ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ብምዃነን ዝተውሃበን ይመስል። ደቂ ተባዕትዮ ክሽየሙ እንከለው ዘይልዓሉ ናይ ብቕዓት ሕቶታት'ውን ብኻልእ ሸነኽ ክልዓሉ ጸኒሖም።
ፈተነ 'ዕልዋ መንግስቲ'
ኢትዮጵያ ኣብ 2011 ዓ.ም፡ ሽዱሽተ ስቪልን ወተሃደራዊ መራሕትን ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝሰኣነትሉ ዘሕዝን ኣጋጣሚ ነይሩ።
ቀዳም ምሸት15 ሰነ፡ ከተማ ባህርዳር ብተኩሲ ጠያይቲ ተባሪዓ፤ ኣዲስ ኣበባ ግን ድምጺ ወራዲ ማይ'ውን ኣየስምዐትን። መንግስቲ 'ዕልዋ መንግስቲ' እዩ ኢሉ ኣብ ዝገለጾ መጥቃዕቲ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልተ ጀነራላት ክቕተሉ እንከው፡ ኣብ ባህርዳር ድማ ኣመሓዳሪ እቲ ክልልን ኣማኻሪኡን ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ።
ኤታማዦር ሹሙ ጄኔራል ሰዓረ መኮንንን ወተሃደራዊ መኮነን ጄኔራል ገዛኢ አበራን፡ ኣብ መንበሪ ገዛ ጀነራል ሰዓረ ተቀቲሎም። በቲ ብቐዳም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጉድኣት በጺሑዎ ዝነበረ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ኣቶ ምግባሩ ከበደ ህይወቱ ሓሊፋ ተባሂሉ።
ኣብዘን ከተማታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ርክብ ኣለዎ ዝበለ መንግስቲ፡ ንሓላፊ ጉዳያት ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ቀንዲ ጥርጡር ምዃኑ ሓቢሩ።
ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ፡ ሰኑይ 17 ሰነ ድማ፡ ዘንዘልማ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተቐተለ ቴለቪዥን እቲ ክልል ሓቢራ።
ካብ ቀዳም ክሳብ ሰኑይ ዝተሰምዑ ዜናታት ንህዝቢ እታ ሃገር ኣዝዮም ዘደንገጽው'ኳ እንተነበሩ፡ መንግስቲ ነዞም ፍጻሜታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝህቦ ዝነበረ ሓበሬታ ግን፡ ዋሕዚ ይብሉን ዝዋቓዕን ብምንባሩ ንብዙሓት የካትዕ ነይሩ።
ውጽኢት ተምሃሮ
ሚኒስተር ትምህርቲ፡ ውጽኢት መእተዊ ዩኒቨርሲቲ ኣብ መጀመርታ ክልተ መዓልታት ብዝተውሃቡ ፈተናታት ከም ዝውሰን ኣፍሊጡ ኣሎ።
ዓይነታት ትምህርቲ ሒሳብ፣ እንግሊዝኛ፣ አፕትቲዩድ፣ ጂኦግራፊን (ንማሕበራዊ ሳይንስ) ፊዚክስን (ንተፈጥሮ ሳይንስ)፡ እቲ ውጽኢት ዝውስኑ እዮም።
ምልዓል ውጽኢት ካልኦት ዓይነታት ትምህርቲ፡ ነዚ ስጉምቲ ዘበገሰ ምኽንያት'ዩ ተባሂሉ። እዚ ጉዳይ ብኣብዝሓ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚዲያ ዓብዪ ሕቶ ዘልዓለ ኮይኑ፡ ፈተና እንትውሃብ ዝነበሩ ጸገማት በዚ መገዲ ድዮም ክዕረዩ? ዝብል ክትዕ ኣልዒሉ ቀንዩ።
ተኸላ 350 ሚሊዮን ፈልሲ
ሓምለ 22, 2011 ዓ. ም፡ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 12 ሰዓታት 200 ሚልዮን ፈልሲ ንምትካል መደብ ሒዛ ነይራ። ሚኒስትር ምህዞን ቴክኖሎጅን ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ፡ ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ፡ ኣብታ ሃገር 350 ሚሊዮን ፈልሲ ከም ዝተተኸለ ተዛሪቡ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ብርሰት ኣግራብ ንምክልኻል 40 ሚልዮን ብር ወጻኢ ዝሓትት ትልሚ'ዩ ኣበጊሱ።
ብዙሓት ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ'ውን ሰኑይ 22 ሓምለ 2011 ስሩዕ ስርሖም ገዲፎም ኣብ ምትካል ፈልሲ ክውዕሉ ተገይሩ።
ኣብ ሓደ መዓልቲ 530 ፈልሲ ምትካል ይክኣል ድዩ? ዝብል ብዙሓት ዘዘራረበ ጉዳይ ነይሩ። ይክኣል'ዩ ኢሎም ዝተበገሱን ፈልሲ ዝተኸሉን፣ ምስቲ ዝሓዙዎ ፈልሲ ስእሊ ዝተስኣሉ፣ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝገጠሞ ፖለቲካዊ ፈተና ብተኸላ ፈልሲ የደዓዕስ ኣሎ ዝበሉ ኣይተሳእኑን።
ኣብ መዓልቲ 350 ሚልዮን ፈልሲ ምትካል ይክኣል ድዩ ክብል ቢቢሲ ሪያሊቲ ቼክ ዘካየዶ መጽናዕቲ፡ ዘጸግም እኳ እንተዘይኮነ ከቢድ ቅድመ ምድላው ግን ዝሓትት'ዩ ኢሉ። ሰብ ሞያ'ውን ከምዚ እዮም ዝብሉ።
ቶቶ ቱርስ
ቶቶ ቱርስ ዝተብሃለ ዓለማዊ ትካል ሓባሪ መገዲ በጻሕቲ ዓዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝመደቦ ጉዕዞ ኣብዚ ዓመት ካብ ሞንጎ ዘዘራረቡ ጉዳያት ሓደ ነይሩ።
እዚ ትካል ናብ ላሊበላ ሒዙዎም ክጉዓዝ ዝበሎም ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም በጻሕቲ ዓዲ፡ ኣፍሪቃውያን ምኻኖም ድማ እቲ ጉዳይ ዝያዳ ሰማይ ዝዓረገ መካትዒ ክኸውን ገይሩዎ።
ቶቶ ቱርስ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ን14 መዓልታት ዝጸንሕ ናይ ዑደት መርሃ ግብሪ ኣውጺኡ ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም በጻሕቲ ዓዲ ይምዝግብ ምህላው ምስ ሓበረ'ዩ ተቓውሞ ገጢምዎ።
ንሓደ ሰብ 7900 ዶላር ዝሓትት እዚ ጉዕዞ፡ ንኽልተ ሰሙን ኣብ ኣርባ ምንጭ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ገዳማት ጣና፣ ጎንደር፣ ላሊበላ፣ ኣኽሱምን ካልኦት ቦታታትን ክበጽሕ መደብ ነይሩዎ።
ጫማን ቪላን ምኽትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ
ምክትል ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢንጅነር ታከለ ኡማ፡ ካብ ክትዕ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጠፊኡ ኣይፈልጥን።
ሓደ መዓልቲ፡ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝህነጽ ዘሎ ሓደ ፕሮጀክት ምብጻሕ ከካይድ ዝተኸድኖ ጫማ ቀልቢ ብዙሓት ስሒቡ ነይሩ።
ኣብ ኣሜሪካ ዝፈሪ 'ባሌንሲያጋ' ዝተብሃለ እዚ ጫማ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ፡ ሰባት ኣዘራሪቡ ነይሩ። ማሕበራዊ መራኸቢታት እዚ ጫማ ብውሑዱ 780 ዶላር [ከባቢ 22 ሽሕ ብር] ከም ዝሽየጥ ይገልጹ ነይሮም።
ብተወሳኺ፡ እቲ ከንቲባ ዝነብረሉ ገዛ እዩ ዝተብሃለ ገዛ'ውን ርእሰ ጉዳይ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚዲያ ኮይኑ ነይሩ። ነዚ ገዛ ወርሓዊ 140 ሽሕ ብር ይኸፈሎ እዩ ዝብል ጉዳይ ድማ ብዙሕ ኣዘራሪቡ።
ዶላር
ኣብዚ ዓመት ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዝነበረ ዋጋ ሓደ ዶላር፡ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምልዓልን ምትሓትን ኣርእዩ'ዩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ስጉምቲ ክውሰድ'ዩ ምስ በለ፡ ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ድኳናት ጸሊም ዕዳጋ ተዓጽየን ነይረን። ገለ ኣብዚ ጉዳይ ተረኺቦም ዝተብሃሉ ሰባት ድማ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። ይኹን'ምበር፤ ባንኪታት ዘለወን ዶላር እኹል ኣይኮነን ዝብል ቅርታ ተፈጢሩ።
ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ ሓደ ዶላር ልዕሊ 40 በጺሑ ተባሂሉ ነይሩ። እዚ ነገር፡ ምሁራት፣ ነጋዶን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ካብ ሞንጎ ዘዘራረቡ ጉዳያት ኾይኑ'ዩ።
ሓደጋ ኢቲ 302
1 መጋቢት 2011 ዓ. ም፡ ቑጽሪ በረራ ኢቲ 302 ዘሳፈሮም 157 ተጉዓዝቲ ደሃዮም ጠፊኡ።
እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይሮቢ ዝጉዓዝ ዝነበረ በረራ፡ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ደቓይቕ ሓደጋ ስለ ዘጋጠመ እታ ነፋሪት ወዲቃ። ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ዜጋታት 33 ሃገራት ምዃኖም ድማ ተገሊጹ።
በዚ ሓደጋ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት፡ ዜጋታቶም በዚ ሓደጋ ዝሰኣኑ ሃገራት'ውን ኣብ ከቢድ ሓዘን ጥሒሎም ነይሮም።
በዚ ሓደጋ እዛ ነፋሪት፡ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኣፍራዪ ኩባኒያ ቦይንግን ነንሓድሕዶም ክካሰሱ ጸኒሖም። ኣብ መወዳእታ ቦይንግ ነቲ ዝበጽሐ ሓደጋ ሙሉእ ሓላፍነት ከም ዝወስድ ተኣሚኑ።
ኩዕሶ እግሪ
ጸገም ዘይፍለዮ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ፡ ኣብዚ ዓመት'ውን ብዙሕ ጸገማት ነይርዎ እዩ። ካብ ቀረባ ግዜ ናብዚ ኩዕሶ እግሪ ናይ ብሄር ፖለቲካ ዝስጎመሉ ዓውዲ እናኾነ መጺኡ ዝብል ኣብ 2011 ብበዝሒ ዝውግዐሉ ዝነበረ'ዩ።
ደገፍቲ ክልለን ወኪለን ዝጻወታ ጋንታታት፡ ኣብ መጻወቲ ሜዳታት ከይተረፈ ዳያኑን ተጻወትትን ዝተሃራረምሉ ኣጋጣሚ ነይሩ።
ውድድር ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ክዛዘም ቖጸራ ተታሒዝሉ ዝነበረ ግጥም ጋንታታት ኢትዮጵያ ቡናን መቐለ 70 እንደርታን፡ ብመሰረት ውሳነ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ክስረዝ ተገይሩ፤ ብዙሕ'ውን ኣዘራሪቡ።
እዚ ጸወታ ኣብ ዕጹው ሜዳ ክካየድ ንዝተውሃበ ውሳነ ዘይተቐበለ ጋንታ ኢትዮጵያ ቡና፡ እቲ ውድድር ተቋሪጹ ክጸንሕ ምኽንያት ኾይኑ ነይሩ። ደሓር ግን ደገፍቲ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ስታዲያም ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተገይሩ፡ ብማዕረ ውጽኢት'ውን ተፈላሊየን።
መቐለ 70 እንደርታ ቻምፒዮን እቲ ሊግ ምዃና ይዝከር።