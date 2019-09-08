ኢትዮጵያ፡ ሃገራዊ መዓልቲ ሓበን ብስእሊ
ሎሚ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብኣሽሓት ዝቑጽሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ በዓል "ኣዲስ ኣበባ ቤተይ - ኢትዮጵያውነት ኩርዓተይ " ብዝብል መሪሕ ቃል ተኸቢሩ።
ሃገራዊ ክብረት እዮም ዝተባህሉ ትካላትን ኣካላት ማሕበረሰብን ኣብቲ በዓል ዝተፈላለየ ምርኢት ኣቕሪቦም። ካብኣቶም ሰራሕተኛታት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብናይ ስራሕ ዩኒፎርምን ባህላዊ ክዳንን ማዕሪጎም ኣብቲ ምርኢት ተሳቲፎም።
ሰራዊት ፈደራልን ሓይልታት ምክልኻል እታ ሃገርን ከምኡ እውን ኣብ ዓለማዊ ውድድር እስፖርት ስም ሃገርን ህዝብን ዘጸውዑ ስሙያት ኣትሌታት እውን ኣካል እቲ በዓልን ምርኢትን ብምዃን ነቲ በዓል ኣድሚቖምዎ።
ብዝተፋላለየ ባህላዊ ኣልባስ ዝማዕረጉ ኣባላት ሕብረተሰብን ሽማግለታትን ከኣ ኣብቲ ናይ ክብሪ በዓል ተረኺቦም ነይሮም።
ነቲ በዓል ዘንጸባርቕ ስእልታት ስዒቡ እነሆ፦