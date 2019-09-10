ዶክተር ደብረጽዮን፡ "ወፍሪ መጥቃዕትን ፀለመን ብስልጡን ኣካይዳ ተመኪቱ'ዩ"
ዶክተር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት፡ ብፍላይ ካብ ፌደራል መንግስትን ካብ 'ትምክሕተኛ' ውድባትን ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዕላዊ ወፍሪ ተኻይዱ እዩ ኢሎም።
ምክትል ርእሰ-ምምሕዳር ክልል ትግራይ፡ ዶ/ር ደብረጽዮን: 2011 ዓ/ም ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ፈታኒ ዓመት ከምዝነበረ'ውን ተዛሪቦም። ብፍላይ ካብ ፌደራል መንግስትን ካብ 'ትምክሕተኛ' ዝብሉዎም ውድባትን ዕላዊ ወፍሪ ተኻይዱ እዩ ኢሎም።
- ዓለባ 'ደብረጽዮን' ንምንታይ ልዑል ጠለብ ረኺቡ?
- "ነቶም ድሑራት ኣብ መወዳእታ ክንቀብሮም ኢና"
- "ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ዝምድና ትግራይን ኤርትራን ዘቲና"
ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ሎሚ ድሕሪ ቐትሪ፡ ንጋዜጠኛታት ዝሃብዎ መግለፂ: "ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዝተኻየደ ሰፊሕ ወፍሪ መጥቃዕትን ፀለመን ብስልጡን ኣካይዳ ተመኪቱ እዩ " ኢሎም።
እቲ ኣብ ሓሳብ ተደሪኹ ዝተኻየደ ስልጡን ቃልሲ ውፅኢት ኣምፂኡ እዩ: ሰላም ክርከብ ኣኽኢሉ ድማ ኢሎም።"ህዝቢ ትግራይ ምብስበስን ብሕማቕ ምርኣይን ዝፀነሐ ወፍሪ እዩ። ኣብ 2011 ዓ.ም ግን ተጠናኺሩ ቀፂሉ እዩ" ኢሎም ዶ/ር ደብረጽዮን።
ዶ/ር ደብረጽዮን፡ ኣብ መግለፂኦም ሰባት ንምእሳር ተባሂሉ 'ፊልም' ዝተሰርሐሉ ዓመት ምንባሩ'ውን ኣዘኻኺሮም።
መራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ፌደራል፡ ኣብ ልዕሊ ጥርጡራት ገበን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ግዕዝይናን፡ ቅድመን ዘቃለሐኦ ሰነዳዊ ጸብጻብ ኣግባብነቱ ከካትዕ ጸኒሑ እዩ። መንግስቲ ፌዴራል፡ እቲ ጸብጻብ ኣብ ልዕሊ ከይዲ እቲ ሕጊ ዝፈጥሮ ጽዕንቶ የለን እዩ ዝብል።
እቲ ብሚድያታት ናይዛ ሃገር ዝተኻየደ ዝበልዎ ወፍሪ ፀለመ፡ "ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ስጉምቲ እንተወሲድካ ፍትሓዊ እዩ ዘብል ነይሩ" ይብሉ።
ብፍላይ ህዝቢ ተሸቑሪሩ ክመዘናበል ዘግብር ካብቶም ዝሓለፉ ዓማውቲ ብዝኸፈአ ፡"ብበሎ በሎ እንተይኮነስ ብሰላሕታዊ ፀቕጢ" ክመዛበል ከምዝተገብረ እውን ሓቢሮም።
ኣብታ ሃገር ብዝተፈጥረ ጎንጺ ሕድሕድ፡ ካብ 3 ሚልዮን ንላዕሊ ሰባት ከምዝተመዛበሉ ዝዝከር እዩ። ተወለድቲ ትግራይ ድማ፡ ብፍላይ ካብ ክልል ኣምሓራ፡ ቁጽሮም ካብ 100 ሺሕ ንላዕሊ ዝኾን ካብ መረበቶም ተሰጒጎምን ሃብቶምን ንብረቶም ከምዝሰኣኑ ይዝረብ።
ብሓፈሻ፤ ትግራዋይ ንምዝራብ የማን ፀጋም ሪኡ ትግርኛ ዝዛረበሉ ክሳብ መንነቱ ዝሓብአሉ ኩነታት ከምዝተፈጠረ መግለፂ ዶ/ር ደብረፅዮን ይነግር።
መጻኢ ዓመት
ብካልእ ገፅ ኣብ መጻኢ ዓመት 2012 ዓ.ም፡ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ዋኒናት ዝካየድሉ ዓመት ከምዝኸውን ዝገለፁ ዶ/ር ደብረጽዮን: "ብፍላይ መረፃ ግድን ክካየድ ኣለዎ" ኢሎም።
"መረፃ ምክያድን ዘይምክያድን መንግስቲ ምህላውን ዘይምህላውን እንተይኮነስ: ከም ሃገር ሓቢርካ ናይ ምኻድን ዘይምኻድን ሕቶ ዘልዕል እዩ ክኸውን" ኢሎም።
ከም ሃገር ናይ ምቕፃል ወይ ምብትታን ዕድል ክህሉ ከምዝኽእል እውን እቶም ምክትል ኣመሓዳሪ ስግኣቶም ገሊጾም።
ዓመታት ምቑፃር እንተይኮነስ፡ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ፣ ናይ ቃልሲ ሓድነት እንፈጥረሉን ብቃልሲ እነኽብረሉን ክኾን ተመንዮም።
ካብቶም ኣብ 2011 ዓ.ም ዝተመዝገቡ ዓወታት እቲ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ዕርቀ-ሰላም ከምዝኾነ ኣብ መግለፂ ዶ/ር ደብረጽዮን ተሓቢሩ እዩ። ሕዚ እውን ህዝቢ እቲ ዳግም ዝተዓፀወ ዶብ ክኽፈተሉ የተስፍው ምህላዉ እውን ወሲኾም ተዛሪቦም።
እቲ ዶብ ፡ ዝሓለፈ ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ 2011 ዓ/ም (2019) እንትብሕት እዩ ብዕሊ ተኸፊቱ ነይሩ።
ካብን ናብን ርክብ ድማ ሃይሃይታ ኾይኑ ነይሩ። ይኹን'ምበር፡ እቲ ዶብ ሕጋዊ መስርሕ ክግበረሉ ተባሂሉ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ምስተዓጽወ እዩ።