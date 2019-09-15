ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ባዞ ሽቓቕ ተሰሪቑ

  • 15 ሴፕቴምበር 2019
ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ መጥቀሚ ሽቓቕ Image copyright AFP/Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ባዞ ሽቓቕ

ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብ18 ካራት ወርቂ ዝተሰርሐ ባዞ ሽቓቕ ካብ ቤተ መንግስቲ ከብሌንሄይም ከምዝተሰረቐ ተገሊጹ።

እቲ ብዝገርም ጥበባዊ ስርሓት ዝተሰርሐ ናይ ሽቓቕ መጥቀሚ፡ ናብ ቤተ መንግስቲ ሰይሩ ብዝኣተው ጉጅለ ሰረቕቲ ከምዝተሰረቐ ፖሊስ ሓቢሩ ኣሎ።

ኣሜሪካ ዝብል ስያመ ተዋሂብዎ ዝነበረ እዚ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ መጥቀሚ ሽቓቕ፡ በጻሕቲ ዓዲ ይጥቀሙሉ ከምዝነበሩ ይግለጽ።

እቲ ኣቕሓ ዛጊት ኣበይ ከምዘሎ ዝፍለጥ ነገር እኳ እንተዘየሎ፡ ምስ ጉዳይ ዝተጠረጠሩ 66 ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው።

እቶም ሰረቕቲ ነቲ ባዞ ሽቓቕ ነቒሎም ምስ ወሰድዎ፡ ናይ ማይ መስመር ሻምበቆ ነቲ ክፍሊ ብማይ ከምዝመልኦ ፖሊስ ኣፍሊጡ።

እቲ ካብ ወርቂ ዝተስርሐ መጥቀሚ ሽቓቕ፡ ብኢጣልያዊ ስነጥበበኛ ማውሪዚዮ ካቴላን እዩ ተሰሪሑ።

እቲ ስሙይ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ነበር ሰር ዊንስተን ቸርችል ዝተወለደሉን፡ ኣብ መበል 18 ክፍለዘበን ከምዝተሰርሐ ዝግለጸሉ እዚ ቤተ መንግስቲ፡ ኣብ መዝገብ ዓለምለኸ ሓድግታት ሰፊሩ ይርከብ።

ድሕሪ እቲ ዘጋጠሞ ስርቂ ግን ምርመራ ክሳብ ዝዛዘም ንበጻሕቲ ዓዲ ዕጽው ኮይኑ ከምዘሎ ተሓቢሩ።

Image copyright John Lawrence

እቶም ሰረቕቲ ነቲ ክቡር ኣቕሓ ንምዝማት፡ ክልተ መካይን ከምዝተጠቐሙ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተል ዘሎ መርማሪ ፖሊስ ጄስ ሚልን ሓቢሩ።

"ዋላ'ኳ ክሳብ ሕጂ ነቲ ንብረት ክነምልሶ እንተዘይከኣልና ስራሕቲ መርመራና ኣሐይልና ቀጺልና ኣለና። ኣብ ቀረባ እዋን ውጽኢት መርመራና ዛዚምና ነቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ከምእነቕርቦም ተስፋ ይገብር" ክብል ድማ ገሊጹ።

እቲ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ መጥቀሚ ሽቓቕ፡ ኣብ 2017 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንኽወስዶ ሕቶ ቀሪብሉ ምንባሩ ይዝከር።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
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